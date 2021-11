Hamilton pakt pole voor eerste GP van Qatar, Verstappen tweede

Mercedes maakte eerder op zondag al een ijzersterke indruk tijdens de derde training in Qatar. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton deelden samen de lakens uit, terwijl Max Verstappen op drie tienden genoegen moest nemen met P3. Volgens berekeningen van de Formule 1 waren de twee Mercedes-coureurs zelfs een halve seconde sneller in kwalificatietrim dan de Nederlander. Red Bull liep intussen ook nog wat hannesen met de achtervleugel van Verstappen. Het element dat open gaat wanneer het Drag Reduction System geactiveerd wordt, wapperde op en neer, een probleem dat voor de kwalificatie moest worden opgelost.

Lees terug: Liveblog bij de kwalificatie voor de GP van Qatar

Q1: Hamilton voor Verstappen

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie bleek er niets meer aan de hand met de achtervleugel van Verstappen. Het element bleef eenmaal geopend solide op zijn plek. De Nederlander kwam uiteindelijk tot een 1.21.996, wat achter Hamilton, die een 1.21.901 reed, de tweede tijd zou zijn. Bottas zat er ook goed bij. Met een 1.22.016 zat hij maar een tiende af van de tijd van zijn teamgenoot. Mr. Saturday George Russell ging met de vijftiende tijd op de valreep door naar Q2. Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher en Nikita Mazepin, wiens tweede én derde training volledig in het water viel door problemen met de auto, konden na Q1 uitstappen.

Q2: Red Bull verliest Perez

Het gros van de rijders dook de baan op met medium banden om de race op de geel gemarkeerde compound te kunnen beginnen. Hamilton zette zichzelf met een 1.21.682 bovenaan. Pierre Gasly deed een run op de soft en ging met een 1.21.980 naar de tweede tijd. Verstappen sloot op vier duizendsten van de AlphaTauri-rijder aan op de derde stek, terwijl Bottas op zijn beurt op zeven duizendsten van de Limburger plaatsnam op P4. Lando Norris, Sergio Perez, Daniel Ricciardo en Charles Leclerc stonden na de eerste runs samen met Russell buiten de top-tien.

Norris reed op de zachte band een tijd die goed genoeg was om door te gaan. Perez kreeg het daarentegen niet voor elkaar. De Mexicaan bleef op de soft steken op de elfde tijd en was daarmee uitgeschakeld. “We gingen op het slechtst mogelijke moment”, wees de coureur uit Guadalajara op de drukte op de baan in de slotfase van Q2. Leclerc was uiteindelijk achter Lance Stroll dertiende. “Ik heb geen idee wat er aan de hand was. Echt geen idee”, kwam de Ferrari-coureur radeloos op de boordradio. Ook Ricciardo en Russell waren klaar na Q2, waarin Hamilton snelste bleef

Q3: Drie uit drie voor Hamilton

Hamilton voltooide van de toppers als eerste een snelle ronde en kwam in een 1.21.262 over de streep. Bottas bleef daar met een 1.21.478 twee tienden van verwijderd. Verstappen nestelde zich daarop tussen de Mercedessen op P2 met een 1.21.424. Daarachter was Gasly de snelste van de coureurs uit de middenmoot. Met een 1.21.640 stond de Fransman vierde na de eerste runs. Fernando Alonso zat hem in de Alpine echter op de hielen met een 1.21.670.

Hamilton zocht als eerste het asfalt op voor een tweede run, terwijl Verstappen als laatste de pits verliet. De Brit ging paars in alle sectoren, wat hem een 1.20.827 opleverde. Bottas verbeterde zich niet, terwijl Gasly door een afgebroken voorvleugel een lekke band opliep en naast de pitmuur tot stilstand kwam. Verstappen ging wel harder, maar was met een 1.21.282 nog altijd ruim vier tienden van de tijd van Hamilton verwijderd. Hamilton pakte zo dus de pole-position en heeft zondag Verstappen naast zich op de grid. Bottas en Gasly delen de tweede startrij.

De Grand Prix van Qatar begint zondag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Qatar

Volgt spoedig.