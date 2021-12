Hamilton wint in Saudi-Arabië na bloedstollend duel met Verstappen

Met het invallen van de avond nam de spanning in Jeddah toe. Het uitdagende stratencircuit aan de Rode Zee kon immers het decor worden van een historisch moment in de Formule 1-geschiedenis. Max Verstappen begon aan de voorlaatste race van het seizoen met een voorsprong van acht punten op Lewis Hamilton, wat inhield dat de wereldtitel voor hem zou zijn als hij minimaal achttien punten meer zou scoren dan de Brit.

De start van de eerste Formule 1-race op het stratencircuit van Jeddah verliep zonder incidenten. Max Verstappen kwam prima van zijn plek, maar dat gold eveneens voor de beide Mercedes-coureurs. Lewis Hamilton bleef dus aan kop en Valtteri Bottas tweede. Daarachter behielden Charles Leclerc en Sergio Perez hun vierde en vijfde plek. Hamilton sloeg vervolgens meteen een gaatje, terwijl Bottas in de openingsfase als ideale buffer fungeerde.

Na de start stabiliseerde de situatie aan de voorkant van het veld snel. Hamilton reed anderhalve tot twee seconden voor Bottas uit, terwijl Verstappen ongeveer anderhalve tel achter de Fin kampeerde. Na zeven ronden gooide Hamilton het tempo iets omhoog en zijn voorsprong bedroeg een seconde of drie toen Mick Schumacher in de negende ronde op hoge snelheid van de baan spinde en in de kunststof blokken belandde.

De Duitser stapte ongedeerd uit, maar omdat de Haas moest worden geborgen werd de safety car naar buiten gestuurd. Voor een groot aantal rijders, waaronder Hamilton en Bottas, was dit hét moment om een pitstop te maken. Red Bull nam een gok en hield Verstappen op de baan. De Nederlander kwam dus aan de leiding te liggen, terwijl Hamilton en Bottas na hun bandenwissels als tweede en derde aansloten.

Doordat de baanafzetting gerepareerd moest worden en daarvoor een mobiele kraan nodig was, besloot racedirecteur Michael Masi de wedstrijd na dertien ronden volledig te stoppen, waarop alle coureurs de instructie kregen om hun wagens in de pits te parkeren. De rode vlag was een zegen voor Verstappen, want de rijders mogen op zo’n moment hun banden laten wisselen. De Nederlander kreeg zo een gratis pitstop in de schoot geworpen, net als alle andere coureurs die nog geen stop hadden gemaakt. Zo waren de rijders die achter de safety car ineens flink in het nadeel, terwijl zij aanvankelijk in het voordeel leken. Hamilton baalde als een stekker en zette vraagtekens bij het besluit van de racedirectie om de race stil te leggen.

Eerste herstart

Na iets meer dan een kwartier keerden de coureurs terug op de baan om de race met een staande start te vervolgen. Verstappen klaagde onderweg terug naar de grid eerst over de safety car, die te langzaam zou gaan en vervolgens over Hamilton, die een gat van meer dan tien wagenlengtes zou hebben laten vallen. De Brit had daarna een veel betere herstart dan Verstappen, maar de Nederlander ging wijd in de eerste bocht en kwam voor de neus van Hamilton terug op de baan. De Mercedes-coureur zag vervolgens ook Alpine-coureur Esteban Ocon voor zich komen.

Verder naar achteren was er een crash van Sergio Perez na een aanvaring met Charles Leclerc, die klem kwam te zitten tussen de muur en de Red Bull-auto. George Russell ging voor het incident van zijn gas en werd hard in de achterkant gereden door Nikita Mazepin, waardoor ook deze twee rijders aan de kant van de baan strandden. Al deze ellende resulteerde in een nieuwe rode vlag, zodat de coureurs onder aanvoering van Verstappen opnieuw terug naar de pits konden.

Tweede herstart

Tijdens de code rood stelde Masi aan Red Bull voor om Verstappen achter Ocon en Hamilton op P3 te zetten, gezien de dubieuze wijze waarop de Limburger bij de herstart vooraan was gekomen. Red Bull accepteerde het aanbod, aangezien het alternatief was dat de zaak naar de stewards zou worden verwezen. Ocon mocht voor de tweede herstart dus op de pole-position plaatsnemen maar werd toen de rode lampen boven het rechte stuk voor de derde maal doofden meteen onder vuur genomen door Hamilton en Verstappen. Hamilton en Ocon maakten contact, waarna de Alpine de uitloopstrook opschoot. Ocon lag na de tweede bocht nog even vooraan, maar werd al snel ingehaald door Verstappen, die dus binnen de kortste keren terug was op P1. Een ronde later ging Hamilton op start-finish langs de coureur uit Normandië, waarmee de twee kemphanen wederom eerste en tweede aan de lagen.

De race was bijna halverwege toen Yuki Tsunoda en Sebastian Vettel met elkaar in botsing kwamen bij de tweede bocht. De Japanner eindigde daarna in de baanafzetting, waarna een virtuele safety car werd ingesteld. De coureur van AlphaTauri kon met wat moeite zonder voorvleugel naar de pits rijden, waarna hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het veroorzaken van het moment. Een paar ronden later was Vettel bij nog een botsing betrokken. Ditmaal kreeg de coureur van Aston Martin het met Kimi Raikkonen aan de stok. Omdat er nog meer brokstukken op de baan terechtkwamen, kwam er nog een virtuele safety car.

De reeks virtuele safety car-fases waren gunstig voor Verstappen, aangezien hij op medium banden onderweg was en zijn titelconcurrent op harde banden. Op de momenten dat er wel geracet mocht, gingen Verstappen en Hamilton als aan een touwtje over de baan. Met nog vijftien ronden te gaan was er nog een korte virtuele safety car omdat er weer iets van een Aston Martin was gevallen. Hamilton zat daarna dichter achter Verstappen dan daarvoor. Op het rechte stuk volgde een aanval op de Nederlander. Verstappen maakte zich breed, waarna het duo samen rechtdoor schoot. De Nederlander bleef de Brit zo voor.

Hamilton rijdt achterop Verstappen

Met nog dertien ronden te gaan kreeg Verstappen te horen dat hij zijn plek moest afstaan aan Hamilton. Hij ging op een recht stuk van zijn gas, wat de zevenvoudig kampioen niet in de gaten had met als gevolg dat hij achterop de Red Bull botste. “Hij gaf me een brake-test!”, riep Hamilton zwaar verontwaardigd. De Brit liep bij het moment schade aan zijn voorvleugel op, maar beide rijders konden door. Het was daarna de vraag of Verstappen nog altijd zijn positie aan Hamilton af moest geven. De Nederlander leek daar lange tijd geen plannen voor te hebben.

Acht ronden voor het einde deed Verstappen dit alsnog, maar deed dit op een plek waar hij Hamilton met DRS gelijk terug kon pakken. Verstappen kreeg vervolgens een tijdstraf van vijf seconden van de stewards. Een ronde later liet de Limburger Hamilton er nogmaals langs. De Mercedes-coureur reed daarna zonder veel omhaal op de overwinning af, ondanks dat hij schade aan zijn voorvleugel had. De Brit pakte zelfs nog het punt voor de snelste raceronde. Verstappen verloor in de slotfase wat snelheid doordat zijn achterbanden minder begonnen te worden, maar had niet genoeg voorsprong op Ocon voor een veilige pitstop. De Nederlander moest dus door, maar zag de tweede plek niet meer in gevaar komen. Lange tijd leek het erop dat Ocon derde ging worden maar op het laatste rechte stuk werd hij nog te grazen genomen door Bottas.

Meer volgt.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië

Volgt spoedig.