Bottas snelste in eerste training na zomerstop, tweede tijd Verstappen

Na een zomerstop van vier weken wordt dit weekend in België de twaalfde race van het Formule 1-seizoen 2021 verreden. Veel haast hadden de coureurs niet om naar buiten te gaan toen het licht om 11.30 uur op groen werd gezet. Er was namelijk een buitje gevallen waardoor de baan deels nat was aan het begin van de sessie. Na een paar minuten waren Ferrari-coureurs Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc de eersten die het asfalt opgingen, waarna de andere rijders gedwee volgden.

In de openingsfase van de training werd er veelal op intermediate banden gereden, maar al snel werd duidelijk dat grote delen van de baan droog genoeg waren voor slicks. Na een kwartier werd er een gele vlag bij La Source gezwaaid voor Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen, die bij de eerste bocht in een spin was beland. Yuki Tsunoda ging vervolgens op precies dezelfde plek in de rondte met zijn AlphaTauri. Beide coureurs konden zonder schade hun weg vervolgen.

De training was halverwege toen Max Verstappen zijn eerste vliegende ronde reed en linea recta naar de eerste stek in de tijdenlijst ging door op de harde band een 1.46.879 neer te zetten. De Nederlander maakte daar vervolgens nog een 1.45.905 van, alvorens zijn RB16B terug te brengen naar de pits. Kimi Raikkonen vestigde nog eens de aandacht op zich door bij het binnenkomen van de pitstraat tegen de muur te botsen. Het nogal suffe moment leverde de Fin schade op aan de linkerkant van zijn Alfa Romeo.

Veel coureurs trokken er vervolgens op de zachte band op uit om vast een eerste gevoel op deze compound te krijgen, voor het geval er later op de dag meer regen zou arriveren. Met nog een kwartier op de klok kwam ook Verstappen op de soft naar buiten. Ondanks dat verschillende rijders al een ronde hadden gereden op deze band, stond de Limburger op dat moment nog steeds bovenaan.

Verstappen was echter nog maar net uit de pits, of Valtteri Bottas stootte hem van de eerste positie met een 1.45.199. Lewis Hamilton was eveneens rap onderweg, maar stuitte in het laatste deel van het circuit op Nicholas Latifi, waardoor hij zijn snelle ronde moest staken. Verstappen ging in navolging van Hamilton paars in de tweede sector, maar was niet sneller in de derde sector, waardoor hij met een 1.45.496 tweede bleef in de tijdenlijst. De nummer twee in het kampioenschap kwam daarna nog tot een 1.45.363, waarmee hij nog 0.164 verwijderd was van de tijd van Bottas.

Kort daarop begon het donkerder te worden in Spa en kwamen er ook weer wat druppels naar beneden. Zodoende werden er in de laatste minuten geen tijden meer verbeterd. Bottas was dus snelste in de eerste training, gevolgd door Verstappen op P2. Pierre Gasly, Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. tekenden voor de derde, vierde en vijfde tijd. Sergio Perez bleef Sebastian Vettel nipt voor voor de zesde tijd. Lando Norris trapte het weekend af met de achtste tijd, Alpine-rijders Esteban Ocon en Fernando Alonso completeerden de top-tien. Hamilton reed uiteindelijk geen snelle tijd op de zachte band en was daardoor slechts achttiende aan het begin van het weekend in Spa.

Resultaten eerste training Grand Prix van België