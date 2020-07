Bottas pakt eerste pole van 2020, derde startplek voor Verstappen

Zestien weken nadat de Grand Prix van Australië op het allerlaatste moment werd afgeblazen naar aanleiding van een coronageval in de paddock, is het dit weekend dan eindelijk zover: de eerste Formule 1-race van het jaar. Onder strenge voorwaarden, waaronder het niet toelaten van publiek, het verplicht dragen van mondkapjes en het geregeld testen van iedereen die in de paddock werkzaam is, gaat het seizoen 2020 zondag van start met de Grand Prix van Oostenrijk. De vrije trainingen vielen alle drie ten prooi aan regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, waarmee de Brit de grote favoriet voor de pole was bij het ingaan van de kwalificatie op de Red Bull Ring.

Q1: Verstappen gaat vliegend van start

Formule 1-debutant Nicholas Latifi reed in de derde oefensessie eerder op zaterdag schade door bij de eerste bocht in de bandenstapels te klappen, maar kon dankzij hard werken van zijn monteurs gewoon aan de kwalificatie beginnen. Heel hard ging de Williams-coureur echter niet. De Canadees was met een 1.05.757 de langzaamste man op de baan en behoorde zodoende dus tot de eerste groep afvallers. Kevin Magnussen, George Russell, Antonio Giovinazzi, die aan het einde van Q1 nog een bezoekje aan een grindbak bracht, en Kimi Raikkonen konden na de eerste sessie eveneens hun auto verlaten.

Lance Stroll verraste door zijn Racing Point kort voor het einde van Q1 naar P1 te sturen met een 1.04.309. Max Verstappen ging op de valreep echter nog harder dankzij een 1.04.024. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton kwamen daar vervolgens net niet aan, door respectievelijk een 1.04.111 en een 1.04.198 te rijden. De Mercedes-coureurs waren met hun tijden wel sneller dan Stroll, die uiteindelijk nog sterk vierde was, maar het was dus Verstappen die als sterkste aan de kwalificatie begon.

Q2: Vettel mist de boot

Onder aanvoering van Mercedes werd het tempo opgevoerd in het tweede deel van de kwalificatie. Hamilton en Bottas trapten af met een 1.03.325 en een 1.03.530, waarmee zij als eersten dit weekend onder de 1.14 doken. Verstappen ging als enige op medium banden naar buiten en kwam daarop tot een 1.04.000, waarmee hij na de eerste runs zesde stond. Het was hierna de vraag of de tijd van de Nederlander goed genoeg was om door te gaan naar Q3 of dat er nog een run nodig was op de zachte band. Red Bull nam het zekere voor het onzekere en stuurde de achtvoudig Grand Prix-winnaar nog eens de baan op met de rode compound.

Bij het uithangen van de vlag nam Bottas over aan de kop van de tijdenlijst met een 1.03.015. Hamilton ging een fractie langzamer met een 1.03.096 en moest P1 dus aan zij teamgenoot laten. Alexander Albon stuurde zijn Red Bull naar de derde tijd, maar moest al wel zeven tienden toegeven op het Mercedes-duo. Verstappen zag zijn deelname aan Q3 niet in gevaar komen en hoefde dus niet aan te zetten op de soft band. Met zijn 1.04.000 op het medium rubber was hij uiteindelijk nog uitstekend achtste, en hij heeft zondag dus nog het voordeel dat hij aan het begin van de race een langer door kan rijden dan de rest van het veld.

Dat Ferrari het dit jaar wel eens heel moeilijk kan gaan krijgen, werd in de slotfase van het tweede kwalificatie pijnlijk duidelijk. Charles Leclerc zakte weg naar P10, terwijl Sebastian Vettel aan de verkeerde kant van de cut-off eindigde op P11. De viervoudig wereldkampioen, die na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari, was er dus niet bij in Q3, wat ook gold voor Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Esteban Ocon en Romain Grosjean.

Q3: Bottas trekt aan het langste eind

Bottas opende de strijd om de eerste pole-position van het jaar met een sublieme ronde én een nieuw ronderecord: 1.02.939. Hamilton kwam na zijn eerste snelle ronde in een 1.03.061 over de streep en stond daarmee dus voorlopig tweede. Verstappen en Albon positioneerden Red Bull bij aanvang van Q3 op de derde en vierde stek met een 1.03.551 en een 1.03.868.

Maar zoals gebruikelijk kwam het aan op de laatste runs. Bottas raakte bij zijn laatste poging van de baan, waardoor er bij twee bochten een gele vlag werd gezwaaid, waar verschillende coureurs last van hadden. De Fin belandde op het grind, kwam op het gras en ging als klap op de vuurpijl ook nog in de rondte, maar lachte niet veel later in zijn vuistje. Hamilton bleef namelijk steken op een 1.02.951, waarmee hij twaalf duizendsten tekort kwam voor de pole. Verstappen klokte aan het einde van de kwalificatie een 1.03.477 en verzekerde zichzelf zo van de derde startplek voor de Oostenrijkse Grand Prix. Zijn simmaatje Lando Norris staat zondag naast hem op de grid, want de McLaren-coureur ging op de valreep rapper dan Albon, die uiteindelijk vijfde was in de kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix. Sergio Perez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lance Stroll en Daniel Ricciardo completeren de top-tien op de Oostenrijkse startopstelling, waarmee een échte stunt van Racing Point - weliswaar met beide wagens in de top-tien - uitbleef.

De Grand Prix van Oostenrijk start zondag om 15.10 uur.

Uitslag F1 Grand Prix van Oostenrijk - Kwalificatie