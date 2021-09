Norris pakt spectaculaire pole in Rusland, Hamilton blundert

Na een kletsnatte ochtend op het Sochi Autodrom - de derde training kon niet doorgaan vanwege aanhoudende regenval - klaarde het een half uur voor de start van de kwalificatie eindelijk een beetje op. Zodoende kon de kwalificatie gewoon op de geplande tijd van start gaan, al was er nog wel sprake van een natte baan.

Q1

Voordat er ook maar een meter gereden was in de kwalificatie, was al duidelijk dat Max Verstappen zondag achteraan zou starten. De Nederlander kreeg twee weken geleden in Monza een gridstraf van drie plaatsen voor zijn botsing met Lewis Hamilton, waarop Red Bull besloot ook maar meteen een motorpenalty te incasseren in Sochi. Verstappen verscheen wel even op de baan in de kwalificatie, maar parkeerde zijn wagen na twee ronden in de pits, om zo het materiaal te sparen.

Charles Leclerc en Nicholas Latifi hebben eveneens een gridstraf omdat zij in Rusland naar hun vierde motor zijn gewisseld. De Canadees en de Monegask reden niettemin nog de tiende en veertiende tijd in de openingsfase van de kwalificatie, zodat beiden door gingen naar Q2. Dat laatste kon niet gezegd worden van de coureurs van Alfa Romeo en Haas. Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi en Nikita Mazepin strandden in de eerste sessie op de plekken zestien tot en met negentien.

De snelste tijd werd gereden door Lewis Hamilton. Met een 1.45.992 was de regerend kampioen vier tienden sneller dan Valtteri Bottas, die op vrijdag nog de dienst uitmaakte op het Sochi Autodrom. Sergio Perez kende een prima begin met de derde tijd. De teamgenoot van Verstappen was met een 1.46.455 maar een halve tiende langzamer dan Bottas.

Q2

Gedurende de tweede sessie werd de baan droger en droger. Lewis Hamilton zette zijn Mercedes opnieuw bovenaan door rond te gaan in een 1.45.129. Dit keer was het verschil met Valtteri Bottas een stuk kleiner: 0.177 seconde. Fernando Alonso en Lando Norris volgden met de derde en vierde tijd, terwijl Sergio Perez zijn Red Bull ditmaal naar de vijfde tijd bracht.

Latifi en Leclerc zetten gezien hun gridstraf geen tijd neer in Q2, waarmee twee van de vijf afvallers al bekend waren. George Russell ging op de valreep naar de negende tijd en deed zijn bijnaam Mister Saturday daarmee opnieuw eer aan. Sebastian Vettel zakte hierdoor buiten de top-tien. Tot zijn eigen ongeloof. “No way!”, klonk er over de boordradio, gevolgd door een getergde grom. Ook AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda haalden het niet.

Q3

De tien overgebleven coureurs keerden aan het begin van de laatste sessie allemaal op intermediates terug op de baan. Maar de baan bleek al snel droog genoeg voor slicks. Bottas kwam op inters in een 1.44.710 over de streep, maar zag Hamilton daarna ruim harder gaan met een 1.44.050. Lando Norris nestelde zich vervolgens tussen de Mercedessen in door met de McLaren vier duizendsten sneller te gaan dan Bottas.

Russell besloot geen tijd te verspillen en kwam gelijk terug in de pits voor droogweerbanden. Andere coureurs volgden snel zijn voorbeeld. Hamilton en Bottas deden dit pas als laatsten. De Brit bewees zichzelf vervolgens geen dienst door bij de ingang van de pits de muur te raken, waardoor hij een nieuwe voorvleugel moest krijgen. Zijn Mercedes moest bovendien even aan de kant worden gerold, omdat Bottas na hem naar binnen was gekomen voor nieuwe banden.

Het bleek de opmaat naar een spectaculair slot van de kwalificatie. Carlos Sainz stuurde de Ferrari naar een nieuwe snelste tijd met een 1.42.510. Lando Norris ging daar vervolgens onder met een 1.41.993. Bottas verbeterde zich niet en Hamilton spinde tijdens zijn laatste snelle ronde van de baan om met de achterkant van de auto tegen de kunststof blokken te glijden. Daarmee was de pole-position voor niemand minder dan Norris, die zondag zodoende voor het eerst in zijn carrière een Grand Prix vanaf de eerste startpositie begint. Russell zorgde eveneens voor een stunt door zijn Williams naar de derde tijd te sturen. Hij deelt de tweede startrij zondag met Hamilton, die het door zijn gestuntel met de vierde startplek moet doen.

Daniel Ricciardo, de winnaar van de vorige race in Italië, kwalificeerde zich naar de vijfde startplek. Fernando Alonso stuurde zijn Alpine op een halve tiende van de Australiër naar de zesde tijd. Bottas ging dus niet harder op de soft en staat daardoor zevende op de startopstelling in Sochi. Lance Stroll, Sergio Perez en Esteban Ocon completeren de top-tien op de grid voor de Russische Grand Prix.

De Formule 1-race in Sochi begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Rusland