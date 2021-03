Verstappen begint F1-seizoen 2021 met ijzersterke pole in Bahrein

Max Verstappen gold bij het ingaan van de eerste kwalificatie van het jaar als de grote favoriet voor de pole. De Nederlander had in alle drie de vrije trainingen de snelste tijd gereden en het verschil met nummer twee Lewis Hamilton bedroeg in de afsluitende oefensessie liefst zeven tienden. Waar Red Bull de laatste jaren steeds mager uit de startblokken kwam aan het begin van een nieuw seizoen, wekte het team uit Milton Keynes tijdens de vrije trainingen de indruk meteen vanaf de eerste race mee te kunnen doen. Maar om een en ander bevestigd te krijgen moest gewacht worden tot de kwalificatie, het eerste échte meetmoment. Konden de teams er eerder nog een spel van maken om hun ware vorm verdoezelen, het welbekende sandbaggen, zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd moest iedereen met de billen bloot.

Q1: Tsunoda schittert, Vettel onderuit

Verstappen begon uitstekend aan de kwalificatie. De Nederlander deed na tien minuten zijn eerste snelle ronde en ging met een 1.30.499 rechtstreeks naar de eerste stek in de tijdenlijst. Maar een zorgelijk moment was er ook tijdens zijn eerste run. Verstappen ging over een kerbstone en leek daarbij lichte schade aan de onderkant van zijn auto te hebben opgelopen.

AlphaTauri-debutant Yuki Tsunoda verraste in Q1 door met een 1.30.607 maar een tiende langzamer te gaan dan Verstappen en aan te sluiten op P2. Hamilton begon de kwalificatie met de derde tijd. Met een 1.30.617 stond de zevenvoudig wereldkampioen aanvankelijk bovenaan, maar de snellere tijden van Verstappen en Tsunoda zorgden ervoor dat hij twee plaatsen zakte. Waar Tsunoda in positieve zin opviel, deed Sebastian Vettel dit in negatieve zin. De Duitser kwam tijdens zijn eerste kwalificatie voor Aston Martin niet verder dan de achttiende tijd, waarmee hij tot de eerste afvallers behoorde. Ook Alpine-rijder Esteban Ocon stond aan het einde van de sessie aan de verkeerde kant van de streep, net als Williams-coureur Nicholas Latifi en Haas-duo Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Laatstgenoemde spinde maar liefst twee keer in Q1 en was met afstand de langzaamste.

Q2: Perez komt net tekort

Aan het begin van het tweede kwalificatiedeel ging een flink aantal coureurs met de medium band de baan op, om te zien of zij een tijd konden rijden die snel genoeg was om de race op zondag op een hardere band te kunnen beginnen. Verstappen ging op het medium rubber rond in een 1.30.318 en eiste daarmee P1 op, maar het was Hamilton die vervolgens nog harder ging met een 1.30.085.

De tijdenlijst zou aan het einde van Q2 echter nog flink door elkaar worden geschud. Bij het zwaaien van de vlag gingen Ferrari-coureurs Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc naar de eerste en tweede stek in de tijdentabel. Hamilton stond aan het einde van Q2 tweede, terwijl Lando Norris en Valtteri Bottas naar de vierde en vijfde tijd gingen. Daniel Ricciardo zag zijn eerste tijd in Q2 geschrapt worden omdat hij wijd ging in Bocht 4, maar zette dit aan het einde recht met de zesde tijd. Verstappen deed zijn tweede run op de soft, maar kon van zijn gas omdat zijn eerdere tijd op de medium goed bleek voor P7.

Sergio Perez werd in zijn eerste kwalificatie in dienst van Red Bull uitgeschakeld in Q2. Net als Ricciardo zag de Mexicaan zijn eerste tijd ongeldig verklaard worden wegens track limits. Perez had er hierna nog wel vertrouwen in dat hij op de medium band een tijd kon neerzetten waarmee hij door kon gaan naar Q3, maar viel net buiten de boot. Met een 1.30.659 kwam de coureur uit Guadalajara 0.035 seconde tekort. Tsunoda kon zijn sensationele optreden in Q1 geen vervolg geven. Hij klokte de dertiende tijd en daarmee was zijn dag ten einde. Ook voor Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen en George Russell was Q2 het eindstation.

Q3: Verstappen versus Hamilton

Hamilton zette aan het begin van het laatste kwalificatiedeel een 1.29.549 neer, waar Verstappen daarna nipt onder ging met een 1.29.526. De Nederlander had daarmee met een marginaal verschil de voorlopige pole in handen na de eerste runs. Verstappen toonde zich over de boordradio echter verre van tevreden over zijn eerste snelle ronde in Q3, waarmee er nog meer in het vat leek te zitten bij Red Bull.

Bij het zwaaien van de vlag ging Hamilton naar de eerste stek met een 1.29.385, maar Verstappen was op dat moment nog bezig aan zijn laatste snelle ronde. De Limburger ging paars in alle sectoren en kwam over de streep in een 1.28.997, waarmee hij vier tienden sneller was dan Hamilton en zijn vierde pole-position in de Formule 1 een feit was. Hamilton moet het zondag doen met de tweede startplek.

Valtteri Bottas moest bijna zes tienden toegeven op Verstappen en start de eerste race in Bahrein als derde. Charles Leclerc ging naar de vierde tijd, waarmee Ferrari tevreden kan zijn na het rampjaar 2020. Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Lando Norris en Carlos Sainz kwalificeerde zich als vijfde, zesde, zevende en achtste. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso wist bij zijn terugkeer in de Formule 1 Q3 te bereiken en eindigde als negende in de kwalificatie. Aston Martin-rijder Lance Stroll completeert de top-tien op de grid bij de seizoensopener.

De Formule 1 Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Resultaten van de kwalificatie in Bahrein:

