Verstappen leidt de dans op eerste dag GP van Frankrijk

Nadat Mercedes de snelste tijden had gereden tijdens de eerste vrije training voor de Franse Grand Prix, was het de vraag of de Duitse fabrieksformatie ook in de tweede oefensessie de scepter zou zwaaien. Valtteri Bottas legde de lat aan het begin van de training meteen hoog door op de medium band een 1.32.880 te rijden, waarmee hij onmiddellijk onder de snelste tijd uit de ochtend zat. Lewis Hamilton kwam op dezelfde compound tot een 1.33.289 en nam daarmee plaats op de tweede positie. Max Verstappen bezette de derde stek na de eerste runs. De Nederlander ging op de geel gemarkeerde compound naar een 1.33.882 en moest op die band dus een seconde toegeven op Bottas.

De gele kerbstones aan de buitenkant van de tweede bocht zorgden tijdens de eerste training voor wat problemen en ook tijdens de tweede oefensessie werd er schade gereden op die plek. Na een klein kwartier kwam Verstappen wijd uit de tweede bocht zeilen, waardoor hij op de hoge gele drempels terechtkwam. Door de klappen die de Red Bull vervolgens te verwerken kreeg, brak er wat van de voorvleugel van de RB16B af. De wedstrijdleiding stelde daarop een virtuele safety car in, zodat een marshal het onderdeel van de baan kon halen. “We zitten een beetje krap als het gaat om dat onderdeel. Zouden we het terug mogen?”, vroeg Jonathan Wheatley, sportief directeur van Red Bull Racing, aan wedstrijdleider Michael Masi. “Geen probleem. We zorgen ervoor dat het na de sessie bij jullie wordt teruggebracht”, luidde het antwoord van de Australiër.

Daarna was het tijd om een snelle ronde op de zachte band te proberen. Bottas ging rond in een 1.33.218, waarmee hij zich niet verbeterde ten opzichte van zijn tijd op de medium band. Hamilton verbeterde zich wel, maar was met een 1.33.215 nog altijd wel langzamer dan Bottas eerder op de medium compound gegaan. “Er klopt iets niet aan de auto”, mopperde Hamilton, die voor dit weekend van chassis is geruild met Bottas, over de boordradio. Verstappen kwam kort daarna tot een 1.32.872, waarmee hij met acht duizendsten verschil de eerste stek in de tijdenlijst overnam van Bottas. “Niet slecht, hè”, meldde een tevreden Verstappen over de boordradio, terwijl hij zijn auto terug naar de pits stuurde.

Het restant van de training stond in het teken van long runs. Verstappen bleef dus snelste, voor Bottas en Hamilton. Fernando Alonso stuntte door zijn Alpine naar de vierde tijd te brengen en nog geen halve seconde langzamer te gaan dan Verstappen. Charles Leclerc tekende namens Ferrari voor de vijfde tijd, terwijl Esteban Ocon de tweede Alpine naar de zesde tijd stuurde. Pierre Gasly bleef Carlos Sainz nipt voor voor de zevende tijd, Kimi Raikkonen en Lando Norris reden respectievelijk de negende en tiende tijd. Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin stonden aan het einde van de dag onderaan.

Richting het einde van de sessie trok Red Bull nog bij Masi aan de bel over de situatie bij de tweede bocht, iets wat Mercedes tijdens de eerste training ook al had gedaan. “De gele kerbstones hebben veel schade aangericht aan onze auto, terwijl ik er vrij zeker van ben dat Max daar niet met opzet is gaan rijden. Het lijkt me een nogal zware straf voor zo’n kleine misstap van de coureur. Zou je kunnen overwegen om er een paar te verwijderen?”, merkte het team in een radioboodschap naar de racedirectie op. Masi’s reactie: “Grappig genoeg lagen ze er in 2019 ook al.” Red Bull: “Maar we weten dat deze auto’s andere delen van de baan gebruiken. En tijdens de long runs komen ze er niet eens bij in de buurt. Ik wil alleen maar zeggen dat als je daar wijd gaat, je nu wordt opgezadeld met ongeveer honderdduizend pond aan schade.” Masi beloofde daarop de situatie bij de tweede bocht op vrijdagavond te zullen bekijken.

Zaterdag om 12.00 uur gaat het Formule 1-weekend op Paul Ricard verder met de derde vrije training. Mogelijk dat de gele drempels aan de buitenkant van de tweede bocht dan dus zijn verdwenen.

