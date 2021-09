Inhalen lijkt zondag een moeilijk verhaal te worden op het circuit van Zandvoort en dus was het zaak om een zaterdag een goede kwalificatie neer te zetten. Een eenvoudige klus beloofde dat niet te worden. Op de bochtige omloop kon verkeer namelijk wel eens probleem worden. Bovendien lagen er rode vlaggen op de loer. Tijdens de vrije trainingen was het meerdere malen raak.

Q1: Meerdere verrassingen

Om 15.00 uur ging in Zandvoort het licht aan het einde van de pitstraat op groen voor de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix. Max Verstappen ging in de openingsfase op de zachte band naar een 1.10.036, waarmee hij op dat moment snelste was. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas brachten op de medium compound een 1.10.114 en een 1.10.219 op de klokken en stonden daarmee tot kort voor het einde van Q1 tweede en derde.

Bij het zwaaien van de vlag nam Ferrari echter over aan de bovenkant van de tijdenlijst. Charles Leclerc stuurde de SF21 naar een 1.09.829, waarmee hij snelste was in Q1. Carlos Sainz, die eerder op de dag gecrasht was in de derde training, sloot met een 1.10.022 aan op P2.

Antonio Giovinazzi en Nicholas Latifi verrasten door de vierde en vijfde tijd neer te zetten in het eerste kwalificatiedeel. Hamilton en Bottas zakten met hun tijden op de mediums zodoende naar de zesde en achtste positie in de tijdentabel. Sergio Perez was door de drukte op de baan te laat bij de streep om nog een laatste snelle ronde te kunnen rijden en eindigde met de zestiende tijd aan de verkeerde kant van de streep, waarmee de Mexicaan van Red Bull een zware zondag wacht. Sebastian Vettel kwam met de Aston Martin niet verder dan de zeventiende tijd. Robert Kubica, die in Zandvoort invalt voor de positief geteste Kimi Raikkonen, kwalificeerde zich netjes als achttiende, door sneller te gaan dan Haas-rijders Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

Q2: Rode vlaggen

Verstappen zette aan het begin van het tweede kwalificatiedeel op de soft een 1.09.071 neer, die hem naar P1 bracht. Hamilton en Bottas gingen opnieuw naar de tweede en derde tijd, maar zakten vervolgens twee plekken doordat Charles Leclerc en Pierre Gasly daarna sneller gingen dan het Mercedes-duo.

Met nog vier minuten te gaan verloor George Russell de controle over zijn Williams bij de voorlaatste bocht. De Brit spinde de grindbak in, waarna hij met aardig wat snelheid achterwaarts tegen de bandenstapels gleed. De rode vlag werd meteen uitgehangen, maar Russell wist zijn wagen zelf uit de grindbak te rijden en terug te keren naar de pits. Omdat de baan moest worden schoongemaakt, duurde het nog een kleine tien minuten voordat de actie weer verder kon.

De kwalificatie was net weer op gang toen Nicholas Latifi met de andere Williams van de baan schoot bij de Masterbocht en in de baanafzetting klapte. Opnieuw was er een rode vlag, maar dit keer werd de sessie niet meer hervat. Verstappen bleef dus snelste, voor Leclerc, Gasly, Hamilton en Bottas. Russell was al uit de auto gestapt, maar was nog wel elfde in Q2. Behalve de Williams-rijders waren ook Lance Stroll, Lando Norris en Yuki Tsunoda klaar na het tweede deel. Voor Norris was het de eerste keer dit jaar dat hij niet doorging naar Q3.

Q3: Verstappen ongenaakbaar

Na de rode vlag was het dus meteen tijd voor het slotstuk van de kwalificatie. Verstappen bracht tijdens zijn eerste run meteen een indrukwekkende tijd op de klokken door naar een 1.08.923 te gaan. De Mercedes-coureurs kwamen daar met hun eerste vliegende ronde niet aan. Bottas en Hamilton moesten beide drie tienden toegeven op de Nederlander en stonden na de eerste runs tweede en derde. Gasly was halverwege Q3 best-of-the-rest met de vierde tijd. De Fransman van AlphaTauri was twee tienden sneller dan Ferrari-rijders Leclerc en Sainz.

Met nog drie minuten op de klok keerden de tien overgebleven coureurs terug op het circuit voor een laatste snelle ronde. Verstappen verbeterde zich niet in de eerste sector, maar ging paars in het middelste deel om daarna over de streep te komen in een 1.08.885. Bottas bleef daar met een 1.09.222 ver van verwijderd, maar Hamilton maakte het nog bijzonder spannend door een 1.08.923 te rijden. De pole was daarmee echter voor de thuisrijder, tot blijdschap van de tienduizenden oranje fans langs de baan. Gasly bleef vierde voor Leclerc en Sainz. Antonio Giovinazzi stuntte door zijn Alfa Romeo naar de zevende tijd te brengen. Esteban Ocon, Fernando Alonso en Daniel Ricciardo maken de top-tien op de grid zondag compleet.

De eerste Dutch Grand Prix sinds 1985 gaat zondag om 15.00 uur van start.

