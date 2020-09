Pole Hamilton na enerverende kwalificatie, Verstappen knap op P2

Valtteri Bottas leek dit weekend in goede doen te verkeren op het Sochi Autodrom. De Fin was de snelste in de eerste twee trainingen, maar moest op zondagochtend toezien hoe teamgenoot Lewis Hamilton flink sneller ging dan hij. Daarmee leek de kwalificatie weer een flinke strijd te worden tussen de Mercedes-rijders. Red Bull kwam vrijdag niet goed uit de startblokken in Rusland en Max Verstappen leek er nog flink aan te moeten trekken om de Renaults en Racing Points achter te zich te houden in de kwalificatie, maar de Nederlander deed het weer eens beter dan menigeen had verwacht.

Q1

Verschillende coureurs hadden tijdens hun eerste run in de kwalificatie moeite om hun wagens binnen de lijnen te houden. Zo zag onder andere Lewis Hamilton zijn eerste rondetijd geschrapt worden wegens het overschrijven van track limits. Uiteindelijk was er geen vuiltje aan de lucht voor de regerend kampioen. De Brit kwam bij zijn volgende poging tot een 1.32.983, waarmee hij achter teamgenoot Valtteri Bottas goed was voor de tweede tijd in Q1. De Fin liet een 1.32.656 noteren en was daarmee drie tienden sneller dan zijn naaste collega.

Thuisrijder Daniil Kvyat sprong aan het einde van de sessie naar de derde stek in de tijdentabel met een 1.33.511, terwijl Esteban Ocon sterk voor de dag door met een 1.33.557 de vierde tijd te rijden. Max Verstappen eiste de vijfde plek in de tijdenlijst op door op de medium band rond te gaan in een 1.33.630.

Williams-rijder George Russell klokte de dertiende tijd en ging daarmee voor de zesde keer dit jaar door naar Q2. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren slechts veertiende en vijftiende, maar waren zo'n halve seconde sneller dan Romain Grosjean, de eerste rijder aan de verkeerde kant van de streep. De Fransman leek met de zestiende tijd alles uit zijn Haas te hebben gehaald, maar zat daarmee wel bij de eerste vijf afvallers. Ook Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi en Kimi Raikkonen waren te langzaam om door te kunnen gaan naar Q2. Laatstgenoemde ging tijdens zijn laatste ronde in de rondte bij de tweede bocht.

Q2

Bij aanvang van het tweede kwalificatiedeel werden de eerste regendruppels gespot, maar van een bui was nog lang geen sprake, zodat de coureurs gewoon op slicks konden blijven rijden. Daniel Ricciardo ging met een 1.32.218 naar P1. Valtteri Bottas, die samen met Lewis Hamilton een poging deed om zich op de medium te kwalificeren, klokte de tweede tijd met een 1.32.405. Max Verstappen deed eveneens een run op de mediums en noteerde de vierde tijd. Lewis Hamilton zag opnieuw zijn rondetijd geschrapt worden wegens track limits.

Met nog 2 minuten en 15 seconden te gaan was er een flinke crash voor Sebastian Vettel. De Duitser toucheerde de kerbstone aan de binnenkant van de vierde bocht, waardoor hij de controle over zijn SF1000 verloor en bij het uitkomen van de knik van de baan spinde en tegen de kunststof blokken belandde. De wagen van de viervoudig wereldkampioen draaide terug het circuit op, waardoor de rode vlag tevoorschijn moest komen. Charles Leclerc zat vlak achter Vettel op het circuit en kon niet voorkomen dat hij over een deel van de losgekomen voorvleugel van zijn teamgenoot reed.

Voor onder andere Lewis Hamilton kwam de code rood zeer ongelegen. De Brit had namelijk nog geen tijd staan en stond daardoor slechts vijftiende in de tijdentabel. Ook Alexander Albon, Lance Stroll, George Russell stonden in de gevarenzone, net als de sowieso uitgeschakelde Sebastian Vettel. De 2 minuten en 15 seconden zouden genoeg moeten zijn om één snelle ronde te kunnen rijden, maar dan moest de ronde uit de pits wel genoeg zijn. Nog ver voordat er een officiële melding pas over wanneer de kwalificatie weer hervat zou worden, verlieten de coureurs echter al massaal hun garage om plaats te nemen aan het einde van de pitstraat. Hamilton verliet als een van de laatsten de pitbox en wachtte daarmee nog een uitdaging om voor het uithangen van de vlag bij start-finish te zijn. De Brit kreeg de instructie om zich langs de auto's voor hem te worstelen, maar net op dat moment schoot hij op koude banden van de baan bij de tweede bocht.

Om nog een fatsoenlijke aanloop te kunnen maken, moest Hamilton ook nog een gat laten vallen in de laatste bocht. "Need to go! Need to go!", riep zijn engineer Peter Bonnington in zijn oor, waarop Hamilton op het gaspedaal stampte en met een seconde te gaan over de streep ging om aan zijn laatste snelle ronde te beginnen. Hamilton had niet zijn beste ronde maar ging met een 1.32.835 naar de vierde tijd, waarmee hij zich plaatste voor Q3, al moet hij de race zondag wel starten op de zachte band in plaats van de medium, wat eigenlijk het plan was van Mercedes.

Max Verstappen voerde aan het einde van Q2 het treintje aan, maar verbeterde zich niet aangezien zijn eerste tijd goed genoeg was om door te gaan naar Q3. Hij stond aan het einde van de sessie negende in de tijdenlijst. Charles Leclerc was elfde en daarmee klaar voor deze kwalificatie. Daniil Kvyat bleef steken op de twaalfde tijd en was dus ook uitgeschakeld. Lance Stroll kon wegens een probleem met zijn Racing Point geen tijd meer rijden en moet het zondag met de dertiende startplek, terwijl George Russell zich als veertiende kwalificeerde.

Q3

Ondanks het gestress tijdens de tweede kwalificatiesessie stond Hamilton er gewoon weer aan het begin van Q3. Nadat Bottas een 1.32.184 de snelste tijd had gereden, dook Hamilton daar ruim onder door een ronde in 1.31.391 te voltooien. Verstappen stuurde zijn Red Bull naar een 1.32.360, waarmee hij naar de eerste runs derde stond, al was het verschil met Daniel Ricciardo in de Renault maar een paar honderdsten en zat ook Sergio Perez met de Racing Point niet ver van de Nederlander af.

Bottas verbeterde zich aan het einde van de kwalificatie naar een 1.31.956, maar Hamilton greep hierna de pole met een 1.31.304. Verstappen profiteerde van een sleepje en kwam in een 1.31.867 over de streep, waarmee hij Bottas voorbij ging voor de tweede startplek. De Fin moet het zondag dus doen met de derde startplek en heeft Perez naast zich op de grid. De derde rij is voor Daniel Ricciardo en Carlos Sainz, terwijl Esteban Ocon, Lando Norris, Pierre Gasly en Alexander Albon de rest van de top-tien op de startopstelling vormen.



De Grand Prix van Rusland begint zondag om 13.10 uur.