Sainz grijpt prachtige pole in Amerika, Verstappen P2 door gridstraf Leclerc

Na een vrijdag die coureurs door de Pirelli-bandentest niet veel wijzer had gemaakt, gaf Max Verstappen wel een visitekaartje af in de derde vrije training. De tweevoudig wereldkampioen toonde zich in die sessie drie tienden sneller dan het Ferrari-duo en leek een aardige afstelling te hebben gevonden. Bijkomend gegeven was dat Verstappen op voorhand twee concurrenten minder had voor de officiële pole-position. Zo wist Charles Leclerc voor de kwalificatie al dat hij tien plekken achteruit zou gaan voor de race op zondag en Sergio Perez vijf stekken.

Al deze zaken werden echter compleet overschaduwd door een triest bericht dat vlak voor de kwalificatie naar buiten kwam: het overlijden van Red Bull-oprichter en mede-eigenaar Dietrich Mateschitz. De Oostenrijker is na een ziektebed gestorven op 78-jarige leeftijd. In de garage is het Red Bull Racing-personeel collectief geïnformeerd, waarna Christian Horner aan de schrijvende pers heeft laten weten dat Red Bull ondanks de shock precies zou doen wat Mateschitz graag had gewild: "Het beste doen met zijn auto's en dit weekend de constructeurstitel proberen te pakken."

Q1: Ocon de grote verliezer, Ferrari schiet uit de startblokken

Toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen sprong voor het eerste deel van de kwalificatie, hoefden de Red Bull-mannen zich logischerwijs nog niet al te zeer in te spannen. Verstappen en Perez kwamen niet in het geding tijdens Q1, al moesten beide heren al wel de scharlakenrode auto's voor zich dulden. Verstappen gaf ruim een halve seconde toe op snelste man Carlos Sainz, terwijl Leclerc voor twee Ferrari's op de eerste stekken zorgde. Het was ook meteen het eerste ware beeld van de Scuderia op deze zaterdag, dat in de vrije trainingen doorgaans met vrij voorzichtige motorstanden op pad is omdat de interne verbrandingsmotor nogal gevoelig is voor slijtage.

In de slotminuten van Q1 ging de blik op het andere uiterste van de tijdenlijst, waar de marges weer bijzonder klein waren. Yuki Tsunoda vond zichzelf na één run in de gevarenzone, maar wist het vege lijf te redden en voor vier Red Bull-bolides in Q2 te zorgen. Zijn opmars en die van Alexander Albon heeft prominente slachtoffers geëist. Zo trok Kevin Magnussen op P16 aan het kortste eind en gold hetzelfde voor McLaren-coureur Daniel Ricciardo, die het toch zo naar zijn zin heeft in Texas. Nog verrassender is dat Esteban Ocon niet verder kwam dan P18 en daarmee de grootste tegenvaller van de dag mag worden genoemd. De Fransman wist alleen Mick Schumacher en Nicholas Latifi achter zich te houden, waarbij de Duitser zichzelf met een spin wederom geen dienst heeft bewezen.

Q2: Gasly klaagt over AlphaTauri, Norris met hakken over de sloot door

In het tweede gedeelte opende Ferrari het bal wederom als snelste in de eerste runs, al moet gezegd dat het verschil ditmaal een stuk kleiner was dan in Q1. Verstappen bracht 1.35.294 op de klokken en zag zijn Monegaskische tegenstrever er met slechts 0.048 van een seconde onder duiken. Sainz en Perez hadden niet meteen een antwoord op hun ontketende teamgenoten, waarbij George Russell en Lewis Hamilton zich ook voor de Mexicaan wist te nestelen op de plekken vier en vijf.

Gevolgen had dat logischerwijs niet, al kwamen die er wel voor het zusterteam van Red Bull Racing. Zowel Pierre Gasly als ook Yuki Tsunoda vond zijn Waterloo in Q2, waarbij de Fransman vooral worstelde in de bochten 1 en 11 en extreem klaagde over te weinig temperatuur in zijn banden. De druiven waren even zuur voor Zhou Guanyu, die zich keurig bij de eerste tien leek te nestelen maar de snelste ronde kwijtraakte door het overschrijden van de track limits. De Chinees was daardoor net als het AlphaTauri-duo, Albon en Sebastian Vettel vroegtijdig klaar. Dat Zhou buiten de lijntjes kleurde kwam overigens als een zeer welkom geschenk voor Lando Norris, die naast een plekje in Q3 leek te grijpen maar dankbaar opschoof en met de hakken over de sloot doorging.

Q3: Sainz staat er als het moet, Verstappen neemt tweede startplek van Leclerc over

De jonge Brit mocht daardoor alsnog opdraven in het beslissende gedeelte van de kwalificatie, al zou hij daarin slechts een bijrol vertolken. Dat valt zeker niet te zeggen van Leclerc, die indruk maakte aan het begin van Q3. Wederom opende Verstappen de debatten, maar weer kon de Ferrari-coureur antwoorden. De Limburger rondde het Circuit of the Americas in 1.35.044, maar Leclerc toonde aan dat het maar liefst vier tienden sneller kon. De nummer drie uit de huidige WK-stand gaf er een overtuigend signaal mee af en zag Sainz aansluiten als tweede.

Voor Verstappen was er juist werk aan de winkel. In de eerste runs bleek niet alleen de Scuderia sneller, maar verschalkte ook Hamilton hem. Het was voor Verstappen reden om opvallend vroeg naar buiten te gaan voor de tweede en laatste run. De wereldkampioen koos voor twee opwarmronden voorafgaand aan zijn ultieme poging. Die poging was weliswaar sneller dan wat Leclerc had neergezet, maar zou hem geen pole brengen. Beide Ferrari-coureurs verbeterden zichzelf namelijk ook, waarbij Sainz het laatst kon lachen en zijn spierballen toonde. Als een duveltje uit het spreekwoordelijke doosje schoot de Spanjaard ineens naar 1.34.356 en daarmee naar pole-position.

Leclerc moest minder dan een tiende toegeven als tweede man, maar zal daar zondag niet starten. Door een nieuwe verbrandingsmotor en turbo gaat hij immers tien plaatsen achteruit en schuift Verstappen op naar de tweede startplek. Perez wist zich in de slotseconden voorbij Hamilton te wurmen, al verliest hij die plek weer doordat ook hij een gridstraf heeft. Russell tekende voor de zesde tijd, voor de opvallend sterke Lance Stroll, Norris, Fernando Alonso (ook +5) en Valtteri Bottas.

De race in Austin begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd

Uitslag kwalificatie Formule 1 Grand Prix van Amerika: