Verstappen snelste in laatste training Jeddah, tweede tijd Hamilton

Na een paar rustige eerste minuten besloten de Mercedes-coureurs de dag te beginnen met een run op de harde compound. Valtteri Bottas ging daarop rond in een 1.30.394, waarmee hij snelste was tot teamgenoot Lewis Hamilton een 1.29.605 op de klokken bracht. De Brit zorgde daarna heel eventjes voor een gele vlag door een wiel te blokkeren bij het aanremmen van de eerste bocht en rechtdoor te schieten.

De training was al even onderweg toen Max Verstappen zich in zijn auto liet zakken. De Nederlander reed zijn eerste ronden van de dag op de zachte band. Met een 1.29.863 nam hij plaats op de derde stek in de tijdentabel, alvorens Sergio Perez zijn Red Bull op P1 zette door op de soft een 1.29.511 te rijden. De snelste tijd van de Mexicaan was maar een kort leven beschoren, want Hamilton, nog altijd onderweg op de harde band, kwam enkele seconden later tot een 1.29.197, waarna de Brit zijn run afrondde met een 1.28.314. Bij Verstappen ging het tempo vervolgens ook omhoog. De leider in het kampioenschap klom met een 1.28.649 op het zachte rubber naar de tweede stek om daarna met een 1.28.212 Hamilton voorbij te gaan voor de eerste positie.

De oefensessie was inmiddels halverwege. Hamilton trok er op dat moment eveneens op uit op de zachte band. De Brit brak zijn eerste snelle ronde af en wist bij zijn tweede poging ook niet harder te gaan dan eerder op de harde band. De regerend wereldkampioen zorgde daarna voor problemen door bij de eerste bocht niet aan de kant te gaan voor Pierre Gasly, die daardoor rechtuit moest, en even verderop langzaam over de ideale lijn te rijden bij de achtste bocht, waardoor Nikita Mazepin op hoge snelheid moest uitwijken voor de Mercedes. Dit terwijl Hamilton na de eerste trainingen op vrijdag zelf nog had opgemerkt dat een ongeluk in een klein hoekje schuilt op het stratencircuit, als gevolg van de grote snelheidsverschillen tussen de coureurs die aan een push lap bezig zijn en de coureurs die in een outlap of cool down lap zitten.

Verstappen scherpte de snelste tijd tien minuten voor het einde aan naar een 1.28.105 en kwam uiteindelijk uit op een 1.28.100, waarmee hij de derde training bovenaan afsloot. Hamilton ging niet meer sneller en bleef tweede. Sergio Perez was een gewaarschuwd man na een magere vrijdag en bracht de derde tijd op de klokken. De Mexicaan was met een 1.28.629 een halve seconde verwijderd van de tijd van Verstappen. AlphaTauri liet zich eveneens goed zien: Yuki Tsunoda en Pierre Gasly gingen naar de vierde en vijfde tijd, waarmee er vier Honda-aangedreven wagens in de top-vijf stonden. Bottas kwam met de tweede Mercedes ondertussen niet verder dan de zesde tijd. De Fin was maar een tiende sneller dan Ferrari-rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz. Esteban Ocon en Lando Norris maakten de top-tien in de laatste training compleet.

De kwalificatie voor de voorlaatste race van het F1-seizoen begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Resultaten derde training Grand Prix van Saudi-Arabië