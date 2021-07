Verstappen brengt Red Bull Ring in vervoering met pole, Norris stunt met P2

Gezien Max Verstappen een week geleden ook al de pole-position had bemachtigd op de Red Bull Ring - alvorens op zondag een dominante overwinning te behalen - gekoppeld aan het feit dat de Nederlander tijdens de derde training op zaterdag een halve seconde sneller was gegaan dan de rest van het veld, maakte dat er geen twijfel over mogelijk was wie de grote favoriet was voor de pole voor de Oostenrijkse Grand Prix. Een verschil met de kwalificatie van vorige week was echter dat Pirelli voor dit weekend een stap zachter was gegaan met de banden, iets wat mogelijk invloed zou hebben op de onderlinge krachtsverhoudingen.

Q1: Vlekkeloos begin Verstappen

Nog voor de kwalificatie was begonnen, zat de sfeer er al goed in op de Red Bull Ring, dankzij de duizenden Nederlandse fans die dit weekend de tribunes bevolken. Om klokslag 15.00 uur gingen de lichten aan het einde van de pits op groen voor de eerste sessie van de kwalificatie en kwamen de eerste coureurs naar buiten om hun eerste tijd neer te zetten.

Na vier minuten dook ook Max Verstappen de baan op en steeg er een luid gejuich op van de tribunes. De Nederlander ging rond in een 1.04.249 en eiste daarmee onmiddellijk de eerste stek in de tijdenlijst op. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden aan het begin van de kwalificatie respectievelijk een 1.04.506 en een 1.04.563, waarmee de Mercedes-coureurs op gepaste afstand op de tweede en derde plek plaatsnamen.

Lando Norris en Fernando Alonso gingen er daarna eens goed voor zitten. De Brit reed een paarse eerste sector en klom met een 1.04.345 op naar de tweede plek in de tijdenlijst. De Spanjaard rukte op naar P3 door over de streep te komen in een 1.04.472. Zodoende zakten Hamilton en Bottas naar de vierde en vijfde plaats op het tijdenscherm.

Bij het zwaaien van de vlag verbeterde George Russell zich naar de twaalfde tijd, waarmee de Williams-coureur dit jaar nog altijd in elke kwalificatie Q2 heeft gehaald. Alfa Romeo-rijder Kimi Raikkonen eindigde net aan de verkeerde kant van de streep met de zestiende tijd, terwijl Esteban Ocon voor het tweede weekend op rij zijn Waterloo vond in Q1 door met zijn Alpine niet verder te komen dan de zeventiende tijd. Williams-man Nicholas Latifi en Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin waren de andere coureurs die klaar waren na Q1.

Q2: Russell zorgt voor sensatie

Sergio Perez was de enige die meteen aan het begin van Q2 naar buiten ging om een tijd te rijden. De Mexicaan opende met een 1.04.554, waarna ook de andere veertien coureurs het tijd vonden om erop uit te gaan. Hamilton reed een nieuwe snelste tijd met een 1.04.501, maar Verstappen nam vrijwel direct over door een 1.04.208 op de kokken te brengen. Hamilton zakte vervolgens nog drie plekken doordat ook Lando Norris, Sergio Perez en Sebastian Vettel onder de tijd van de regerend kampioen doken, al deed laatstgenoemde dat op de zachte band, terwijl de anderen op mediums reden. Russell maakte ondertussen indruk door na de eerste runs in Q2 negende te staan.

De kaarten waren echter nog niet geschud voor deze sessie. Alle vijftien coureurs zouden nog een run doen in Q2. Verstappen ging tijdens zijn tweede snelle ronde paars in de eerste twee sectoren en zette de snelste tijd nog wat scherper met een 1.03.927. Hamilton en Bottas klommen naar de tweede en derde stek door respectievelijk een 1.04.258 en een 1.04.376 te rijden. Russell zorgde vervolgens voor een enorme sensatie door nota bene op de medium compound de tiende tijd te rijden, waarmee hij Williams in Q3 bracht.

De Oostenrijkse kwalificatie draaide voor Ferrari uit op een sof. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren slechts elfde en twaalfde in Q2. Daniel Ricciardo heeft het lek nog altijd niet boven en kwam met zijn McLaren niet verder dan de dertiende tijd. Fernando Alonso was aan het einde van de sessie op weg naar een verbetering van zijn tijd, maar kwam tussen de negende en tiende bocht een langzaam rijdende Sebastian Vettel tegen, resulterend in de veertiende startplek voor de Spanjaard. Alfa Romeo’s Antonio Giovinazzi was de langzaamste man in Q2, maar liet ook in deze kwalificatie weer zijn meer ervaren teamgenoot achter zich.

Q3: Dreiging komt uit verrassende hoek

Lando Norris begon sterk aan de laatste sessie van de kwalificatie door een 1.03.958 te rijden. Lewis Hamilton kwam opmerkelijk genoeg niet aan de tijd van de McLaren-coureur door rond te gaan in een 1.04.014. Verstappen stuurde zijn Red Bull daarna naar de voorlopige pole door een 1.03.720 op de klokken te brengen. Norris zakte daardoor naar de tweede stek, terwijl Hamilton en Bottas derde en vierde stonden na de eerste runs.

Met nog een paar minuten op de klok deden de coureurs nog een laatste snelle ronde. Verstappen was als eerste terug op de baan en verbeterde zich niet, waarna Norris zich verrassend ontpopte tot de voornaamste rivaal van de Limburger. De Brit ging paars in de eerste sector en kwam op de streep maar 0.048 tekort voor de eerste startplek. Perez deed het uitstekend door met een 1.03.990 op te rukken naar de derde startpositie, terwijl Hamilton en Bottas geen geweldige laatste ronde hadden en bleven hangen op de vierde en vijfde startplek.

AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda kwalificeerden zich als zesde en zevende op het circuit bij Spielberg. Sebastian Vettel was achtste in Q3, maar moet nog naar de stewards voor het hinderen van Alonso aan het einde van Q2. Russell sloot zijn ijzersterke kwalificatie-optreden af met de negende tijd. De Brit liet in de slotfase Aston Martin-rijder Lance Stroll een paar honderdsten achter zich.

De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag kwalificatie F1 GP van Oostenrijk