Mercedes bovenaan in eerste training Rusland, Verstappen P3

Twee weken na de spraakmakende clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en de verrassende één-twee van McLaren in Monza worden de degens dit weekend gekruist op het circuit van Sochi. Sinds de Russische Grand Prix in 2014 op de Formule 1-kalender werd opgenomen, heeft Mercedes alle races aan de Zwarte Zee gewonnen. De Duitse fabrieksformatie geldt dan ook als favoriet op de 5,8 kilometer lange omloop.

Lees terug: Liveblog bij de eerste training voor de GP van Rusland

Valtteri Bottas, die om een of andere reden altijd goed gaat in Sochi, was de snelste man in de openingsfase van de training met een 1.36.412 op de harde band. Lewis Hamilton was in het begin eveneens onderweg op de harde compound en stond met een 1.36.685 tweede in de tijdenlijst. Max Verstappen, die dit weekend een gridstraf van drie plaatsen moet inlossen vanwege het incident met Hamilton in Italië en mogelijk helemaal achteraan start als Red Bull besluit hem voor deze race naar de vierde power unit te wisselen, verscheen pas na dertien minuten op de baan. De Nederlander begon de dag op de zachte band en ging aanvankelijk naar de vierde tijd met een 1.37.367. Niet veel later kwam hij in een 1.36.055 over de streep, waarmee hij naar de eerste stek klom.

Verstappen verbeterde zich later nog naar een 1.35.616, alvorens ook de Mercedes-coureurs zich aan een run op de soft waagden. Bottas heroverde de eerste plek op het tijdenscherm door met een 1.34.427 ruim sneller te gaan dan Verstappen. Hamilton noteerde een 1.34.638 en moest dus opnieuw twee tienden toegeven op zijn Finse teamgenoot. Verstappen zakte daarna nog een plek doordat Charles Leclerc zijn Ferrari naar een 1.35.117 stuurde.

Met nog een kwartier op de klok keerde Verstappen terug op het circuit met een verse set zachte banden. De Red Bull-coureur reed de snelste middelste sector van iedereen maar gaf in het eerste en tweede gedeelte wat toe op Bottas. Verstappen kwam over de streep in een 1.34.654, waarmee hij kort achter Hamilton op de derde plek belandde.

Leclerc besloot de eerste oefensessie in Rusland als vierde, op zeven tienden van Bottas. Sebastian Vettel kende een bemoedigende start van het weekend met de vijfde tijd, al ging de Aston Martin-coureur wel ruim een seconde langzamer dan de top-drie. Pierre Gasly was met de AlphaTauri goed voor de zesde tijd, terwijl Carlos Sainz de tweede Ferrari naar de zevende tijd bracht. Lando Norris, twee weken terug tweede in Monza, reed de achtste tijd. Daniel Ricciardo, winnaar van de Italiaanse Grand Prix, bleef steken op de veertiende tijd. Thuisrijder Nikita Mazepin zette de negentiende tijd neer. De Rus was vier tienden sneller dan Haas-concullega Mick Schumacher, die onderaan eindigde.

De training was al ten einde toen Norris nog een momentje had in de McLaren. Bij het voorsorteren voor de pitstraat belandde de Brit in een spin, waardoor hij met zijn voorvleugel tegen de muur kwam. “Ik heb geen idee wat er gebeurde. De achterwielen blokkeerden of iets dergelijks”, zei Norris over de boordradio, alvorens zijn wagen met lichte schade de pits in te sturen. Onduidelijk is of Norris een foutje maakte of dat er sprake was van een technisch probleem.

Om 14.00 uur Nederlandse tijd begint de tweede training voor de Russische Grand Prix.

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Rusland