Verstappen zorgt voor code rood, Vettel snelste in ochtendsessie

Als gevolg van een nachtelijke regenbui was de baan van Barcelona aan het begin van de ochtendsessie nog vrij nat. De actie kwam dan ook maar langzaam op gang. In het eerste uur verscheen een aantal coureurs met intermediates op het circuit, terwijl het asfalt met dank aan een flauw zonnetje steeds droger werd.

Na iets meer dan een uur was Max Verstappen die als eerste op slicks naar buiten ging. De Nederlander, wiens RB16 was voorzien van een nieuwe bargeboard, deed een aantal runs met ‘aero rakes’ aan weerszijden van de auto om data te verzamelen, waarbij hij steeds aan het einde van ronde weer binnenkwam. Aan het einde van een van deze ronden belandde Verstappen bij de chicane in een spin, maar de Nederlander kon zonder problemen verder.

Halverwege de ochtendsessie was er een rode vlag, nadat Antonio Giovinazzi bij de vierde bocht van de baan was gespind en met de achterkant van de auto tegen de bandenstapels was gekomen. De Alfa Romeo-coureur kon op eigen kracht terug rijden naar de pits, maar zag onderweg wel delen van zijn achtervleugel van de auto wapperen. Een half uur later was er opnieuw een code rood, dit keer omdat Verstappen met bij de vijfde bocht in de grindbak was gespind. De Nederlander kwam hierbij vast te staan in de kiezels, waardoor de RB16 met een truck moest worden teruggebracht naar de pits. Kort daarvoor was Valtteri Bottas trouwens ook van de baan geraakt bij de vijfde bocht. De Mercedes-coureur kon na een rit door het grind wel zijn weg vervolgen.

Ondertussen gingen de tijden steeds verder omlaag door de steeds beter wordende omstandigheden. Met nog drie kwartier op de klok noteerde Sebastian Vettel op de C4-band een 1.17.093. De Duitser zorgde even later voor een code rood door van de baan te raken bij de vijfde bocht, wat tijdens de eerste uren van de voorlaatste testdag dus een populaire plek was om er naast te gaan. De Ferrari-coureur kon verder rijden, maar liet wel het nodige grind op de baan achter. Bij het ingaan van het laatste kwartier scherpte hij de snelste tijd vervolgens nog aan naar een 1.16.841, tijdens een run op de C5-compound. Dat was de eerste ronde in een 1.16 van Ferrari tijdens deze wintertests.

Achter de Duitser noteerde Lance Stroll in de Racing Point de tweede tijd. De Canadees noteerde een 1.17.118. Nicholas Latifi zette tijdens een snelle run zijn Williams op de derde plaats, met een tijd die ruim anderhalve seconde sneller was dan de kwalificatietijd van George Russell in de Grand Prix van Spanje 2019. Lando Norris reed onopvallend naar de vierde tijd, voor Verstappen. Valtteri Bottas was een van de productiefste rijders en eindigde als zesde, voor Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi en Pierre Gasly.

Om 14.00 uur gaat de testdag verder.

F1-testdag 5: Tussenstand om 13.00u