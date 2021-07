Hamilton bovenaan tijdens tweede training GP van Oostenrijk

Max Verstappen kende eerder op vrijdag een prima begin van het tweede Formule 1-weekend in Oostenrijk. De coureur van Red Bull Racing ging vrijwel de gehele eerste vrije training aan kop in de tijdenlijst. De Nederlander leek aan het begin van de tweede oefensessie aanvankelijk verder te gaan waar hij gebleven was. Hij stuurde zijn Red Bull op de testband van Pirelli - de coureurs probeerden vrijdag een nieuwe achterband uit voor de bandenleverancier - naar een 1.05.7, waarmee hij linea recta naar de eerste stek in de tijdentabel ging.

Valtteri Bottas nam vervolgens over door op de medium band een 1.05.602 te rijden, maar Verstappen keerde later terug bovenaan door op de geel gemarkeerde band een 1.05.239 neer te zetten. De sessie was bijna halverwege toen de coureurs op de zachte band naar buiten kwamen. Bottas ging daarop naar een 1.04.712, terwijl Lewis Hamilton met de andere Mercedes een 1.04.523 liet noteren. Daarna was het de beurt aan Verstappen om een run op de soft te doen. De Nederlander kwam in een 1.04.740 over de streep, waarmee hij achter de Mercedes-coureurs op P3 belandde. Achter de top-drie kwam Aston Martin sterk voor de dag met de vierde tijd van Lance Stroll en vijfde tijd van Sebastian Vettel. Yuki Tsunoda stuurde zijn AlphaTauri naar de zesde tijd, terwijl teamgenoot Pierre Gasly maar 0.023 langzamer was dan de Japanner en de dag als zevende besloot.

Fernando Alonso moest de eerste training laten schieten ten faveure van het vrijdagdebuut van Alpine-testrijder Guanyu Zhou, maar had tijdens de tweede oefensessie maar weinig tijd nodig om op snelheid te komen. De Spanjaard reed een 1.05.393, waarmee hij nauwelijks langzamer was dan het duo van AlphaTauri en achtste was in de tweede training. McLaren-coureur Lando Norris en Alfa Romeo-rijder Antonio Giovinazzi reden respectievelijk de negende en tiende tijd.

Terwijl de teams hun aandacht verlegden naar de long runs, begon het ook licht te regenen op de Red Bull Ring. Daarmee kregen de coureurs mogelijk een klein voorproefje op wat er later in het weekend mogelijk nog gaat komen. Ook voor zaterdag en zondag wordt er namelijk regen verwacht op het circuit in Spielberg. De natte condities maakten het echter niet eenvoudiger voor de rijders. Hamilton denderde met nog een kwartier op de klok door de grindbak bij de vierde bocht, waarna Bottas ook een ritje door de kiezels besloot te maken. Een paar minuten voor het einde was er ook nog een spin van Lando Norris bij het uitkomen van de eerste bocht.

Het Formule 1-weekend gaat zaterdag om 12.00 uur verder met de derde vrije training.

Resultaten tweede training F1 GP van Oostenrijk