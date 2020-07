Hamilton aan kop in eerste F1-training van 2020, Verstappen derde

Zestien weken geleden had het kampioenschap moeten beginnen met de Grand Prix van Australië, maar vlak voordat de eerste oefensessie in Melbourne van start moest gaan, werd het evenement geannuleerd vanwege een coronageval in de paddock. Onverrichter zake keerde de Formule 1 huiswaarts, waarna het lange tijd onduidelijk was wanneer er geracet kon worden. Maar een maand geleden kwam het verlossende woord: op 5 juli gaat het seizoen van start met de Grand Prix van Oostenrijk.

Zodoende begonnen de coureurs vrijdagochtend om 11.00 aan de eerste vrije training van het jaar. Carlos Sainz verscheen met zijn McLaren als eerste op de baan, die bij aanvang van de sessie hier en daar wat vochtig was van een regenbui eerder op de ochtend. De rest van het veld volgde de Spanjaard - van wie inmiddels bekend is dat hij volgend jaar voor Ferrari rijdt - naar buiten voor één of meer installatieruns. Hoewel enkele coureurs in de aanloop naar de Oostenrijkse seizoensopener dankzij een filmdag van hun team weer even konden wennen aan de auto, was dit voor de meeste rijders het moment dat zij voor het eerst sinds de wintertests in Barcelona weer hun wagen de sporen gaven.

Mede door een lichte regenbui aan het begin van de training kwam de actie wat langzaam op gang. Lando Norris was de eerste met een tijd achter zijn naam, maar moest in de openingsfase van de sessie zijn meerdere erkennen in Valtteri Bottas in de Mercedes, die dit jaar niet zilver is maar zwart, om aan de wereld te laten zien dat het team tegen racisme is en voor diversiteit. Nadat verschillende coureurs na een run op de intermediates weer terug waren gegaan naar de slicks, verschenen er meer tijden op de klokken en onder aanvoering van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton ging het tempo verder omhoog. De Brit was echter onderweg op de hardste compound, waardoor hij halverwege de sessie weer wat wegzakte, toen diverse rijders op een zachtere band naar buiten gingen.

De grote vraag was of Mercedes gebruik zou gaan maken van het innovatieve DAS-systeem, waarmee het team tijdens de wintertests veel opzien baarde. Dat bleek inderdaad het geval, waardoor Hamilton en Bottas dit weekend mogelijk een voordeel hebben als het gaat om hun bandenslijtage en snelheid op het rechte stuk. Het lijdt echter geen twijfel dat de concurrentie protest aan gaat tekenen tegen het systeem. Met nog iets meer dan een half uur te gaan kwam het Mercedes-duo met de soft compound het circuit op. Bottas keerde terug aan de kop met een 1.05.486, waarna Hamilton in een 1.04.968 over de streep kwam. De Brit scherpte de snelste tijd hierna aan naar een 1.04.816, waarmee hij tot het einde bovenaan bleef staan. Bottas klokte nog een 1.05.172, zodat het onderlinge verschil bij Mercedes uiteindelijk ruim drie tienden bedroeg.

Max Verstappen belandde een kwartier voor het einde in een spin bij het uitkomen van de eerste bocht. De Nederlander was net begonnen aan zijn eerste run op de zachte band toen hij de controle over de RB16 even kwijt was. Bij zijn volgende poging noteerde de Red Bull-rijder een 1.05.418, waarmee hij achter Hamilton en Bottas de derde plek innam in de tijdenlijst. Sainz ging een fractie langzamer dan Verstappen en was met zijn McLaren goed voor de vierde tijd. Sergio Perez, Lando Norris, Alexander Albon, Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen reden de vijfde, zesde, zevende, achtste en negende tijd, terwijl Charles Leclerc in de Ferrari bleef steken op de tiende tijd. Sebastian Vettel, die begonnen is aan zijn laatste jaar bij het Italiaanse team, noteerde een 1.06.077 en stond daarmee na negentig minuten nog achter Racing Point-coureur Lance Stroll twaalfde in de tijdenlijst.

Verstappen was trouwens niet de enige die in de rondte ging. AlphaTauri-rijder Daniil Kvyat spinde in de slotfase bij het opkomen van het rechte stuk, waardoor George Russell in de Williams flink moest uitwijken om een botsing te voorkomen. De Rus was de op een na langzaamste in de eerste training, achter Williams-rijders Russell en Nicholas Latifi. Haas-coureur Romain Grosjean completeerde slechts vijf ronden als gevolg van een probleem met zijn rempedaal en stond aan het einde van de sessie zonder serieuze rondetijd onderaan in de tijdentabel.

Om 15.00 uur begint de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Uitslag F1 Grand Prix van Oostenrijk - Vrije training 1