Hamilton grijpt pole in Hongarije, derde startplek Verstappen

De strijd om de pole-position voor de Hongaarse Grand Prix beloofde vooraf opnieuw een spannende strijd te worden tussen Max Verstappen en de Mercedes-coureurs. Het was Lewis Hamilton geweest die eerder op zaterdag de snelste tijd had gereden tijdens de laatste vrije training, maar het verschil met Verstappen, die de tweede tijd noteerde, bedroeg slechts 0.088 seconde. Valtteri Bottas maakte eveneens een sterke indruk tijdens de drie oefensessies op de Hungaroring. De Fin was op vrijdag de snelste van iedereen geweest.

Lees terug: Liveblog bij de kwalificatie voor de GP van Hongarije

Q1

Valtteri Bottas was de eerste van de frontrunners die een tijd op de klokken bracht in het eerste kwalificatiedeel. De coureur uit Nastola ging rond in een 1.16.610, waar Lewis Hamilton vervolgens onder dook met een 1.16.424. Max Verstappen, die twee weken geleden nog een zware crash beleefde op Silverstone, ging echter nog eens twee tienden sneller dan de Brit, door in een 1.16.214 over de streep te komen. Daarmee was de Nederlander de snelste in Q1.

Mick Schumacher kwam na een zware crash in de derde training niet in actie tijdens de kwalificatie. Het Haas Formule 1-team zag zich genoodzaakt om de versnellingsbak van de Duitser te vervangen en had de auto niet op tijd af om nog een run te kunnen doen in Q1. Niet dat dit veel verschil zou hebben gemaakt: het voortijdig wisselen van de bak komt hem namelijk op een vijf plaatsen gridpenalty te staan, zodat hij sowieso achteraan zou staan op de grid.

Met het ontbreken van Schumacher waren er nog maar vier andere afvallers nodig in Q1. Naast de ‘usual suspects’ - Nicholas Latifi en Nikita Mazepin - waren ook Yuki Tsunoda en George Russell niet snel genoeg om door te gaan naar Q2. Voor laatstgenoemde was het de eerste keer dit seizoen dat hij niet verder kwam dan Q1.

Q2

De coureurs van Red Bull en Mercedes waren de enigen die aan het begin van de tweede kwalificatiesegment met de hardere medium band op de baan verschenen. Lewis Hamilton stond na de eerste snelle ronden bovenaan met een 1.16.553, gevolgd door Max Verstappen met een 1.16.769. Valtteri Bottas en Sergio Perez hadden geen heel geweldige ronde en stonden slechts zevende en achtste toen de rode vlag werd uitgehangen voor een crash van Carlos Sainz.

De Spanjaard verloor de achterkant van de Ferrari bij het ingaan van de laatste bocht en belandde zijwaarts in de bandenstapels. Sainz hoopte aanvankelijk nog zijn gehavende auto terug naar de pits te kunnen brengen, maar kreeg bij het wegrijden zijn losgekomen voorvleugel onder de auto, waarmee de kwalificatie voor hem ten einde was.

Nadat de auto van Sainz was geborgen, waren er nog zes minuten te gaan in Q2. Het was Verstappen die na de hervatting naar de eerste stek in de tijdenlijst ging door op de zachte band een 1.15.650 te rijden, waarmee hij in dit deel van de kwalificatie zeven tienden sneller was dan de rest van het veld. Lando Norris, Pierre Gasly en Sergio Perez gingen naar de tweede, derde en vierde tijd, terwijl Fernando Alonso imponeerde met de vijfde tijd. Hamilton kwam aan het einde van Q2 eveneens op de soft naar buiten, maar verbeterde zich niet ten opzichte van zijn eerdere tijd om de race zondag van de medium band te kunnen starten. Ook Bottas verzekerde zich van een start op de gele compound, maar maakte het wel spannend voor zichzelf door slechts de achtste tijd te rijden in Q2.

Daarachter was erg spannend wie er af zou vallen, naast de gecrashte Sainz. Esteban Ocon en Sebastian Vettel waren bij het zwaaien van de vlag negende en tiende. Daniel Ricciardo kwam acht honderdsten tekort voor een plekje in de top-tien en eindigde als elfde. En ook voor Lance Stroll, Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi zat de kwalificatie er na Q2 op.

Q3

De strijd om pole dan. Max Verstappen was de eerste van de kanshebbers die over de streep kwam. De Nederlander noteerde een 1.15.984, wat duidelijk niet genoeg was om de Mercedes-coureurs achter zich te houden. Valtteri Bottas bracht een 1.15.734 op de klokken, waarna het Lewis Hamilton was die naar de eerste positie ging met een 1.15.419. “Ik miste enorm veel grip op deze set banden”, mopperde Verstappen op zijn weg terug naar de pits over de boordradio.

Met nog twee minuten op de klok waren de coureurs terug op het circuit voor een laatste vliegende ronde. Hamilton en Bottas verbeterden zich niet in de slotfase van de kwalificatie, terwijl Verstappen met een 1.15.840 maar marginaal sneller ging. De pole-position voor de laatste race voor de zomerstop ging zodoende naar Hamilton, die zondag Bottas dus naast zich op de grid. Verstappen moet het doen met de derde startplek en start zondag ook nog eens op de zachte band, terwijl het Mercedes-duo op de mediums vertrekt. Sergio Perez was aan het einde van de kwalificatie te laat bij de streep om nog een laatste snelle ronde te kunnen rijden, maar eindigde niettemin als vierde.

Pierre Gasly deed het uitstekend door zich als vijfde te kwalificeren. Met een 1.16.483 was de Fransman van AlphaTauri zes honderdsten sneller dan Lando Norris in de McLaren. De Brit was op zijn beurt zeven duizendsten sneller gegaan dan Charles Leclerc, die zondag op P7 plaatsneemt met zijn Ferrari. Esteban Ocon en Fernando Alonso waren achtste en negende, terwijl Sebastian Vettel de top-tien op de startopstelling zondag volmaakt.

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag kwalificatie Formule 1 Grand Prix van Hongarije: