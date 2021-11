Bottas klopt Verstappen voor zege in sprintrace, Hamilton vijfde

De sprintrace in Brazilië kende een tumultueuze aanloop, nadat duidelijk was geworden dat de achtervleugel waarmee Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie reed niet aan de regels voldeed. De DRS-sleuf bleek in geactiveerde stand groter dan de maximaal toegestane 85 millimeter. De stewards namen de zaak in behandeling maar hadden lang nodig om een oordeel te vellen. Dat kwam onder meer doordat er intussen beelden waren opgedoken van Max Verstappen die in parc fermé aan de achtervleugel van de Brit zat. Pas na de laatste training kwam er duidelijkheid. Verstappen kreeg een boete van 50.000 euro wegens het schenden van de parc fermé-regels en Hamilton werd uit de kwalificatie-uitslag gehaald, waardoor hij de sprintrace achteraan moest starten in plaats van vooraan. De diskwalificatie van Hamilton betekende dat Verstappen de eerste startpositie in handen kreeg voor de sprintrace en Valtteri Bottas tweede kwam te staan op de grid.

Lees terug: Liveblog bij de sprintrace in Sao Paulo

Voor de start werd duidelijk dat Verstappen en Bottas verschillende banden hadden gekozen voor de zaterdagse wedstrijd. De Nederlander stond op medium banden, terwijl de Fin voor de soft had geopteerd. Verstappen had dus de mindere band voor de start en schakelde bovendien niet lekker op, waardoor Bottas bij het insturen van de eerste bocht de leiding kon grijpen. Verstappen kwam vervolgens ook niet helemaal lekker uit de derde bocht met als gevolg dat Carlos Sainz, die net als Bottas op soft reed, op het rechte eind naar de vierde bocht zijn Ferrari naast de Red Bull kon zetten. Eenmaal aangekomen bij de linkernik probeerde de WK-leider zijn wagen er aan de buitenkant van de bocht naast te houden, maar ging daarop wijd zodat hij terugviel naar de derde plek.

Een moeizaam begin van de wedstrijd voor Verstappen dus, maar de Nederlander kwam daarna in een goed ritme. Bij het ingaan van de vierde ronde heroverde hij de tweede plek op Sainz aan het einde van het rechte stuk, waarna hij redelijk vlot naar Bottas reed. Verstappen bleef een tijdje anderhalve seconde achter de Fin hangen, maar rond de helft van de race begon hij de druk op de Mercedes-coureur op te voeren. “Heb geduld, Max”, liet zijn race-engineer over de boordradio weten.

Red Bull hoopte dat de zachte banden van Bottas richting het einde van de race minder zouden worden, maar de coureur uit Nastola hield, geholpen door de koele temperaturen, uiteindelijk prima stand aan de kop van het veld. Een echte aanval van Verstappen kwam er niet. Bottas ging er zodoende met de drie punten voor de overwinning én de pole-position voor de Grand Prix vandoor ging. Verstappen kwam een seconde achter de Mercedes-coureur als tweede over de streep en voegde daarmee twee punten aan zijn totaal toe. Carlos Sainz begon het in de slotfase van de race wel moeilijker te krijgen van de soft band. Sergio Perez, die achter de Spanjaard vierde lag en net als Verstappen op de medium onderweg was, nam vijf ronden voor het einde een kijkje bij Sainz, maar moest toezien hoe de Ferrari-coureur er met het laatste punt vandoor ging.

Voor Hamilton was het zaak om te redden wat er te redden viel vanaf de laatste plaats op de grid. De Brit vatte de koe bij de horens en maakte bij de start meteen vier plekken goed. De race was zes ronden oud toen hij aan de achterkant van Fernando Alonso kwam. De Spanjaard was tijdens de Grand Prix van Hongarije een lastige horde gebleken voor de regerend kampioen, maar in Sao Paulo was de Alpine-coureur na twee ronden gezien. Daniel Ricciardo was daarna het volgende doelwit van Hamilton. De Australiër maakte het de zevenvoudig wereldkampioen niet eenvoudig maar even over de helft van de race moest ook de McLaren-rijder eraan geloven, waarmee de coureur uit Stevenage de top-tien binnen was.

Daarna stormde Hamilton snel verder naar voren. In een paar ronden tijd waren ook Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Pierre Gasly en Charles Leclerc gezien. Bij het ingaan van de laatste ronde volgde er ook nog een aanval op Lando Norris, zodat hij na 24 ronden als vijfde over de finish kwam. Doordat hij echter ook nog gridpenalty van vijf plekken heeft staan vanwege het wisselen naar zijn vijfde interne verbrandingsmotor van het seizoen, moet hij de Grand Prix van Sao Paulo zondag van de tiende plaats aanvangen. Norris werd dus zesde in de sprintrace, Leclerc, Gasly, Ocon en Vettel maken de top-tien op de startopstelling zondag compleet. “Briljant gedaan”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff na de finish tegen Hamilton. “Het is nog niet voorbij”, was de reactie van de nummer twee in het klassement, die zijn achterstand op Verstappen zag oplopen naar 21 punten.

De Grand Prix van Sao Paulo begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag sprintrace Grand Prix van Sao Paulo