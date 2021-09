Hamilton nipt sneller dan Verstappen in VT1 Dutch GP na lange code rood

De eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985 is onderweg. Vrijdagochtend om 11.30 uur ging het licht op groen voor de eerste vrije training en kwamen de eerste coureurs de baan op om zich voor te bereiden op de eerste Formule 1-race op het vernieuwde Circuit Zandvoort. De teams hoopten op een productieve sessie, maar door een lange code rood moesten zij een streep zetten door hun deel van hun programma.

De training was nog maar net onderweg of Yuki Tsunoda belandde in een spin bij de tiende bocht. De Japanner van AlphaTauri leek zijn weg hierna zonder schade te kunnen vervolgen. Even later ging Esteban Ocon rechtdoor bij de Hans Ernst Bocht. De coureur van Alpine reed de uitloopstrook op, waar hij zijn wagen succesvol wist te keren. Pierre Gasly beleefde een spannend moment in de Hugenholtzbocht. De Fransman gleed na een moment van overstuur richting de buitenkant van de bocht, maar hield zijn AlphaTauri uit de muur.

De training was iets meer dan een kwartier oud toen de actie moest worden stilgelegd vanwege een probleem bij Sebastian Vettel. Nadat de Duitser tijdens zijn eerste run al over de boordradio had gemeld dat er iets mis was met zijn MGU-K, werd hij tijdens zijn tweede run opnieuw getroffen door een technisch probleem. De viervoudig kampioen parkeerde zijn Aston Martin bij de uitgang van de pits. In eerste instantie werden er gele vlaggen gezwaaid, terwijl Vettel poolshoogte nam bij de achterkant van de auto en met een brandblusser in de weer ging. Na een paar minuten werd een code rood ingesteld.

Grote problemen deden zich daarna voor bij het bergen van de Aston Martin, omdat de auto van de Duitser elektrisch geladen was. Er leek lange tijd onduidelijk te zijn hoe de wagen geborgen moest worden, maar na een half uur stond de AMR21 eindelijk achterop een truck.

Max Verstappen was voor de code rood sterk onderweg geweest op de harde band. De Nederlander was de eerste die onder de 1.13 ging met een 1.12.850, die hij daarna nog naar een 1.12.755 verbeterde. Kort voor de rode vlag nam McLaren-rijder Lando Norris over aan de bovenkant van de tijdenlijst door op de medium band nipt sneller te gaan met een 1.12.679. Verstappen stond dus tweede in de tijdentabel ten tijde van de rode vlag, terwijl Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton de derde en vierde plek bezetten, met respectievelijk een 1.12.779 en een 1.12.862.

Nadat de Aston Martin aan de kant was, duurde het nog even voordat de baan weer werd vrijgegeven. Pas zes minuten voor het einde ging het licht op groen en zagen de 65.000 toeschouwers eindelijk weer auto’s over het circuit gaan. Het was een drukte van belang op de baan in de slotfase, maar niettemin schoten de rondetijden omlaag Charles Leclerc en Carlos Sainz gingen even aan kop, alvorens Valtteri Bottas en Lewis Hamilton achtereenvolgens een nieuwe snelste tijd reden. Laatstgenoemde bleef uiteindelijk de snelste coureur, met een 1.11.500. Verstappen ging bij zijn laatste poging naar een 1.11.597, waarmee hij nog geen tiende van een seconde langzamer was dan de regerend kampioen. Ferrari kende een goed begin van het weekend met de derde tijd van Sainz en vierde tijd voor Leclerc. Bottas zakte in de laatste minuten weg naar de vijfde stek in de tijdenlijst.

Lando Norris had nog een spannend moment in de auto toen hij door Esteban Ocon op het gras werd gedwongen. “Wat is die vent aan het doen?”, was de reactie van de Brit, die uiteindelijk elfde stond in de tijdenlijst. Veel coureurs hadden in de laatste minuten last van verkeer. Zodoende stond Red Bull-coureur Sergio Perez bij het uithangen van de vlag slechts zestiende. Bij Yuki Tsunoda werd al vroeg in de sessie een technisch mankement in de auto gevonden, waardoor hij zonder tijd onderaan eindigde in de tijdenlijst.

Om 15.00 uur is de tweede training voor de Dutch Grand Prix.

