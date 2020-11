Hamilton heer en meester in kwalificatie Grand Prix van Bahrein

Verstappen maakte een goede indruk in de aanloop naar de kwalificatie door snelste te gaan in de afsluitende oefensessie. Dit leidde vanzelfsprekend tot de vraag of de Limburger een gooi kon doen naar de pole-position, of dat het toch weer een Mercedes-feestje - of beter gezegd: een Hamilton-feestje - zou worden in het slotdeel van de kwalificatie.

Lees terug: Liveblog bij de kwalificatie voor de F1 GP van Bahrein

Q1: Hamilton opent als sterkste

Verstappen was de eerste die een tijd op de klokken bracht tijdens het eerste deel van de kwalificatie. De Nederlander ging rond in een 1.28.885, waar de Mercedes-coureurs even later ruim onder gingen. Lewis Hamilton zette zichzelf bovenaan met een 1.28.343, Bottas nam met een 1.28.767 plaats op P2. Zo stond Verstappen na de eerste serie snelle ronden derde in de tijdentabel. Charles Leclerc kampte tijdens zijn eerste run met verkeer en stond daardoor met nog een paar minuten te gaan vijftiende, waarmee hij gevaarlijk dicht bij een vroege uitschakeling was.

De omstandigheden op de baan waren aan het einde van Q1 echter beduidend beter. Bij het uithangen van de vlag verbeterde Leclerc zich naar de zesde tijd, wat uiteindelijk de negende tijd werd doordat meer coureurs aanzienlijk sneller gingen. Hamilton bleef met zijn eerdere tijd snelste, maar Lance Stroll rukte op naar de tweede positie met een 1.28.679, terwijl Alexander Albon naar P3 klom met een 1.28.732. Bottas en Verstappen zakten zo op de valreep naar de vierde en vijfde plek in de tijdenlijst.

Williams-coureur George Russell deed het weer eens uitstekend in de kwalificatie door zich met de veertiende tijd te plaatsen voor Q2. Bij de vroege afvallers zaten niettemin geen verrassingen. De coureurs van Alfa Romeo en Haas konden na de eerste sessie hun wagens verlaten, net als Nicholas Latifi met de andere Williams. De Canadees was langzaamste en met een 1.30.182 zelfs bijna een seconde trager dan zijn Britse teamgenoot.

Q2: Hamilton blijft aan kop

Zoals verwacht gingen de meeste rijders in Q2 naar buiten op de medium band, aangezien de soft geen gunstige band lijkt om de race in Bahrein mee te beginnen. Alleen het duo van AlphaTauri kwam op het rood gemarkeerde rubber op het circuit, maar Daniil Kvyat en Pierre Gasly hadden ook nog maar één set nieuwe mediums tot hun beschikking. Een groot aantal coureurs was net begonnen aan de eerste vliegende ronde in Q2 toen de rode vlag tevoorschijn kwam voor Carlos Sainz. De McLaren-coureur spinde bij het naderen van de eerste bocht als gevolg van een technisch probleem en kon daarna niet verder.

Na de onderbreking bracht Verstappen het spel op de wagen met een 1.28.025. Hamilton antwoordde met drie paarse sectoren en een 1.27.586, waarmee hij een zeer respectabele tijd had gereden voor de medium band en dus een kleine halve seconde sneller was dan de Nederlander. Bottas wist echter niet harder te gaan dan Verstappen. De Fin positioneerde zich met een 1.28.063 op P3. Daniel Ricciardo liet zich zien in de Renault door naar de vierde tijd te gaan. Alexander Albon en Lando Norris kwamen na de code rood met de zachte band in actie en lieten daarop de vijfde en zesde tijd noteren. Ook Kvyat en Gasly gooiden het over een andere boeg met de banden. Zij gingen op het medium rubber naar de negende en tiende tijd en gingen dus met de hakken over de sloot door naar Q3.

Sebastian Vettel en Charles Leclerc pisten naast de pot. De Ferrari-coureurs bleven steken op de elfde en twaalfde tijd. Ook de verrassende polesitter van de vorige race, Lance Stroll, slaagde er niet in om door te stoten naar het laatste kwalificatiedeel. De Canadees van Racing Point kwam op gebruikte mediums niet verder dan de dertiende tijd. Russell profiteerde van het wegvallen van Sainz en kwalificeerde zich als veertiende.

Q3: Hamilton maakt het af

Voor Q3 greep iedereen vanzelfsprekend terug naar de zachte band. Hamilton opende het bal met een 1.27.677. Verstappen kwam daar net niet aan; met een 1.27.823 was hij echter slechts 0.146 langzamer dan de regerend wereldkampioen. Bottas ging bij zijn eerste poging naar een 1.27.921, waarmee hij zo’n kwart seconde verwijderd was van de snelste tijd van zijn teamgenoot. Hadden Verstappen en Bottas nog iets achter de hand? Of zou de pole voor de tiende keer dit seizoen voor Hamilton zijn?

Hamilton keerde met nog vier minuten te gaan als eerste weer terug op de baan voor zijn laatste run in de kwalificatie. De Brit ging paars in de eerste, tweede en derde sector, resulterend in een 1.27.264. Bottas verbeterde zich, maar een 1.27.553 betekent een tweede startplek voor de Fin, doordat een 1.27.678 het maximaal haalbare bleek voor Verstappen. De Nederlander start zondag dus als derde, maar heeft dan wel het voordeel dat hij aan de schone kant van de baan vertrekt.

Albon sleepte de vierde startplek in de wacht, waarmee de tweede startrij volledig voor Red Bull is. Het gevecht om P4 was bijzonder close. Sergio Perez ging slechts een paar honderdsten trager dan de Britse Thai, terwijl Daniel Ricciardo, Esteban Ocon en Pierre Gasly ook maar een tiende langzamer waren dan de tweede coureur van Red Bull. Tussen de twee Renault-rijders zat ondertussen vrijwel niets: twee duizendsten, in het voordeel van Ricciardo. Lando Norris en Daniil Kvyat zaten iets verder af van de tijd van Albon en maken zondag de top-tien op de startopstelling compleet.

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 15.10 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Bahrein: