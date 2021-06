Verstappen begint F1-weekend in Baku met snelste tijd

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière arriveerde Max Verstappen deze week als leider in het kampioenschap op een circuit. De Nederlander nam de eerste stek in het klassement twee weken geleden over van Lewis Hamilton door de Grand Prix van Monaco te winnen, terwijl de regerend kampioen niet verder kwam dan de zevende plek, na het hele weekend met de balans van zijn Mercedes te hebben geworsteld. Een uniek moment voor de Nederlandse autosport, maar Verstappen zelf blijft er broodnuchter onder. “Natuurlijk is het geweldig om eerste te staan, maar het gaat erom waar je staat aan het einde van de laatste race in Abu Dhabi”, zei hij donderdag in de persconferentie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, die dit weekend op het programma staat.

Onder een stralende zon en bij een stevig briesje begonnen Verstappen en zijn collega’s vrijdag aan de voorbereidingen op de zesde race van het Formule 1-seizoen. Ferrari-rijders Carlos Sainz en Charles Leclerc gingen in de openingsfase van de training aan de leiding in de tijdenlijst, alvorens Lewis Hamilton zijn Mercedes de sporen gaf en op de zachte band een 1.45.112 op de klokken bracht. Daarna ging het gaspedaal bij de Brit pas echt naar beneden, wat niet veel later resulteerde in een 1.43.893. Verstappen reed in deze fase van de training op de medium band en ging daarop naar de tweede tijd. Aanvankelijk zat hij een seconde van de tijd van Hamilton af, maar na een 1.44.098 was het verschil nog maar twee tienden.

Halverwege de training was er een gele vlag voor Yuki Tsunoda. De Japanner had de muur aangetikt bij het naderen van de vierde bocht, waarna hij rechtdoor de uitloopzone was ingeschoten. De coureur van AlphaTauri slaagde er lange tijd niet in om zijn achteruit te vinden en had vervolgens moeite om zijn wagen te keren op het krappe stukje asfalt, waardoor het even duurde voordat de gele vlag verdwenen was.

Nadat de Japanner weer onderweg was, ging McLaren-coureur Daniel Ricciardo naar de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.43.732. Teamgenoot Lando Norris ging daarna paars in de eerste en tweede sector, maar belandde bij het uitkomen van de zestiende bocht in een spin. Terwijl Charles Leclerc Ferrari terug bovenaan zette met een 1.43.227, beleefde ook Hamilton een momentje door bij de vijftiende bocht zijn rechter voorwiel even te blokkeren en vervolgens rechtuit te gaan. Mogelijk hadden de coureurs op deze plek last van de wind, wat nog wat belooft voor zondag, wanneer het naar verwachting nog harder zal waaien.

Hierna was het tijd voor Verstappen om een run op de soft te doen. Tijdens zijn eerste snelle ronde had hij last van verkeer, maar daarna had hij wel een vrije ronde waardoor hij met een 1.43.184 een nieuwe snelste tijd op de klokken kon brengen. De Nederlander eindigde zodoende bovenaan in de eerste training, terwijl Ferrari een prima start van het weekend kende met de tweede tijd van Leclerc en derde tijd van Sainz. Sergio Perez stuurde de tweede Red Bull naar de vierde tijd. De Mexicaan was een tiende sneller dan Daniel Ricciardo en Pierre Gasly, die de vijfde en zesde tijd lieten noteren. Lewis Hamilton was uiteindelijke slechts zevende in de eerste oefensessie en Valtteri Bottas maar tiende.

De training kende een rommelige slotfase. Drie minuten voor het einde was er een spin van Nikita Mazepin bij de zestiende bocht, die daarna tegen de kunststof blokken gleed. De Haas-coureur kon echter op eigen kracht verder. Bottas ging daarna nog rechtdoor in de vierde bocht, waar hij in de uitloopzone gezelschap kreeg van Lando Norris. De gele vlaggen die voor deze incidenten werden gezwaaid, betekenden dat er geen snelle tijden meer werden gereden in de laatste minuten.

De tweede training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

