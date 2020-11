Verstappen bovenaan in natte derde training GP van Turkije

Alsof het circuit nog niet glad genoeg was, is het zaterdag ook nog eens gaan regenen in Istanbul. Na een paar buien eerder op de ochtend was er sprake van motregen op het moment dat de derde oefensessie van start ging. Het gros van de coureurs ging op intermediates naar buiten om de situatie op de baan te bekijken. Dat het lastig was voor de rijders, bleek wel uit de vele spins in de openingsfase van de training. Onder andere Sebastian Vettel, Sergio Perez en Lando Norris maakten een pirouette. Daniil Kvyat zelfs meerdere malen. Esteban Ocon ging eveneens in de rondte, maar kreeg hierbij wat hulp van Charles Leclerc, die de Renault van de Fransman een duwtje gaf. Gelukkig voor de monteurs liep niemand schade op, al zal men bij Ferrari de adem hebben ingehouden toen Leclerc na een momentje in de derde bocht richting de muur gleed, maar nog net op tijd tot stilstand kwam.

Op intermediates kwam Verstappen na een kwartier tot een 1.48.485, waarmee hij snelste was alvorens het harder begon te regenen. Verschillende coureurs reden verder op de blauw gemarkeerde regenbanden, al werden de omstandigheden op de baan steeds verraderlijker. “Het is heel erg glad, dat zeker, maar ik wil in deze omstandigheden trainen voor het geval het ook regent in de race”, aldus Leclerc. Carlos Sainz beleefde een flink moment bij het uitkomen van de tweede bocht, waarna hij de weg naar de derde bocht zijwaarts en half over het gras aflegde. “Dat was een flinke”, merkte de McLaren-coureur onderweg naar de pits op.

De training was iets over de helft toen de regen nog verder toenam en ook de coureurs het even helemaal voor gezien hielden. Met nog tien minuten te gaan, leek de intensiteit van de regen iets af te nemen en kwamen er weer een paar rijders naar buiten. Antonio Giovinazzi schoot eraf op dezelfde plek als waar Sainz eerder zijn schuiver had gemaakt en schraapte met zijn vleugel nog net langs de muur. “De situatie op de baan is zo slecht”, zei de Italiaan, om daarna nog eens de controle over zijn Alfa Romeo te verliezen. “Op ijs heb ik nog meer grip”, deed Kvyat een duit in het zakje.

Verstappen bleef dus snelste met zijn 1.48.485, waarmee hij alle drie de trainingen in Turkije bovenaan heeft afgesloten. Leclerc had in de eerste minuten een 1.49.430 gereden en tekende daarmee voor de tweede tijd in de laatste oefensessie. Alexander Albon eindigde de training als derde met een 1.50.059. Drie coureurs reden helemaal geen tijd. Williams-coureurs Nicholas Latifi en George Russell hielden het op zaterdagochtend bij één ronde over de Turkse omloop. Lewis Hamilton, die dit weekend zijn zevende wereldtitel kan pakken, ging drie keer de baan rond in zijn Mercedes en reed eveneens geen rondetijd. "Het is schokkend", zei de leider in het kampioenschap aan het einde van de training over de conditie van de baan.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije begint om 13.00 uur Nederlandse tijd. Ook dan zou het wel eens nat kunnen zijn op Istanbul Park.

Uitslag derde training Grand Prix van Turkije: