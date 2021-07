Verstappen snelste in eerste training GP van Hongarije

Nadat de stewards donderdagavond definitief een streep onder de botsing tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in de Britse Grand Prix hadden gezet - door een verzoek van Red Bull om nog eens naar het moment te kijken af te wijzen - dienden alle betrokkenen op vrijdagochtend weer over te gaan tot de orde van de dag. Dit weekend vindt in Hongarije immers de laatste race voor de zomerstop plaats en door de overwinning van Hamilton op Silverstone is de spanning in het kampioenschap helemaal terug: Verstappen heeft nog maar acht punten voorsprong op Hamilton en bij de constructeurs bedraagt het verschil tussen Red Bull en Mercedes zelfs maar vier punten.

Verstappen kwam tijdens de eerste training voor de Hongaarse Grand Prix de baan op met de Honda-motor waarmee hij twee weken geleden zijn zware crash had in Engeland, zodat gekeken kon worden of de krachtbron dit seizoen nog gebruikt kan worden. Er leken geen grote problemen te zijn met de power unit. De Nederlander kwam tijdens zijn eerste vliegende ronde op de harde compound tot een 1.19.725, waarmee hij linea recta naar de eerste stek in de tijdenlijst ging. Verstappen zou zich daarna nog een paar keer verbeteren om uiteindelijk met een 1.19.025 bovenaan te staan na de eerste runs.

Fernando Alonso veroorzaakte na een kwartier een gele vlag door te wijd uit de vierde bocht te komen en in een halve spin te belanden. De Spanjaard schoof zijwaarts over de kerbstones waardoor er een stukje bodywork van zijn Alpine afbrak. Een paar minuten later was er opnieuw geel. Ditmaal voor Yuki Tsunoda, die bij de negende bocht van de baan was gespind. De coureur van AlphaTauri kon door de verharde uitloopzone echter zonder problemen terug naar de pits rijden.

Na een half uur kwamen de zachte banden tevoorschijn. Valtteri Bottas zette zichzelf bovenaan met een 1.17.616, waar teamgenoot Lewis Hamilton vervolgens niet aan kwam door rond te gaan in een 1.17.996. Een nieuwe poging van de Brit leverde een 1.17.722 op, waarmee hij nog altijd een tiende verwijderd was van de tijd van de Fin. Tsunoda trok daarna voor de tweede keer in negatieve zin de aandacht door bij de vierde bocht achterwaarts tegen de bandenstapels te glijden.

Nadat de baan weer was vrijgegeven, ging Verstappen voor een snelle tijd op de rode compound. De vijftienvoudig Grand Prix-winnaar kwam in de eerste sector nog 0.119 tekort op Bottas, maar kwam uiteindelijk over de streep in een 1.17.555, waarmee hij 0.061 sneller bleek dan de Mercedes-coureur. Bottas en Hamilton moesten zo genoegen nemen met de tweede en derde tijd in de eerste training. Carlos Sainz bracht zijn Ferrari naar de vierde tijd, maar moest al een halve seconde toegeven op Verstappen.

Pierre Gasly liet met de AlphaTauri de vijfde tijd noteren. Fernando Alonso zou uiteindelijk nog de zesde tijd neerzetten. De donderdag veertig jaar geworden Spanjaard was met een 1.18.385 zes duizendsten sneller dan Charles Leclerc, die eveneens een moment had bij de vierde bocht en de tweede Ferrari op P7 zette. Sergio Perez stuurde zijn Red Bull naar achtste tijd en was met een 1.18.466 de laatste die binnen een seconde van Verstappen wist te blijven. McLaren-coureur Lando Norris, de nummer drie in het kampioenschap, kwam niet verder dan de negende tijd. Daniel Ricciardo was met de andere McLaren slechts veertiende. Robert Kubica, die in actie kwam met de Alfa Romeo van Kimi Raikkonen, reed daarmee de achttiende tijd. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar liet Nikita Mazepin en Antonio Giovinazzi achter zich. Laatstgenoemde kon door een technisch probleem maar vijf ronden rijden.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije begint om 15.00 uur.

