Hamilton pakt pole in Saudi-Arabië, Verstappen P3 na crash

Het allereerste raceweekend in Saudi-Arabië verloopt tot dusver een beetje zoals het Formule 1-seizoen 2021 tot op heden is verlopen. Het ene moment lijkt het de kant van Max Verstappen en Red Bull op te vallen, het andere moment lijken Lewis Hamilton en Mercedes aan het langste eind te gaan trekken. Op vrijdag deelde Hamilton de lakens uit op het ultrasnelle stratencircuit van Jeddah, maar na de derde training had het er alle schijn van dat het een mooie dag voor Verstappen ging worden. Niet alleen had de Nederlander de snelste tijd gereden in de afsluitende oefensessie, ook moest zijn titelrivaal voor twee vermeende overtredingen naar de stewards. Hamilton zou tijdens de laatste training geen gehoor hebben gegeven aan een dubbele gele vlag en had duidelijk Nikita Mazepin in de weg gereden bij de achtste bocht. De Rus kon een botsing met de Mercedes maar net voorkomen.

Q1: Verstappen stuit op file

Kort voor de start van de kwalificatie werd duidelijk dat Hamilton geen straf zou krijgen voor het negeren van de dubbele gele vlag, omdat het lichtpaneel per ongeluk was geactiveerd en binnen een seconde al was gedeactiveerd. De kwalificatie was net onderweg toen de mededeling kwam dat Hamilton een reprimande had gekregen voor het hinderen van Mazepin en het team van Mercedes een boete van 25.000 euro. Een gridstraf bleef de zevenvoudig wereldkampioen dus bespaard.

Verstappen kende geen onaardig begin van de kwalificatie. Hij leek aan het einde van Q1 een nieuwe snelste tijd op de klokken te brengen, tot hij in de laatste sector een ware file van Formule 1-wagens tegenkwam. Een groot aantal coureurs ging in een slakkengangetje over de baan, zoekend naar een gaatje. De Nederlander moest zodoende genoegen nemen met de vijfde tijd, terwijl Sergio Perez de openingssessie van de kwalificatie als snelste besloot. Valtteri Bottas reed op 0.036 seconde van de Mexicaan de tweede tijd, maar werd bij het uithangen van de vlag getroffen door een motorisch probleem, waardoor hij aan het begin van de pitstraat stilviel. Hamilton klokte slechts de negende tijd in Q1. Afscheid werd er genomen van Nicholas Latifi, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Mick Schumacher en Nikita Mazepin - het volledige team van Aston Martin was dus snel klaar.

Q2: Hamilton snelste maar na twee pogingen

Verstappen ging aan het begin van Q2 op de medium compound naar een 1.27.953, waarmee hij na de eerste runs bovenaan stond en meteen zeker was van deelname aan Q3. Sergio Perez ging daarna nog sneller dan de Limburger met een 1.27.946, maar het was uiteindelijk Lewis Hamilton die aan het einde van de sessie bovenaan stond door op de valreep nog een 1.27.712 te rijden, met een tweede run op de medium band, nadat zijn eerste ronde niet geweldig was. Zowel Verstappen als Perez ging nog met de soft band naar buiten, maar dit was puur ter voorbereiding op het slotakkoord.

Het motorprobleem van Bottas bleek niet al te ernstig, want hij keerde bij aanvang van Q2 gewoon terug op de baan. De Fin klokte de vierde tijd en werd aan het einde van de sessie nog geschampt door Kimi Raikkonen in de Alfa Romeo, die hem buitenom passeerde. Antonio Giovinazzi had met de andere Alfa Romeo ook een momentje waarbij hij de muur raakte. Carlos Sainz beleefde een spin en dacht zonder schade weg te zijn gekomen, maar zijn achtervleugel kwam nog net tegen het beton aan, met lichte schade tot gevolg. De Spanjaard had later nog een moment, waardoor hij vijftiende was in Q2 en de auto kon verlaten. Ook voor Daniel Ricciardo was de kwalificatie ten einde (elfde tijd), net als voor Kimi Raikkonen (twaalfde tijd) en Fernando Alonso (dertiende tijd) en George Russell (veertiende tijd).

Q3: Verstappen in de muur

Hamilton schoot tijdens zijn eerste snelle ronde van de baan, waardoor hij nog eens moest aanzetten. Bottas had met een 1.28.143 ook geen fantastische ronde, waardoor ook hij nog voor een tweede push lap ging. Verstappen kende een betere start van de laatste kwalificatiesessie. De Nederlander kwam met een 1.27.653 over de streep. Bottas verbeterde zich vervolgens naar een 1.27.974, terwijl Hamilton met een 1.28.035 op P3 bleef steken.

Een minuut voor het einde legde Hamilton echter beslag op P1 met een 1.27.511. Bottas klom daarop naar P2 met een 1.27.622. Maar Verstappen was toen nog bezig aan zijn laatste snelle ronde. De Nederlander ging paars in de eerste en tweede sector en leek op weg naar de pole-position, tot hij vlak voor het einde van de ronde een wiel blokkeerde, wijd gleed en met de rechterkant van de auto tegen de muur knalde. Verstappen bleef zo derde, achter het Mercedes-duo, en zal moeten hopen dat zijn versnellingsbak intact is gebleven bij het moment.

De Grand Prix van Saudi-Arabië begint zondag om 18:30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Saudi-Arabië