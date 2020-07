Hamilton soeverein naar pole in de regen, Verstappen tweede

Het was zaterdag nat op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Dusdanig nat dat er in de ochtend geen derde vrije training kon worden verreden. Ook voor de kwalificatie werd gevreesd en het kwam dan ook niet als een verrassing dat de wedstrijdleiding kort voor 15.00 uur wereldkundig maakte dat de start van Q1 tot nader order was uitgesteld. Velen gingen er al vanuit de kwalificatie naar zondagochtend zou worden verplaatst, toen de regen af begon te nemen en na een half uur de aankondiging kwam dat het licht aan het einde van de pits om 15.46 uur op groen zou worden gezet.

Q1: "Zie geen hand voor ogen"

Omdat er meer regen in aantocht leek en degenen die als eersten op de baan waren, het minste last zouden hebben van de spray, ontstond er al snel een rij aan het einde pitstraat, met Sebastian Vettel voorop. "Ik zie geen hand voor ogen", meldde Max Verstappen al snel over de boordradio, alvorens Haas-coureur Romain Grosjean in de grindbak belandde. Naarmate de sessie vorderde leken de condities echter licht te verbeteren, waardoor de rondetijden snel omlaag gingen. Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi verloor kort voor het einde van de sessie de controle over zijn auto op het natte asfalt en kwam met de achterkant van de auto tegen de baanafzetting terecht. De Italiaan kon in eerste instantie zijn weg vervolgen, maar moest even verderop alsnog zijn auto aan de kant zetten, met een code rood tot gevolg.

Op het moment dat de sessie werd afgevlagd, was Lewis Hamilton de snelste man met een 1.18.188. Verstappen had op een tiende van de Brit de tweede tijd gereden, terwijl McLaren er goed bij leek te zitten met de derde tijd van Lando Norris en vierde tijd van Carlos Sainz. George Russell stond in de openingsfase van Q1 kortstondig bovenaan en was uiteindelijk goed voor de twaalfde tijd, waarmee de Williams-coureur zich knap plaatste voor Q2. Samen met Grosjean waren Kimi Raikkonen, Sergio Perez, Nicholas Latifi en Giovinazzi klaar na Q1.

Q2: Top-drie blijft gelijk, Russell stunt

Ook in het tweede kwalificatiedeel klokte Hamilton de snelste tijd. De Brit stuurde zijn Mercedes op een nog altijd kletsnat circuit naar een 1.17.825. Verstappen was wederom tweede op een tiende van een seconde, dankzij een 1.17.938, terwijl Norris ervoor zorgde dat de top-drie identiek was aan die van Q1 door een 1.18.448 op de klokken te brengen.

Een paar minuten voor het einde van de sessie begon de regen weer iets toe te nemen, wat ongelukkig was voor Charles Leclerc, die op dat moment buiten de top-tien stond. Bij het zwaaien van de vlag stond de Ferrari-coureur nog altijd maar elfde, waarmee zijn kwalificatie tot een voortijdig einde kwam. Russell liet zich opnieuw goed zien door nogmaals de twaalfde tijd te rijden, waarmee hij zijn beste kwalificatieresultaat in de Formule 1 tot dusver behaalde. Lance Stroll, Daniil Kvyat en Kevin Magnussen waren dertiende, veertiende en vijftiende in Q2.

Q3: Hamilton versus Verstappen

Aan het begin van de derde sessie was het een stuk natter op de baan en gezien er een kans was dat de situatie alleen nog maar verder zou verergeren, was een fatsoenlijke eerste ronde in Q3 van cruciaal belang. Verstappen was als eerste op de baan en kwam in een 1.21.800 over de streep. De concurrentie kwam daar in eerste instantie niet staan, waarna Verstappen zijn tijd verder aanscherpte naar een 1.21.570.

Hamilton nam de eerste stek in de tijdenlijst vervolgens over met een 1.21.272, waarop Bottas een 1.21.036 op de klokken bracht en Verstappen dus naar P3 zakte. De regerend wereldkampioen nam verder afstand met een 1.20.649. Verstappen klaagde over slecht zicht als gevolg van de spray die van de auto voor hem kwam en zakte weg naar P5, maar liet een gat vallen en zette opnieuw aan. De Nederlander zette een nieuwe snelste tijd neer met een 1.20.489, waar Hamilton daarna met liefst zeven tienden onder ging: 1.19.702.

Zo was de situatie met nog een minuut te gaan en het zou tot het laatste moment spannend blijven wie er met de pole vandoor zou gaan. Verstappen ging paars in de eerste sector, maar Hamilton was nog rapper in het eerste deel. Bij het ingaan van het laatste gedeelte was er een echter een klein foutje van de Red Bull-coureur, waarna hij bijna de laatste bocht helemaal de controle verloor. Hamilton kwam in een 1.19.273 over de streep en stelde daarmee de pole veilig. Verstappen was nog wel tweede in de kwalificatie met zijn eerdere tijd.

Carlos Sainz was fraai derde met de McLaren, terwijl Bottas de tweede rij zondag completeert. Esteban Ocon was vijfde in de kwalificatie en Lando Norris zesde. De Brit gaat echter nog drie startplekken achteruit wegens het negeren van een gele vlag in de vrije trainingen. Alexander Albon reed de zevende tijd in de kwalificatie. Pierre Gasly, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel completeerden de top-tien.

De Grand Prix van Stiermarken begint zondag om 15.10 uur.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Stiermarken - Kwalificatie