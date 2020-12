Bottas voert tijdenlijst aan na tweede training GP van Abu Dhabi

De eerste twintig minuten van de oefensessie stonden volledig in het teken van het testen van de nieuwe banden voor 2021. Bottas ging het snelst op het nieuwe rubber met een 1.37.818. Die tijd ging meteen aan flarden toen de banden van dit jaar weer onder de wagens werden gemonteerd. Hamilton, terug na de Grand Prix van Sakhir door corona te hebben gemist, voltooide als eerste een volledige ronde op de mediums en liet daarbij een 1.36.479 noteren. Bottas dook daar vervolgens onder met een 1.36.276.

De sessie was een half uur oud toen Verstappen op pad ging op het geel gemarkeerde rubber. De Nederlander, die eerder op de dag snelste was in de eerste vrije training, had niet echt gas gegeven op de banden voor 2021 en stond daardoor op een zeker moment slechts achttiende in de tijdenlijst. Tijdens zijn eerste snelle ronde op de medium band ging hij paars in de eerste sector, maar liet hij tijd liggen in het tweede en derde gedeelte van het circuit. Met een 1.37.057 nam de coureur van Red Bull Racing plaats op P3. Verstappen ging later nog een fractie sneller op de medium compound met een 1.37.046.

De sessie was halverwege toen Hamilton een nieuwe snelste tijd reed door op de zachte band naar een 1.36.097 te gaan. De regerend wereldkampioen was bij het uitkomen van de laatste bocht echter met vier wielen buiten de baan gekomen, waardoor er een streep ging door die rondetijd. Vervolgens was het de beurt aan Bottas om een run op de soft te doen. De Fin kwam tot een 1.36.276 en was in tegenstelling tot zijn teamgenoot wel op het circuit gebleven, waardoor hij zijn tijd mocht houden én de sessie als bovenaan eindigde. Verstappen ging een kleine tien minuten later voor een snelle ronde op de rood gemarkeerde band. De Limburger was snelste van iedereen in de eerste sector, maar stuitte vervolgens op verkeer, waardoor hij van zijn gas moest. Een paar minuten later slaagde Verstappen er wel in om zich te verbeteren, maar net als Hamilton verloor hij zijn rondetijd vanwege ‘track limits’. Met zijn eerdere tijd op de mediums bleef hij achter Bottas en Hamilton echter wel derde in de tijdenlijst.

Alexander Albon stuurde de andere Red Bull naar een 1.37.263, waarmee hij plaatsnam op de vierde plek in de tijdentabel. Lando Norris stuurde zijn McLaren naar de vijfde tijd. Daarachter zat het heel, maar dan ook heel dicht bij elkaar. Esteban Ocon reed de zesde tijd met een 1.37.505. Sergio Perez ging een duizendste van een seconde langzamer en was zevende. Charles Leclerc en Daniel Ricciardo reden beiden een 1.37.508, waarmee zij de dag - op drie duizendsten van de Fransman - als achtste en negende eindigden. Ook Lance Stroll en Daniil Kvyat, die tiende en elfde waren in de tweede training, waren nog geen tiende van een seconde trager dan Ocon in de Renault.

Met nog achttien minuten te gaan zette George Russell een flink rokende Williams in de pits. De auto van de Brit, die afgelopen weekend imponeerde als vervanger van Lewis Hamilton, stond nog maar net in de garage of er waren vlammen te zien aan de achterkant van de Alfa Romeo van Kimi Raikkonen. De Fin moest zijn wagen aan de kant parkeren, waarna het vuur snel om zich heen greep aan de achterzijde van de C39. De brand, die mede door de voormalig wereldkampioen zelf werd geblust, was reden voor een code rood, waardoor menig ‘long run’ moest worden afgebroken.

Met nog zeven minuten te gaan werd de training hervat. Hamilton wilde snel naar buiten maar kreeg in de pitstraat zijn Mercedes niet in de versnelling. Hij kreeg de instructie zijn motor uit te zetten, zodat hij voor de pitbox van Pietro Fittipaldi stil kwam te staan. De monteurs van Mercedes waren snel ter plaatse, maar na een reset slaagde de zevenvoudig kampioen er alsnog in om de baan op te gaan. Hamilton keerde na een ronde terug in de pits, waar hij een nieuw stuur kreeg aangereikt. Aan het begin van de dag was er ook al een remprobleem bij zijn Mercedes. Zo verliep de terugkeer van de Brit verre van probleemloos.

Zaterdag om 11.00 uur Nederlandse tijd gaat het weekend in Abu Dhabi verder met de derde training.

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Abu Dhabi: