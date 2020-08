Bottas verslaat Hamilton voor pole-position, Verstappen vierde

Naast de baan gaat het dit weekend vooral over de uitspraak die de stewards hebben gedaan over het protest dat Renault had ingediend tegen de brake ducts van Racing Point, die veel weg hebben van de exemplaren waarmee Mercedes vorig jaar actief was. De stewards bepaalden dat er inderdaad sprake is geweest van kopiëren en besloot Racing Point te bestraffen met een boete van 400.000 euro en vijftien punten aftrek. De formatie uit Silverstone heeft aangegeven in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak, maar datzelfde geldt voor vier rivaliserende teams, die de uitspraak niet ver genoeg vinden gaan. Zij zetten vooral vraagtekens bij het feit dat Racing Point de rest van het Formule 1-seizoen gewoon gebruik mag blijven maken van de bewuste onderdelen. Met de uitspraak van vrijdag lijkt de zaak dus allesbehalve afgedaan. Ondertussen dendert het tweede raceweekend op Silverstone, waar zondag de 70th Anniversary GP plaatsvindt, onverminderd voort.

Q1: Mercedes zet de toon

Mercedes eindigde in alle vrije trainingen op de eerste en tweede plek in de tijdenlijst, dus het was bij het ingaan van de kwalificatie eigenlijk alleen nog de vraag wie van de twee Mercedes-coureurs er met de pole vandoor zou gaan. Valtteri Bottas was de rapste in het eerste deel van de kwalificatie met een 1.26.738, al bedroeg het verschil met Lewis Hamilton maar acht honderdsten. Max Verstappen trapte de kwalificatie af met een 1.27.154, waarmee hij voor de vierde tijd tekende. Red Bull-teamgenoot Alexander Albon ging een duizendste van een seconde sneller dan de Nederlander en was zo goed voor de derde tijd. Verstappen deed echter maar één run in Q1, waarmee hij niet profiteerde van de verbeterde situatie op de baan aan het einde van de sessie.

George Russell deed het andermaal uitstekend in de kwalificatie. De Williams-coureur stootte met de vijftiende tijd door naar Q2. Dat terwijl het Mercedes-talent nog even flink werd geblokkeerd door Renault-rijder Esteban Ocon, die vermoedelijk een gridstraf van drie plaatsen krijgt voor zijn actie op Wellington Straight. Daniil Kvyat eindigde met de zestiende tijd aan de verkeerde kant van de streep. De coureur van AlphaTauri zag een tijd geschrapt worden omdat hij buiten de baan was gegaan en liep aan het einde van Q1 ook nog eens schade aan zijn vloer op door een moment bij Stowe. Ook Kevin Magnussen en Nicholas Latifi waren geëlimineerd, terwijl Alfa Romeo-rijders Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen zondag de laatste rij op de grid vormen.

Q2: Verstappen gokt

In de tweede sessie gingen de coureurs massaal op de medium band naar buiten, aangezien de soft niet bepaald de beste band is om de race zondag op te starten, gezien de zeer beperkte levensuur van deze compound. Verstappen was de enige die niet op mediums naar buiten trok maar op de harde band, om te kijken of hij zichzelf zo een strategisch voordeel kon verschaffen voor de wedstrijd. Bottas en Hamilton waren weinig verrassend de snelsten na de eerste runs, gevolgd door Daniel Ricciardo en Charles Leclerc, die op liefst negen tienden de derde en vierde tijd klokten. Verstappen stond vijfde na de eerste runs, dankzij een 1.26.779 op de harde band.

Russell wist dat promotie naar Q3 niet heel waarschijnlijk was en kon dus gewoon op de soft compound voor een goede tijd gaan. De jonge Brit bracht zijn Williams naar een voorlopige twaalfde startplek, waarna de overige rijders terugkeerden op de baan voor hun tweede run in Q2. Bottas en Hamilton kwamen op de soft naar buiten om vast een snelle ronde te oefenen voor Q3. De Brit maakte hierbij nog de meeste indruk. Hij reed twee paarse sectoren om daarna het gas los te laten bij het opkomen van start-finish. Bottas sloot de tweede sessie echter als snelste af met een eerder gereden 1.27.785, terwijl Nico Hülkenberg zich nog tussen de Mercedessen wurmde door een 1.26.621 neer te zetten. Hamilton stond zo derde aan het einde van Q2, terwijl Verstappen als een van de weinigen niet terugkwam op het circuit voor een tweede run en met zijn tijd op de harde band wegzakte naar P9. Maar de Limburger heeft zondag dus wel het voordeel van een start op het meest duurzame rubber.

Voor Sebastian Vettel draaide de kwalificatie uit op weer een echec. De viervoudig wereldkampioen kwam met zijn Ferrari niet verder dan de twaalfde tijd. Ook Esteban Ocon, die dus nog op weg is naar een gridstraf voor het hinderen van Russell in Q1, Carlos Sainz en Romain Grosjean waren na het tweede kwalificatiedeel klaar, terwijl Russell ondanks zijn vermetele poging op de soft in de slotfase van Q2 naar P15 zakte.

Q3: Bottas doet het, Hülkenberg imponeert

Hamilton noteerde aan het begin van Q3 een 1.25.284, waar Bottas niet aan kwam door in een 1.25.400 over de streep te komen. De twee Mercedes-coureurs waren hiermee liefst een seconde los van de rest van het deelnemersveld. Daniel Ricciardo, Max Verstappen en Alexander Albon besloten in tegenstelling tot de anderen een run te doen op de medium band en gingen daarmee respectievelijk naar de derde, vijfde en zesde tijd. Voor Ricciardo pakte de gok dus goed uit, maar het team van Red Bull vond zich na de eerste runs terug op de derde startrij, aangezien Nico Hülkenberg op de soft band nog tot de vierde tijd wist te komen. Verstappen was onderweg terug naar de pits duidelijk over op welke band hij zijn tweede run wilde doen: de soft.

Met nog drie minuten te gaan was iedereen terug op het circuit voor de finale. Verstappen dus op de zachte band, maar Ricciardo opnieuw op de mediums, terwijl ook beide Mercedes-rijders naar de gele compound waren overgestapt, mogelijk omdat de baantemperatuur iets was gedaald. Hamilton scherpte de snelste tijd aan naar een 1.25.217, maar het was Bottas die daarna nog sneller ging: 1.25.154. Racing Point-invaller Hülkenberg verbeterde zich naar een 1.26.082 en klom zo op naar P3. Verstappen kwam in een 1.26.176 over de streep en steeg daarmee naar de vierde positie, terwijl Ricciardo bij het zwaaien van de vlag dus naar de vijfde startplek zakte. De Australiër heeft zondag Lance Stroll naast zich op de grid. Pierre Gasly, Charles Leclerc, Alexander Albon en Lando Norris bezetten dan de zevende tot en met de tiende plek op de startopstelling.

De 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone begint zondag om 15.10 uur Nederlandse tijd.

