Bottas bovenaan op tweede testdag, eigenaardig moment voor Perez

Nadat de teams op de eerste dag van de wintertest te maken hadden gekregen met een zandstorm, waren de omstandigheden gedurende de tweede dag aanmerkelijk vriendelijker. Nog altijd stond er behoorlijk wat wind, maar ditmaal werd er veel minder zand de baan opgeblazen. De situatie op het circuit was dus een stuk gunstiger, met als resultaat dat er volop werd gereden.

McLaren-rijder Daniel Ricciardo was de snelste in de ochtendsessie en voerde ook een goed deel van de middag de tijdenlijst aan met zijn 1.32.215, doordat de teams na de lunchpauze vooral bezig waren met het maken van lange runs. De middagsessie was halverwege toen enkele coureurs op zachte banden het Bahrain International Circuit betraden. Antonio Giovinazzi stuurde zijn Alfa Romeo naar een 1.31.553 en maakte daarmee een einde aan Ricciardo’s tijd bovenaan. Lando Norris volgde kort daarop met een 1.31.239, waarmee er opnieuw een McLaren aan de leiding ging.

Met nog iets minder dan anderhalf uur te gaan gebeurde er iets eigenaardigs op het rechte stuk, waarbij er hoofdrol was weggelegd voor een Red Bull. Sergio Perez, die zijn eerste volledige dag in de RB16B had na eerder tijdens een filmdag al even met de auto te hebben gereden, dook ter hoogte van start-finish uit de slipstream van Williams-coureur Nicholas Latifi, waarop plots de rechterkant van de motorkap van de RB16B aan gruzelementen ging. Door de inhaalactie kreeg de Red Bull-wagen ineens een klap wind te verwerken, waar de ‘engine cover’ niet tegen bestand bleek. De baan lag daarna bezaaid met brokstukken, waardoor de actie kortstondig moest worden gestaakt.

Kort nadat het circuit was vrijgegeven, keerde Giovinazzi terug aan de kop van de tijdentabel door een 1.30.881 te rijden. Opnieuw bleef de naam van Italiaan niet lang bovenaan staan. Dit keer was het Pierre Gasly die de Alfa Romeo van de eerste stek stootte door met een 1.30.825 een fractie rapper te gaan dan de coureur uit Martina Franca. Bij het ingaan van het laatste uur liet McLaren echter weer van zich horen. Norris ging op C4-banden nu rond in een 1.30.586, waar Giovinazzi op C5-rubber net niet aan wist te komen (1.30.760). Gasly had op diezelfde band nog wel iets meer in huis. Op een vers setje rubber noteerde hij een 1.30.413, waarmee het driegevecht voor dat moment beslecht was.

Na een moeizaam begin van de test verliep de tweede dag een stuk beter voor Mercedes. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton veroorzaakte in de ochtend dan wel een code rood door bij de dertiende bocht in de grindbak te spinnen, de rest van het programma werd zonder grote problemen afgewerkt. Valtteri Bottas voerde het tempo aan het einde dag op door de op de zachtste band een 1.30.460 te rijden, waarmee hij aanvankelijk achter Gasly op P2 aansloot. Met nog twintig minuten te gaan kwam de Fin in een 1.30.289 over de streep, die hem de koppositie in de tijdenlijst opleverde.

Gasly besloot de tweede testdag als tweede. Lance Stroll loodste de Aston Martin AMR21 in de slotfase op C5-banden naar de derde tijd. De Canadees had met 70 ronden een vruchtbare middag, nadat Sebastian Vettel in de ochtend maar tien ronden kon rijden door een versnellingsbakprobleem. Norris was vierde, maar reed zijn beste tijd wel op de stap hardere C4-band. Giovinazzi was uiteindelijk goed voor de vijfde tijd, waarmee hij een positie boven Ferrari-coureur Charles Leclerc eindigde. Nicholas Latifi was de meest productieve coureur van de dag met 132 ronden en kwam ook nog eens tot een solide zevende tijd. Perez completeerde 116 ronden voor Red Bull. Zijn beste tijd was een 1.31.682, waarmee de Mexicaan aan het einde van de achtste stond. Ricciardo zakte met zijn tijd uit de ochtend naar de negende stek. De teruggekeerde Fernando Alonso completeerde de top-tien met de Alpine.

Zondag om 8.00 uur gaat de derde en laatste testdag op het Bahrain International Circuit van start. Max Verstappen neemt dan de middagsessie voor zijn rekening bij Red Bull Racing.

Resultaten tweede testdag Bahrein

