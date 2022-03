Leclerc verslaat Verstappen in eerste F1-kwalificatie van 2022

Zou Red Bull dit jaar last krijgen van het feit dat het team vorig jaar voor de titel streed? Zou Mercedes echt grote problemen hebben, zoals de Duitse fabrieksformatie tijdens het voorseizoen beweerde? Zou Ferrari dit seizoen eindelijk weer voor het kampioenschap kunnen meevechten? En zou Haas, de hekkensluiter van 2021, de grote verrassing van 2022 kunnen worden? Na twee wintertests en drie vrije trainingen zou de kwalificatie op het Bahrain International Circuit een eerste beeld geven van hoe de kaarten dit jaar geschud zijn.

Q1

De eerste sessie van de kwalificatie verliep gelijk behoorlijk spectaculair. Max Verstappen meldde zich in de openingsfase met een 1.32.090 op de eerste stek. Vervolgens verrasten Haas-coureur Kevin Magnussen en Alfa Romeo-rijder Valtteri Bottas met behoorlijk sterke rondetijden; beiden stonden kortstondig tweede. Daarna strekte het Ferrari-duo de benen op de zachte band. Charles Leclerc reed een 1.31.471 en Carlos Sainz Jr. een 1.31.567, waarmee zij naar de eerste en tweede positie in de tijdenlijst gingen. Verstappen verbeterde zich nog naar een 1.31.785, maar bleef daarmee derde.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell kwamen bij hun eerste poging niet verder dan de vijfde en tiende tijd, maar ondernamen daarna nog een tweede push lap. Terwijl Russell van de tiende naar de vijfde plek klom, wist Hamilton in zijn tweede ronde niet harder te gaan, zodat hij zesde stond toen hij zijn Mercedes terugstuurde naar de pits.

De eerste coureurs druppelden op dat moment al de baan op voor hun tweede run. Bottas was met zijn eerste tijd, een 1.31.919, uiteindelijk vijfde in Q1, terwijl Magnussen met een 1.31.955 de zesde plek in de tijdentabel claimde. Esteban Ocon, Pierre Gasly en Lando Norris eindigden de eerste sessie als zesde, zevende en achtste, waardoor Russell en Hamilton aan het einde van Q1 negende en tiende stonden. Sergio Perez, Fernando Alonso, Mick Schumacher, Guanyu Zhou en Alexander Albon plaatsten zich eveneens voor Q2, wat automatisch inhoudt dat Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Nicholas Latifi dat niet deden.

Q2

Een verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat de coureurs die in de top-tien eindigen, niet langer de race hoeven te starten op de band waarmee zij hun beste tijd in Q2 hebben gereden. Als gevolg hiervan kon iedereen naar hartelust op de zachte band rijden in het tweede kwalificatiedeel.

Verstappen ging al vroeg naar een 1.30.757, waarmee hij tot het einde van de sessie bovenaan zou staan. Leclerc en Perez stonden na de eerste runs tweede en derde. Richting het einde van de sessie scherpte Leclerc zijn tweede tijd aan naar een 1.30.932, waar Sainz daarna onder glipte met een 1.30.787, waarmee de Spanjaard slechts drie honderdsten van de tijd van Verstappen zat. Perez zat veilig met de vierde tijd, terwijl Hamilton en Russell op P5 en P6 ook niet veel te vrezen hadden.

Daarachter was het spannend. Magnussen zette zijn sterke optreden voort door de zevende tijd te rijden, terwijl Alonso en Gasly met de achtste en negende tijd doorgingen naar Q3. Bottas redde het op de valreep, door bij het zwaaien van de vlag een 1.31.717 neer te zetten, waarmee hij tiende was. Het betekende dat de Fin zich voor de 102de keer op rij voor Q3 plaatste, nadat hij hiervoor in al zijn optredens voor Mercedes het laatste kwalificatiedeel had gehaald. Ocon viel met de elfde tijd net buiten de boot. Ook voor Schumacher, Norris, Albon en Zhou was het na Q2 gedaan.

Q3

De strijd om de pole-position dan. Tijdens de eerste snelle ronden werden er links en rechts paarse sectortijden gereden. Russell opende met een 1.32.291, waar Hamilton onder ging met een 1.32.158. Maar de ogen waren vooral gericht op de Ferrari’s en Verstappen. Leclerc kwam in een 1.30.731 over de streep, waarna Sainz met een 1.30.687 beslag legde op P1. Verstappen was op dat moment echter nog bezig aan een snelle ronde. De Nederlander was paars gegaan in het eerste deel, maar richting het einde van de ronde waren de banden niet top meer. Met een 1.30.743 nam hij achter de Ferrari’s plaats op P3.

De verschillen in de top-drie waren miniem en dus konden we ons opmaken voor een bloedstollende slotfase. Leclerc ging tijdens zijn tweede vliegende ronde paars in de tweede sector en verbeterde zich naar een 1.30.558, waarmee hij naar P1 klom. Verstappen reed een paarse eerste sector en kwam in een 1.30.681 over de streep, waarmee hij op een tiende van de Monegask op P2 strandde. “Let’s go, baby!”, klonk het vervolgens over de boordradio van Leclerc. Sainz zakte met zijn eerste tijd in Q3 naar de derde startplek en deelt de tweede rij zondag met Perez.

Hamilton moet zich tevreden stellen met de vijfde startplek en heeft voormalig teamgenoot Bottas naast zich op de derde startlinie. Magnussen, die op het laatste moment gehaald werd om Nikita Mazepin te vervangen, kende een wat rommelige Q3, maar plantte zijn Haas niettemin op P7. Alonso werd achtste in de eerste kwalificatie met de nieuwe Formule 1-auto's. Russell bleef na een foutje steken op de negende tijd, Gasly completeert zondag de top-tien op de grid.

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Bahrein