Verstappen klopt Hamilton en sterk presterende Perez in kwalificatie Austin

Hoewel Mercedes vooraf als favoriet werd aangeduid voor de Amerikaanse Grand Prix, was het Red Bull Racing dat in twee van de drie trainingen de snelste tijd liet noteren. Valtteri Bottas was rapste in de eerste oefensessie, waarna Sergio Perez de vrijdag in Austin bovenaan afsloot. In de derde vrije training op zaterdag was de Mexicaan opnieuw de snelste man, nadat Max Verstappen en Lewis Hamilton hun snelste rondetijden geschrapt zagen worden wegens track limits. Verstappen hield na afloop van de laatste training echter een slag om de arm. “Het is nog heel even afwachten hoe sterk Mercedes zal zijn”, zei de Nederlander bij Ziggo Sport. “Ik weet niet hoeveel zij nog over hebben met de motor.”

Q1

Om 23.00 uur Nederlandse tijd ging het licht aan het einde van de pitstraat op groen voor de eerste kwalificatiesessie en doken de coureurs één voor één de baan op voor hun eerste run. Het team van Red Bull begon voortvarend aan de kwalificatie. Max Verstappen en Sergio Perez lieten in hun eerste getimede ronde respectievelijk een 1.34.521 en een 1.34.575 noteren, waarmee zij na de eerste serie snelle ronden bovenaan stonden. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton namen met een 1.34.659 en een 1.34.797 plaats op de derde en vierde stek in de tijdenlijst.

Daniel Ricciardo zette zijn McLaren daarna even bovenaan door een 1.34.407 op de klokken te brengen, maar vervolgens voerde het Red Bull-duo het tempo nog iets verder op. Verstappen keerde terug op P1 met een 1.34.352 en Perez kwam met een 1.34.369 opnieuw tot P2. Het was echter Charles Leclerc die uiteindelijk snelste was in Q1. De Ferrari-coureur reed helemaal aan het einde van de sessie een 1.34.153.

Antonio Giovinazzi maakte tijdens zijn laatste run een spin bij de tweede bocht, maar ging niettemin met de hakken over de sloot door met de vijftiende tijd. De Alfa Romeo-coureur was nipt sneller dan Lance Stroll en Nicholas Latifi, die net tekort kwamen en met de zestiende en zeventiende tijd aan de verkeerde kant van de streep eindigden. Kimi Raikkonen, Mick Schumacher en Nikita Mazepin, die zich de woede van Sebastian Vettel op de hals haalde door de Duitser in de weg te rijden in de bochtige eerste sector, waren eveneens klaar na Q1.

Q2

De medium compound lijkt de beste band om de race mee te beginnen en werd dan ook veelvuldig gebruikt tijdens het tweede deel van de kwalificatie. Verstappen reed op de geel gemarkeerde band een ijzersterke 1.33.464, waarmee hij beslag legde op de eerste stek in de tijdenlijst. Hamilton moest ruim drie tienden toegeven op de klassementsleider en klokte met een 1.33.797 de tweede tijd. Bottas bleef achter Norris en Leclerc hangen op P5.

Perez had na zijn eerste run helemaal geen tijd achter zijn naam staan, doordat hij bij de negentiende bocht buiten de baan was gegaan en moest later in Q2 dus nog eens aan de bak. De Mexicaan reed tijdens zijn tweede run een 1.34.178, waarmee hij achter Carlos Sainz zevende kwam te staan en snel genoeg was om door te gaan naar Q3. Pierre Gasly, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda waren eveneens rap genoeg.

Esteban Ocon kwam ondanks een tow van teamgenoot Fernando Alonso, die een gridstraf moet incasseren voor een motorwissel, drie tienden tekort voor een plek bij de eerste tien. Behalve voor de Alpine-coureurs was de kwalificatie ook ten einde voor Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi en George Russell. Vettel en Russell gaan eveneens nog achteruit op de startopstelling omdat zij voor de race in Austin een nieuwe power unit hebben gestoken.

Q3

Hamilton was de eerste die een snelle ronde voltooide in Q3 maar reed een niet al te verheffende 1.33.564. Bottas, die ook een gridpenalty heeft staan voor het nemen van een nieuwe motor, ging een paar tellen later dan ook onder de tijd van zijn teamgenoot met een 1.33.475. De Red Bull-coureurs moesten echter nog komen. Verstappen ging met een 1.33.199 ruim sneller dan de twee Mercedes-rijders en naar de eerste stek, maar Perez bleek daarna nog rapper te zijn met een 1.33.180.

Met nog enkele minuten op de klok kwamen de coureurs terug op de baan voor hun laatste run. Hamilton verbeterde zich naar een 1.33.119, waarmee hij naar de eerste positie in de tijdenlijst klom. Verstappen was ondertussen paars gegaan in de eerste sector, terwijl het in de laatste sector licht begon te regenen. De Nederlander kwam aan het einde van de ronde over de streep in een 1.32.910 en pakte zo met twee tienden verschil de eerste positie in de tijdentabel terug. Het was daarna wachten op Perez. De coureur uit Guadalajara liet in zijn laatste ronde echter een 1.33.134 noteren, waarmee hij achter Verstappen en Hamilton als derde eindigde. Bottas besloot de kwalificatie als vierde maar gaat nog vijf plaatsen naar achteren in verband met zijn motorstraf.

Achter Red Bull en Mercedes won Ferrari het duel met McLaren voor best-of-the-rest. Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. reden in Q3 de vijfde en zesde tijd, Daniel Ricciardo en Lando Norris gingen rond in de zevende en achtste tijd. AlphaTauri-rijders Pierre Gasly en Yuki Tsunoda waren negende en tiende.

De Amerikaanse Grand Prix gaat zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd van start.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten