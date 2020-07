Hamilton zet de toon in eerste training Hongarije, P8 Verstappen

Na twee weekenden op de Oostenrijkse Red Bull Ring zijn de Formule 1-teams afgereisd naar de Hungaroring voor de derde race van het seizoen. Op papier is de baan even buiten Budapest een prima circuit voor Red Bull. Max Verstappen liet dat vorig jaar nog zien door er zijn eerste pole-position in de Formule 1 te veroveren en lange tijd aan de leiding te gaan in de race. De Nederlander moest op zondag uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plek, doordat Lewis Hamilton, die op een andere strategie zat, hem kort voor het einde op een nieuwere set banden kon passeren.

Na twee dominante overwinningen van Mercedes in de eerste twee races verwacht Verstappen de regerend kampioenen echter ook in Hongarije vooraan. "Ieder weekend is een nieuwe kans, maar je moet wel reëel blijven", zei Verstappen donderdag. "Als je ziet hoe dominant Mercedes is, dan zullen ze op ieder circuit sterk zijn. Het zal dus weer lastig worden om hen te verslaan. Maar laten we kijken hoe dichtbij we kunnen komen. Misschien gaat het weer dit weekend ook opnieuw een rol spelen, dat kan misschien voor wat chaos zorgen. Op basis van pure snelheid zullen ze lastig te verslaan zijn."

Verstappen was op vrijdagochtend de eerste die een tijd op de klokken bracht. De Limburger stuurde zijn Red Bull RB16 op de harde band naar een 1.19.536 om daar al snel een 1.18.383 van te maken. Vervolgens kwamen de Mercedes-coureurs op de soft compound naar buiten en ging de snelste rondetijd gestaag verder omlaag. Valtteri Bottas nam P1 over met een 1.17.765, waar Lewis Hamilton vervolgens drie tienden onder ging met een 1.17.438. Het gaspedaal ging daarna nog verder in met een 1.16.559 van Bottas, die zijn Britse teamgenoot beantwoordde met een 1.16.126. Zo stonden Hamilton en Bottas bovenaan in de tijdenlijst op het moment dat het na een half uur licht begon te regenen. Verstappen was intussen met zijn eerdere tijd op de harde band naar de zevende tijd afgezakt.

Na een korte break als gevolg van het buitje ging de actie op de Hungaroring weer verder. Bottas zette aan en kwam in een 1.16.089 over de streep, maar wederom ging Hamilton daarna sneller dan de Fin. Met nog een half uur te gaan zette de winnaar van de vorige race in Oostenrijk een 1.16.003 neer, die tot het einde zou blijven staan. Bottas besloot de eerste sessie van het weekend als tweede. Racing Point zat weer goed van voren met de derde tijd van Sergio Perez en de vierde tijd van Lance Stroll. Daniel Ricciardo bleef in de Renault Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc nipt voor voor P5. Verstappen kwam tijdens de tweede helft van de training op de zachte band niet verder dan een 1.17.435, wat de achtste tijd was.

Lando Norris en Esteban Ocon reden achter Verstappen de negende en tiende tijd. Alfa Romeo-vrijdagcoureur Robert Kubica was met de negentiende tijd de langzaamste man. De Pool stuurde de auto van Kimi Raikkonen naar een 1.19.150, waarmee hij zes tienden langzamer was dan George Russell in de Williams, die na negentig minuten op P18 stond. Kubica zorgde ook nog voor een korte gele vlag door te spinnen. De naam van Pierre Gasly prijkte onderaan het tijdenscherm. De AlphaTauri-coureur zou helemaal niet in actie komen tijdens de eerste training omdat er bij het starten van zijn Honda-motor een onregelmatigheid in de data werd geconstateerd.

Om 15.00 uur begint de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije.