Hamilton grijpt pole in zinderende kwalificatie GP van Portugal

De kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal begon een half uur later dan gepland omdat er tijdens de derde training eerder op de dag een drainagerooster was losgekomen bij de veertiende bocht, nadat Sebastian Vettel eroverheen was gegaan met zijn Ferrari. Het rooster moest opnieuw worden vastgezet, terwijl ook de afwatering langs de rest van de baan moest worden nagelopen. Even werd er gevreesd dat de werkzaamheden wel eens even konden gaan duren duren, maar om 15.25 uur Nederlandse tijd waren de baanwerkers klaar, zodat de kwalificatie na een vertraging van dertig minuten alsnog kon beginnen.

Q1: Kleine verschillen

Max Verstappen maakte tijdens de afsluitende oefensessie een snelle indruk door op de medium band nog geen twee tienden langzamer te zijn dan de Mercedes-coureurs op de soft. Kon de Nederlander in Portugal voor de pole-position gaan? Verstappen ging tijdens zijn eerste snelle ronde wijd in de eerste bocht, maar bracht vervolgens een 1.16.879 op de klokken, waarmee hij sneller was dan de beide Mercedessen en plaatsnam op P1. Hamilton verbeterde zich echter nog naar een 1.16.828, wat de snelste tijd zou zijn in Q1. De Brit was hiermee echter maar een halve tiende sneller dan Verstappen, terwijl Bottas, die snelste was in alle drie de vrije trainingen, met een 1.16.945 ook maar een tiende van de tijd van de regerend wereldkampioen verwijderd was. Pierre Gasly imponeerde door de vierde tijd op de klokken brengen. Met een 1.17.209 zat hij nog geen vier tienden van de snelste tijd.

Williams-rijder George Russell maakte weer eens indruk op zaterdagmiddag door op de valreep naar de vijftiende tijd te gaan, waarmee hij zich plaatste voor Q2. Kimi Raikkonen duikelde door de late verbetering bij de Brit buiten de top-vijftien, terwijl Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Kevin Magnussen en Nicholas Latifi eveneens na het eerste deel van de kwalificatie konden uitstappen.

Q2: Vettel slaat de plank mis

Bottas en Hamilton gingen op de zachte band naar buiten en gingen moeiteloos naar de bovenste twee plekken in de tijdenlijst. Ook Charles Leclerc en Sebastian Vettel deden een poging om op de medium band een tijd te rijden die snel genoeg zou zijn om door te gaan naar Q3. Leclerc stond na de eerste runs in Q2 achtste, terwijl Vettel niet verder kwam dan de veertiende tijd. Verstappen hield het dus bij de soft band en noteerde daarop aanvankelijk een 1.17.096, die hem op zes tienden van de Mercedessen op P3 deed belanden.



Bottas en Hamilton verschenen aan het einde van Q2 nog met de zachte band op de baan, maar hoefden zich niet meer te verbeteren en deden dat dan ook niet. Zij gebruikten hun tweede run als extra oefening voor Q3. Verstappen verbeterde zich marginaal door een 1.17.038 te rijden en bleef daarmee derde. Ondanks dat Leclerc en Vettel er niet geweldig voor stonden na hun eerste run, deden zij ook hun tweede run op de medium band. Voor de Monegask pakte het goed uit: hij bleef achtste. Vettel had echter moeite om zijn banden op temperatuur te brengen en zakte naar P15, waarmee hij samen met Esteban Ocon, Lance Stroll, Daniil Kvyat en George Russell klaar was.

Daniel Ricciardo ging met de tiende tijd door naar Q3, maar spinde bij het zwaaien van de vlag van de baan bij de elfde bocht en tikte met de achterkant van de auto tegen de bandenstapels. De Australiër slaagde er echter in om zijn Renault weer uit het grind te rijden, waarna het de vraag was of het team zijn auto op tijd kon maken om nog een run te kunnen doen in Q3.

Q3: Verstappen komt net tekort

Alle ogen waren tijdens het laatste kwalificatiedeel gericht op Verstappen. Kon hij met de Mercedes-coureurs meestrijden voor de eerste startplek? De eerste slag was voor Bottas, die tijdens de eerste runs een 1.16.986 noteerde. Hamilton volgde op een halve tiende op P2, terwijl Verstappen na een extra opwarmronde plaatsnam op P3. De Nederlander was paars gegaan in de eerste sector maar moest op de streep uiteindelijk een tiende toegeven op Bottas.

Mercedes besloot opmerkelijk genoeg om de beide coureurs daarna op de medium band naar buiten te sturen. Hamilton noteerde niettemin een nieuwe snelste tijd door naar een 1.16.934 te gaan, waar Bottas vervolgens onder wist te komen met een 1.16.754. Verstappen verbeterde zich op de zachte band naar een 1.16.904, waarmee hij achter de Fin naar P2 klom. Maar Hamilton was intussen paars gegaan in de tweede sector en verbeterde zich bij het uithangen van de vlag naar een 1.16.652, die hem de pole-position opleverde. Bottas zakte op de valreep naar P2, terwijl Verstappen genoegen moest nemen met de derde startplek. De Nederlander deelde de tweede startrij zondag met Charles Leclerc.



De Grand Prix van Portugal begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd.