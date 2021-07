Verstappen completeert hattrick met zege in GP van Oostenrijk

Na een week geleden de Grand Prix van Stiermarken op dominante wijze te hebben gewonnen vanaf pole-position, mocht Max Verstappen het zondag opnieuw proberen vanaf de eerste startplek. De Red Bull-coureur trof ditmaal Lando Norris naast zich op de grid. De McLaren-coureur verraste zaterdag vriend en vijand door zich als tweede te kwalificeren voor het tweede treffen op de Red Bull Ring en maar marginaal langzamer te gaan de Nederlander. De Brit lag zelfs tot aan de laatste bocht op koers voor pole om uiteindelijk op de streep 0.048 seconde toe te moeten geven op Verstappen.

Sergio Perez begon met de tweede Red Bull als derde aan de Grand Prix van Oostenrijk, terwijl Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het na een mindere kwalificatie moesten doen met de vierde en vijfde startplek. Sebastian Vettel was achtste in de kwalificatie, maar kreeg drie plaatsen straf omdat hij Fernando Alonso had gehinderd en stond zodoende elfde op de grid. De gridpenalty voor de Aston Martin-coureur betekende dat George Russell achtste stond op de startopstelling, nadat de Brit zaterdag knap Q3 had gehaald met de Williams.

Verstappen kwam prima weg bij de start en stuurde zijn Red Bull direct voor de McLaren van Norris. Perez bleef derde, voor Hamilton en Bottas. Verder naar achteren belandde Esteban Ocon, die slechts zeventiende stond op de grid, bij de derde bocht in de sandwich bij Mick Schumacher en Antonio Giovinazzi. Een tikje van laatstgenoemde zorgde ervoor dat de ophanging rechtsvoor het begaf bij de Fransman, die zijn Alpine daarop aan de kant van de baan parkeerde. Doordat Ocon op een ongelukkige plek langs het circuit stond, werd de safety car naar buiten gestuurd.

Na twee ronden achter de safety car werd het veld weer losgelaten. Verstappen stapte laat op het gas en behield de leiding bij de herstart. Perez ging op weg naar de eerste bocht in de aanval bij Norris, waarna het tweetal zij aan zij op de derde bocht afstormde. De Brit zat aan de binnenkant en bleef de Red Bull zodoende voor. Bij de derde bocht probeerde Perez het aan de buitenkant, maar Norris gaf geen duimbreedte toe, met als gevolg dat de Mexicaan op het grind kwam. De coureur uit Guadalajara hield het gas erop en keerde als tiende terug op de baan, waarmee Red Bull een belangrijke pion aan de voorkant van het veld verloor.

Verstappen reed in de ronden die volgden weg bij Norris, die de Nederlander een dienst bewees door Hamilton lang achter zich te houden. Pas in de twintigste ronde van de race wist de regerend wereldkampioen de McLaren-rijder te verschalken. Precies op het moment dat de Mercedes langszij kwam, deelden de stewards een tijdstraf van vijf seconden uit aan Norris, omdat hij Perez van de baan zou hebben gedwongen toen de Mexicaan heb aan de buitenkant probeerde in te halen. Daarmee leken zijn kansen op een podiumplaats aanvankelijk verkeken.

Toen Hamilton zich eindelijk van Norris had ontdaan, had Verstappen al een voorsprong van tien seconden te pakken, waarna het wachten was tot de pitstops. Na dertig ronden gingen Norris en Bottas tegelijkertijd de pits binnen vanaf de derde en vierde plek. Doordat de McLaren-coureur vanwege zijn tijdstraf vijf seconden langer stil moest staan bij zijn team, keerde de Fin voor de Brit terug op de baan. Een ronde later maakte Hamilton zijn pitstop, wat voor Red Bull het sein was om Verstappen van nieuwe banden te voorzien. Een snaarstrakke pitstop van het team uit Milton Keynes, waarbij de Nederlander net als zijn achtervolgers van de medium naar de harde compound ging, leidde ertoe dat Verstappen bij terugkeer op de baan dertien seconden voorsprong had op Hamilton.

En het gat vooraan werd daarna alleen maar groter, mogelijk geholpen door het feit dat Hamilton wat schade zou hebben opgelopen aan zijn W12 op de kerbs bij de exit van de tiende bocht. De wedstrijd was 41 ronden oud toen Charles Leclerc bij de vierde bocht Sergio Perez probeerde te passeren bij het ingaan van de vierde bocht. Het tweetal kwam licht met elkaar in aanraking, waardoor de Ferrari-coureur wijd ging en met zijn linkerwielen door het grind ging. Wederom volgde er een tijdstraf van vijf seconden, ditmaal voor Perez. Zes ronden later was Leclerc terug aan de staart van Perez, waarop de Monegask een nieuwe poging ondernam aan de buitenkant van de zesde bocht. Wederom maakte de Mexicaan zich breed, waardoor Leclerc opnieuw met twee wielen door het grind moest. Andermaal volgde er een tijdstraf van vijf seconden voor Perez.

Met nog 23 ronden te gaan was de achterstand van Hamilton op Verstappen opgelopen naar twintig seconden. Dat de Brit het moeilijk had, bleek bovendien uit het feit dat Bottas inmiddels aan zijn staart hing. Mercedes liet aanvankelijk aan de Fin weten dat hij achter Hamilton moest blijven, maar doordat ook Norris met rasse schreden naderde, besloot de kampioensformatie een paar ronden later toch Hamilton en Bottas van plek te laten ruilen. Niet lang nadat de Mercedes-coureurs van positie waren geswitcht, kwam de zevenvoudig wereldkampioen onder vuur te liggen van Norris. Een eerste aanval werd nog afslagen door Hamilton, maar bij de zesde bocht was de McLaren erlangs, waarna de nummer twee in het WK direct naar de pits ging voor een nieuwe set harde banden.

Elf ronden voor het einde bedroeg de voorsprong van Verstappen op Bottas 27 seconden. Red Bull besloot die enorme marge te gebruiken om Verstappen voor de tweede keer naar binnen te halen. De Limburger had na zijn laatste bandenwissel nog een buffer van zeven seconden over, die hij op vers rubber snel wist uit te breiden. Verstappen kreeg bovendien groen licht van race-engineer Gianpiero Lambiase om een gooi naar de snelste raceronde te doen. Zo volgde voor de tweede week op rij een dominante overwinning van de Nederlander, die daarmee zo zijn eerste hattrick in de Formule 1 completeerde. Bottas finishte bijna achttien seconden achter Verstappen als tweede, terwijl Norris ondanks een tijdstraf van vijf seconden derde werd.

Hamilton moest genoegen nemen met de vierde plaats. Perez kwam als vijfde over de eindstreep, maar viel door zijn tijdstraffen terug naar de zesde positie. Carlos Sainz ging in de laatste ronde van de race voorbij aan Daniel Ricciardo voor de zesde plek en ging door de tijdstraffen voor Perez nog een plek naar voren. Charles Leclerc werd zevende, Pierre Gasly kwam als negende aan de finish. George Russell lag drie ronden voor het einde nog tiende, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Fernando Alonso, die zo het laatste WK-punt voor de neus van de Williams-coureur wegkaapte. Gele vlaggen waren er in de laatste ronde nog voor een incident tussen Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen, waardoor laatstgenoemde terugviel van de twaalfde naar de zestiende plek. Vettel werd als zeventiende geklasseerd.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2021 verder met de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.

Uitslag F1 Grand Prix van Oostenrijk