Mercedes leidt de dans in laatste training Monza, Sainz crasht

Voor de tweede keer dit jaar experimenteert de Formule 1 dit weekend met een kwalificatie op vrijdag en een sprintrace op zaterdag. Doordat de kwalificatie al verreden is en er daarna in principe geen veranderingen meer aan de auto mogen worden gedaan, heeft de training op zaterdag een heel andere invulling dan tijdens een regulier weekend. De laatste sessie gaat nu voornamelijk om het vergaren van informatie over hoe de banden zich tijdens een long run gedragen, zodat de beste strategie kan worden bepaald voor de race.

Lees terug: Liveblog bij de tweede training voor de GP van Italië

De training kende een kalm begin met alleen Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin die rondetijden lieten noteren. Na een minuut of vijf werd het drukker op de baan en ging Sergio Perez naar de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.24.870, die hij reed op de medium compound. Na een kwartier meldde ook WK-leider Max Verstappen zich op de baan. De Nederlander reed op de zachte band een 1.24.006, waarmee hij zijn teamgenoot voorbij ging voor de eerste stek in de tijdenlijst. De zeventienvoudig racewinnaar verbeterde zich daarna naar een 1.23.754, terwijl Perez zijn tijd op de medium zou aanscherpen naar een 1.24.190.

Na een klein half uur was er een flinke crash van Carlos Sainz bij de Variante Ascari. De Spanjaard raakte de controle over zijn SF21 kwijt op de kerbstones, waarna de auto plots linksaf sloeg tegen de baanafzetting. De wagen kwam vervolgens midden op de baan tot stilstand, waarna de rode vlag werd uitgehangen. “Dat deed een beetje pijn”, kreunde Sainz over de boordradio. “Maar ik ben orde.” De auto van Sainz raakte behoorlijk beschadigd bij het incident, waardoor de monteurs van Ferrari nog een flinke klus te klaren hebben voor de sprintrace later op zaterdag.

Met nog twintig minuten op de klok kon de actie weer verder. Lewis Hamilton ging op de zachte band rond in een 1.23.246, waarmee hij de eerste positie in de tijdenlijst overnam van Verstappen. De Limburger zakte vervolgens nog een plaatsje doordat Valtteri Bottas, die vrijdag de eerste startplek veroverde voor de sprintrace, op de soft een 1.23.468 op de klokken bracht. Zo stonden er met nog een kwartier te gaan weer twee Mercedessen bovenaan.

Verstappen en Perez waren derde en vierde in de tijdenlijst. Esteban Ocon was goed voor de vijfde tijd, maar de Alpine-coureur moest al een seconde toegeven op de snelste tijd van Hamilton. Alfa Romeo-coureurs Robert Kubica en Antonio Giovinazzi gingen, met de speciale livery voor de Italiaanse GP op hun wagens, naar de zesde en zevende tijd. Fernando Alonso, Pierre Gasly en Lando Norris waren de andere namen in de top-tien, al moet de tijdentabel wel met een grote korrel zout worden genomen, aangezien er niet op snelle tijden werd gemikt.

De sprintrace, die over achttien ronden wordt verreden, begint om 16.30 uur.

Uitslag tweede vrije training F1 Grand Prix van Italië