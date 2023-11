Ocon zet Alpine bovenaan op laatste F1-actiedag van 2023, crash Russell

Twee dagen na de tweeëntwintigste en laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen mochten coureurs nog eenmaal aan de bak. Op het Yas Island werkten alle teams de bandentest en de zogenaamde young driver test af. Het betekende dat er twintig auto's en in totaal vijfentwintig coureurs op het asfalt te vinden waren. Alle teams moesten één van beide auto's door rookies laten besturen, waardoor Franco Colapinto zijn allereerste Formule 1-meters kon maken in dienst van Williams en Red Bull-junior Ayumu Iwasa zijn vuurdoop beleefde bij AlphaTauri.

Max Verstappen was niet van de partij. Hij liet donderdag al aan deze website weten dat hij de bandentest zou laten schieten. Een groot gemis hoeft dat echter niet te zijn, aangezien teams het in Abu Dhabi met de 2023-compounds moesten doen. Doordat teams een eventueel verbod op bandenwarmers hebben weggestemd, worden die banden volgend jaar nog een seizoen gebruikt. Bij Red Bull Racing namen Sergio Perez en Jake Dennis de honneurs waar. Beide coureurs werkten de gehele testdag af, al zou die wel 25 minuten korter duren dan in eerste instantie gepland. Aan het begin van de ochtend was de medisch helikopter nog niet aanwezig op het circuit, waardoor het licht pas later op groen ging dan dat de bedoeling was. De organisatie wilde eerst graag langer doorgaan en dus de volledige negen uren volmaken, al is nadien besloten er om 18.00 uur lokale tijd toch maar mee te stoppen - ook op basis van wat het sportief reglement voorschrijft.

Russell vroegtijdig klaar na stevige crash op ongewone plek

Het voornaamste wapenfeit van de dag is tegen wil en dank op naam van George Russell gekomen. De nummer drie van afgelopen zondag zou bij afwezigheid van Lewis Hamilton de gehele dag voor zijn rekening nemen, terwijl F2 runner-up Frederik Vesti de rookietest deed. Russell zou de dag echter niet vol kunnen maken. Rond 13.00 uur lokale tijd schoot de man met startnummer 63 door een technisch mankement aan de auto rechtdoor bij bocht 6. De Mercedes-coureur kwam hard in aanraking met de baanafzetting, al was hij zelf wel in orde. Dat laatste viel niet te zeggen van zijn auto. Zoals in de onderstaande Tweet te zien is, liep de W14 forse schade op rechtsvoor, waarbij onder meer de voorwielophanging aan diggelen is gegaan. Het leverde de Mercedes-monteurs op de valreep extra werk op, al zouden ze er niet in slagen om Russell voor het einde nog weer naar buiten te krijgen. De nummer acht uit het rijderskampioenschap was dus vroegtijdig klaar en zorgde na een eerder waterlek tussen de bochten 13 en 14 voor de tweede rode vlag van de dag.

Carlos Sainz was ook vroegtijdig klaar, al stond dat vooraf wél in het draaiboek. De Madrileen zou de ochtenduren voor zijn rekening nemen - al was er geen officiële lunchpauze - waarna Charles Leclerc de laatste ronden van het jaar met de SF-23 mocht draaien. Sainz wist zijn periode achter het stuur in ieder geval als snelste man af te sluiten. De Spanjaard ging 69 keer rond, met 1.24.799 op softs als de snelste tijd van de ochtend. Deze poging zou bijna tot het afsluitende uur bovenaan de rangschikking prijken. Bij zonsondergang gingen het kunstlicht aan en ging nog belangrijker de baantemperatuur omlaag, waardoor iedereen zich kon opmaken voor het zogenaamde 'golden hour'. Nog eenmaal goed aanzetten voordat de 2023-auto's hun pensioen tegemoet konden.

Iwasa veroorzaakt late rode vlag, Ocon zet Alpine bovenaan

Esteban Ocon trapte het bal namens Alpine af door de nieuwe lat op 1.24.393 te leggen. IndyCar-coureur Pato O'Ward, die dinsdag samen met Oscar Piastri de kleuren van McLaren verdedigde, sloot keurig als tweede aan. O'Ward had zijn programma daarmee ook meteen voltooid en kon de pers eerder te woord staan dan gepland, al zouden de overige coureurs eveneens geduld moeten tonen. Iwasa viel met de AT04 stil in de laatste bocht, waardoor er met nog veertig minuten op de klok wederom een rode vlag zou worden gezwaaid. Na een oponthoud van ruim een kwartier werd de baan weer vrijgegeven voor de absolute slotfase in het inmiddels donkere Abu Dhabi.

Bovenaan de tijdenlijst zou er echter niets meer veranderen. De tijd van Ocon bleef overeind, met O'Ward op plek twee. Vesti zou in de slotfase nog wel van zich laten horen door zijn Mercedes naar de derde plek te rijden, waarmee hij Perez verdrong naar de vierde stek. De ronde van Sainz uit de ochtend zou aan het eind van de rit goed blijken voor P5, nipt sneller dan Fernando Alonso. Daarachter was het woord aan de rookies Jack Doohan en Shwartzman. Logan Sargeant, die nog altijd niet zeker is van zijn stoeltje voor volgend jaar, en Leclerc completeerden bij het vallen van de vlag de top tien. De tweede Red Bull van Jake Dennis is overigens op een veertiende plek terug te vinden. De Formule E-kampioen beleefde een spin in bocht 12, maar kon zijn weg vervolgen en liep verder niet tegen noemenswaardige ongemakken aan in de kampioensauto uit Milton Keynes. Met 124 afgelegde ronden toonde Dennis zich zelfs de op één na productiefste coureur van de dag, achter kilometervreter Pietro Fittipaldi in de Haas.