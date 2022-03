Max Verstappen bovenaan op openingsdag Formule 1-seizoen 2022

Bij een ondergaande zon verlieten de coureurs één voor één de pitstraat voor de tweede oefensessie op het Bahrain International Circuit. De meeste rijders besloten naar buiten te gaan op de medium compound. McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo kozen er als enigen voor om de training te beginnen op de harde band.

Carlos Sainz Jr. stuurde zijn Ferrari in de openingsfase naar een 1.33.837, waarmee hij bovenaan stond tot het moment dat teamgenoot Charles Leclerc een 1.33.121 noteerde. Max Verstappen verscheen pas na negen minuten op de baan, maar zette zijn Red Bull meteen op P2 met een 1.33.621. Verschillende teams kampten in meer of minder mate nog met porpoising. Onder andere bij Mercedes was het hobbelen nog duidelijk aanwezig. “Ik ben nog steeds veel aan het stuiteren”, kwam Lewis Hamilton op de boordradio, terwijl hij zesde stond in de tijdenlijst.

De training was nog geen twintig minuten onderweg toen de eerste coureurs op de soft compound op pad gingen. Fernando Alonso reed een nieuwe snelste tijd door met de roze Alpine rond te gaan in een 1.32.877, waarna Leclerc terugkeerde op P1 met een 1.32.263. De oefensessie was halverwege toen Verstappen een snelle ronde op de rode band probeerde. De Limburger ging snelste van iedereen in zowel de eerste als laatste sector en eiste de eerste stek in de tijdenlijst op met een 1.31.936, waarmee hij de enige was die vrijdag onder de 1.32 ging.

Leclerc verbeterde zich nog naar een 1.32.032, waarmee hij tweede bleef, maar nog geen tiende langzamer was dan de regerend wereldkampioen. Sainz stuurde de andere Ferrari naar een 1.33.520, die hem op de derde positie deed belanden. George Russell was net als in de eerste training de snelste Mercedes-coureur op P4. De Brit zat met een 1.33.529 maar negen duizendsten van de tijd van Sainz. Bij Hamilton ging het intussen nog altijd niet van een leien dakje. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde nu met zijn remmen en bleef steken op de negende stek. Met een 1.33.144 was hij uiteindelijk 1,2 seconde langzamer dan Verstappen.

Fernando Alonso zakte met zijn eerdere tijd weg naar P5, terwijl Valtteri Bottas, die door motorische problemen maar twee ronden kon rijden in de eerste training, verraste door zijn Alfa Romeo naar de zesde tijd te brengen. Met een 1.32.591 was hij zeven duizendsten sneller dan Sergio Perez in de Red Bull RB18. Wie ook verraste, was het team van Haas. Mick Schumacher bracht de achtste tijd op de klokken, terwijl Kevin Magnussen de tiende tijd liet noteren. Daarmee kende de hekkensluiter van 2021 een bemoedigende start van het nieuwe F1-jaar.

McLaren worstelde tijdens de wintertest in Bahrein met remproblemen en maakte tijdens de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix nog steeds geen competitieve indruk. Norris en Ricciardo waren zestiende en zeventiende in de eerste oefensessie, in VT2 waren de Brit en de Australiër respectievelijk elfde en achttiende. Ricciardo reed bovendien maar twaalf ronden in de tweede training. Door een waterlek in de MCL36 was hij tijdens het laatste deel van de sessie toeschouwer. Nico Hülkenberg, die de positief geteste Sebastian Vettel bij Aston Martin vervangt, klokte de zeventiende tijd en deed daarmee weinig onder voor Lance Stroll, die de andere AMR22 naar de zestiende tijd loodste. Het verschil tussen de twee was slechts een tiende. Williams eindigde de eerste dag van het nieuwe seizoen ondertussen onderaan. Nicholas Latifi liet de negentiende tijd noteren met een 1.34.486, Alexander Albon was met een 1.34.735 langzaamste van iedereen.

Leclerc had in de slotfase van de training nog een akkefietje met Yuki Tsunoda. De Monegask was bezig aan een snelle ronde toen hij een langzaam rijdende AlphaTauri tegenkwam in de achtste bocht. Tsunoda vestigde daarna nog eens de aandacht op zich door bij de achtste bocht van ver aan de binnenkant te duiken bij Stroll. De Aston Martin-rijder zag de Japanner duidelijk niet aankomen en reed over de voorvleugel van Tsunoda. “Wat ben je aan het doen, man?”, reageerde Stroll over de teamradio. Zowel Tsunoda als Stroll moet bij de stewards komen voor het ophouden van een andere deelnemer.

Het raceweekend in Bahrein gaat zaterdag om 13.00 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training. De kwalificatie voor de seizoensopener van 2022 begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

