Kubica snelste bij aanvang tweede test, Red Bull lang in de pits

Onder een strakblauwe hemel zijn de teams woensdag begonnen aan de tweede en laatste wintertest voor het Formule 1-seizoen 2020 op 15 maart van start gaat in Australië. Mits de race in Melbourne tenminste doorgaat, want in de paddock gonst het momenteel van de geruchten over de impact die het coronavirus kan hebben op de eerste races op de kalender. Mocht Australië besluiten niet langer mensen toe te laten uit landen waar gevallen van corona bekend zijn, dan heeft de Formule 1 een enorm probleem.

Niet alleen hebben met Ferrari en AlphaTauri twee teams hun fabriek in het noordelijke deel van Italië, waar het coronavirus al meerdere levens heeft geëist, ook bandenleverancier Pirelli is in die regio gevestigd. Vooralsnog gaat alleen de Grand Prix van China, die gepland stond voor april, niet door. De Formule 1 zegt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet te volgen.

Op de baan gaan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen ondertussen onverminderd voort. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton stond een groot deel van de ochtend bovenaan de tijdenlijst, terwijl ook Sebastian Vettel en Lance Stroll wat tijd op P1 doorbrachten. In het laatste uur voor de lunch ging Robert Kubica in de Alfa Romeo echter nog sneller rond dan de Mercedes-coureur, die op C2-banden een 1.17.753 had gereden. De Pool, die aan het begin van de dag nog een onschuldige spin beleefde bij de chicane, noteerde een 1.16.942 op het zachte C5-rubber.

Red Bull-coureur Alexander Albon stond na een installatieronde lange tijd in de pits. Volgens een woordvoerder van het team waren de werkzaamheden die werden uitgevoerd, gepland, maar Albon liet na afloop van de ochtendsessie weten dat er iets mis was met de ophanging van de RB16. Uiteindelijk ging de in Londen geboren coureur nog 29 keer de baan rond en noteerde hij tegen het einde de derde tijd met een 1.17.550. De Red Bull-coureur verwees Hamilton, die zich in het laatste half uur nog naar een 1.17.562 verbeterde, hiermee terug naar de vierde stek. AlphaTauri-rijder Pierre Gasly spendeerde eveneens het merendeel van de ochtend in de garage, maar kwam vlak voor de lunch nog sterk opzetten. Hij sloot de sessie af met een tweede tijd: 1.17.540.

Stroll was met de Racing Point-bolide, ofwel de 'roze Mercedes', met een 1.17.787 goed voor de vijfde tijd, terwijl Vettel op iets meer dan een seconde zesde was. Halverwege de ochtend was er een korte code rood na een momentje van de Ferrari-coureur. De Duitser was bij de achtste bocht van de baan geraakt en door het grind gegaan, waarna hij bij terugkomst op het circuit in een spin was beland. Omdat hierbij de nodige kiezels op het asfalt terecht waren gekomen, werd besloten de actie even stil te leggen zodat de marshals de baan schoon konden vegen. Tegen het einde van de ochtend was er opnieuw een rode vlag. Dit keer was Nicholas Latifi de veroorzaker. De Williams-coureur parkeerde zijn auto met technische problemen - de FW34 leek vast te zitten in de vierde versnelling - aan de kant. De Canadees reed kort achter Renault-coureur Daniel Ricciardo en McLaren-rijder Carlos Sainz de negende tijd. Haas maakt nog altijd geen geweldige indruk. Romain Grosjean completeerde de tijdenlijst door de tiende tijd te rijden.

Om 14.00 uur gaat het testwerk op het circuit van Barcelona verder. Dan komt ook Max Verstappen weer in actie.

Uitslag eerste ochtend van tweede F1-testweek: