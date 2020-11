Hamilton trapt F1-weekend in Bahrein af met snelste tijd

Met de eerste training in Bahrein is de Formule 1 begonnen aan de laatste serie races van het seizoen 2020. Volgende week wordt nog een tweede race verreden op het circuit van Sakhir, waarbij gebruik wordt gemaakt van een alternatieve lay-out, waarna over twee weken het seizoen wordt afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi. De strijd om de coureurs- en constructeurstitel mag inmiddels dan beslist zijn, met name in de middenmoot is er nog genoeg om voor te vechten.

Het weekend in Bahrein ging van start onder een bewolkte hemel en met hier en daar een spatje regen. De coureurs van Mercedes begonnen de sessie op de harde banden en eisten al vroeg in de training de bovenste twee plekken in de tijdentabel op. Pierre Gasly stond na vijftig minuten even bovenaan na een snelle ronde op het medium rubber, maar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas deden kort daarop ook een run op de mediums, waarop zij comfortabel sneller gingen dan de AlphaTauri-rijder.

Dat het circuit tijdens de eerste vrije training nog vrij ‘groen’ was, bleek wel uit de spins die hier en daar werden gemaakt. Romain Grosjean had na een half uur een wild moment bij de zesde bocht. De Haas-coureur schoot van de baan en slaagde er ternauwernood in om zijn wagen uit de baanafzetting te houden, maar schreef hierbij wel een setje banden af. Charles Leclerc ging kort daarop bij de tweede bocht in de rondte, Max Verstappen deed dit met nog een half uur te gaan bij de laatste bocht.

Hamilton was uiteindelijk dus snelste met een 1.29.033. Bottas volgde op gepaste afstand met een 1.29.482. Sergio Perez, die donderdag nog maar eens duidelijk maakte volgend jaar graag voor Red Bull te willen rijden, tekende in de Racing Point RP20 voor de derde tijd, maar was met een 1.30.000 al zo goed als een seconde verwijderd van de snelste tijd van Hamilton. Carlos Sainz ging in de McLaren een fractie trager dan de Mexicaan en besloot de eerste actie van het weekend zo als vierde. Gasly zakte in de tweede helft van de training naar de vijfde tijd. Met een 1.30.049 was de Fransman een kwart seconde sneller dan Verstappen, die zijn Red Bull naar een 1.30.294 stuurde. Alexander Albon kwam in een 1.30.302 over de streep en sloot daarmee achter zijn Nederlandse teamgenoot aan op P7. Esteban Ocon, Lance Stroll en Daniel Ricciardo maakte de top-tien compleet in een sessie die overigens weinig representatief is voor de rest van het weekend, aangezien zowel de kwalificatie als de race pas later op de dag wordt verreden.

Robert Kubica nam voor de vierde keer dit jaar een vrije training voor zijn rekening bij Alfa Romeo. De Pool maakte een prima indruk door een competitieve dertiende tijd op de klokken te brengen en een tiende van een seconde sneller te gaan dan Antonio Giovinazzi. De vaste rijder van het Zwitserse team was goed voor de zestiende tijd. Kubica was niet de enige vrijdagcoureur op de baan. Bij Williams stapte Roy Nissany voor de derde maal in. De 25-jarige coureur uit Tel Aviv bleef steken op een 1.32.801, waarmee hij ruim drie tienden langzamer was dan Nicholas Latifi, die met de andere Williams voorlaatste was.

Gedurende de oefensessie werd er ook gereden met de nieuwe Pirelli-band voor 2021. Dit zal opnieuw gebeuren tijdens de tweede training in Bahrein, die om 16.00 uur Nederlandse tijd begint.

Uitslag eerste training Grand Prix van Bahrein: