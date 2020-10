Bottas zonder DAS naar snelste tijd in eerste training Portugal

Voor de tweede keer dit jaar racet de Formule 1 op een baan waar de sport nog niet eerder is geweest voor een wedstrijd. Na de Grand Prix van Toscane op Mugello een maand geleden doet de koningsklasse dit weekend voor het eerst het Autodromo Internacional do Algarve bij Portimao aan voor een krachtmeting. De omloop in het zuiden van Portugal organiseerde eerder wel collectieve testsessies in de Formule 1, maar de laatste keer dat dit gebeurde, is alweer meer dan een decennium geleden, waardoor de eerste training vanzelfsprekend in het teken stond van het in de vingers krijgen van de baan en het verzamelen van zoveel mogelijk data.

De omstandigheden op het circuit bleken aan het begin van het weekend niet eenvoudig. De baan is recentelijk voorzien van een nieuwe asfaltlaag, waarop het gedurende de eerste oefensessie zoeken was naar grip. "This is Tokyo Drift. It's incredible", merkte Carlos Sainz - de meest actieve coureur in de openingsfase van de training - op, nadat de McLaren-coureur tot twee keer toe een rondetijd geschrapt zag worden wegens het overschrijden van 'track limits'. Max Verstappen, van wie eveneens een tijd gedeletet werd, en Charles Leclerc hadden beide een moment waarbij ze in de rondte gingen, maar konden zonder problemen hun weg vervolgen.

Halverwege de training was het Lewis Hamilton die bovenaan stond in de tijdenlijst. De Brit had zijn Mercedes naar een 1.19.526 gebracht, waarmee hij een tiende sneller was dan Leclerc in de Ferrari. Valtteri Bottas had de tweede W11 op vier tienden van zijn teamgenoot naar de derde tijd gestuurd, terwijl Sainz na drie kwartier trainen vierde stond in de tijdentabel, op een halve seconde van de klassementsleider. Verstappen was op dat moment nog niet harder gegaan dan een 1.23.218, waarmee de Nederlander helemaal onderaan stond. "De vleugel staat helemaal verkeerd, het lijkt wel een driftauto", luidde de feedback van de Red Bull-coureur.

Met nog een half uur te gaan nam Bottas over op P1 door naar een 1.19.419 te gaan. Hamilton dook daar vervolgens onder met een 1.18.874, alvorens Bottas de eerste stek terugpakte met een 1.18.410. De coureurs van Mercedes rijden vrijdag zonder Dual Axis Steering (DAS). Het innovatieve stuursysteem is volgend jaar niet langer toegestaan in de Formule 1 en de Duitse fabrieksformatie gebruikt de eerste trainingen in Portugal om te kijken hoe de auto het doet zonder het systeem waarmee de 'toe' kan worden aangepast. Zoals het nu lijkt, deelt Mercedes echter ook met een 'passieve' stuurinrichting de lakens uit.

Bij Verstappen kwam er met nog dertig minuten op de klok wat rook uit de achterkant, maar van een serieus probleem bleek geen sprake. De Limburger verbeterde zich meerdere malen en stond met een 1.19.191 uiteindelijk derde. Het verschil met Bottas was echter wel aanzienlijk: bijna acht tienden. Leclerc, die voor dit weekend weer wat updates op zijn Ferrari heeft gekregen, zat goed van voren met de vierde tijd, maar zat al wel negen tienden van de snelste tijd af. Alexander Albon noteerde met de tweede Red Bull de vijfde tijd. Met een 1.19.365 moest de Britse Thai zo'n twee tienden toegeven op de tijd van Verstappen. Carlos Sainz, Sergio Perez, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo en Pierre Gasly bevolkten de rest van de top-tien. Daniil Kvyat (dertiende tijd) maakte in de slotfase van de sessie nog een spin, terwijl Esteban Ocon (negentiende tijd) getroffen werd door een technisch probleem, waardoor de Renault-rijder langzaam terug moest keren naar de pits.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Portugal begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag eerste vrije training Grand Prix van Portugal: