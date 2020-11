Hamilton voor Verstappen in tweede training, zware crash Albon

Verstappen, die eerder op de dag zesde was in de eerste oefensessie, was in het eerste half uur van de tweede training rap onderweg. De Red Bull-coureur kwam op medium banden tot een 1.29.318, waarmee hij bijna een uur lang bovenaan stond. Alleen Sergio Perez kwam in het eerste deel van de sessie nog enigszins in de buurt van de tijd van de negenvoudig Grand Prix-winnaar door met de Racing Point een 1.29.539 op de klokken te brengen.

“Wie is dat voor mij? Die is heel lekker aan het driften”, zei Verstappen op een zeker moment over de boordradio. Het betrof niemand minder dan zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton. De Brit was in de openingsfase van de training op een oude set banden onderweg en worstelde daarop duidelijk met een tekort aan grip. De Mercedes-coureur stond halfweg de sessie zelfs helemaal onderaan in de tijdenlijst, terwijl zijn teamgenoot Valtteri Bottas op dat moment niet veel beter ging met de voorlaatste tijd.

De training was bijna halverwege toen de eerste coureurs op de soft band op de baan verschenen. Verstappen ging paars in de eerste sector, maar was in het tweede gedeelte langzamer dan hij eerder op de mediums was gegaan en verbeterde zich zodoende niet ten opzichte van zijn eerdere tijd. Perez kwam op het zachte rubber tot een 1.29.403, waarmee hij achter Verstappen tweede bleef. Bottas wurmde zich daarna tussen deze twee heren in door met zijn Mercedes een 1.29.336 te noteren op de rood gemarkeerde band.

Vervolgens was er een rode vlag voor een zeer zware crash van Alexander Albon. De Britse Thai, die nog geen contract heeft voor 2021 en zich op dit moment dus eigenlijk geen slechte momenten kan veroorloven, ging wijd bij het uitkomen van de laatste bocht, verloor de controle over zijn Red Bull op het stoffige gedeelte en belandde met een flinke klap zijwaarts in de muur. “Sorry guys”, stamelde hij over de boordradio, alvorens zich uit een zwaar beschadigde RB16 te hijsen. De baan was nog maar net weer vrijgegeven of de sessie werd opnieuw stilgelegd, dit keer vanwege een hond op het circuit. “Who let the dogs out?”, trakteerde Sebastian Vettel het team van Ferrari op zijn zangkunsten. “Ik wist niet dat je je hond mee mocht nemen, anders had ik de mijne wel meegebracht”, voegde de Duitser daar nog aan toe. Na een paar minuten was de hond via een gat onder het hek weer verdwenen en konden de coureurs alsnog verder met hun programma.

Hamilton worstelde bij terugkeer op de baan aanvankelijk met verkeer maar perste er - op de soft band - vervolgens een 1.28.971 uit, waarmee hij ruim drie tienden sneller was dan Verstappen. De Nederlander bleef met zijn tijd op het medium rubber tweede in de tijdentabel. Bottas en Perez waren respectievelijk derde en vierde, terwijl Renault-coureur Daniel Ricciardo de top-vijf besloot. Pierre Gasly kwam goed voor de dag namens AlphaTauri met de zesde tijd, terwijl Lando Norris nipt sneller was dan Lance Stroll en Daniil Kvyat voor P7. Albon eindigde de sessie op de tiende stek in de tijdenlijst, op de hielen gezeten door Esteban Ocon en Sebastian Vettel. Williams-coureur George Russell, die tijdens de eerste training moest toezien hoe vrijdagrijder Roy Nissany met zijn auto reed, eindigde de dag onderaan.

Zaterdag om 14.00 uur Nederlandse tijd gaat het raceweekend in Bahrein verder met de derde training, waarna om 17.00 uur de kwalificatie plaatsvindt. De race begint zondag om 17.10 uur.

Uitslag tweede training Grand Prix van Bahrein: