Verstappen toont spierballen in laatste training Sakhir GP

George Russell was op vrijdag uitstekend aan zijn uitvalbeurt bij Mercedes begonnen door zowel in de eerste als tweede training naar de snelste tijd te gaan. Hiermee diende zich de vraag aan of de 22-jarige Brit in de kwalificatie op zaterdag een gooi kon doen naar zijn eerste pole-position in de Formule 1. Maar voordat we een antwoord krijgen op die vraag moest natuurlijk eerst nog de laatste training worden afgewerkt.

De eerste tien minuten van de training had Pietro Fittipaldi de baan volledig voor zichzelf. De vervanger van Romain Grosjean ging elf keer de baan rond en had als beste tijd een 56.249. Terwijl de Braziliaanse coureur aan het rijden was, kwam naar buiten dat het team van Haas zijn wagen van een nieuwe batterij en nieuwe elektronica heeft voorzien. Omdat het van beide onderdelen het derde exemplaar van het seizoen is, weet Fittipaldi nu al dat hij zijn eerste Formule 1-race van de achterkant van de grid zal moeten aanvangen. Het wisselen van deze componenten levert hem namelijk twee keer tien startplaatsen straf op.

Kort nadat Fittipaldi terug was bij zijn team, begon de bedrijvigheid op het circuit flink toe te nemen. Lando Norris reed een nieuwe snelste tijd door een 55.555 op de klokken te brengen, wat een ode had kunnen zijn aan zijn teamgenoot Carlos Sainz, die met startnummer 55 actief is. Charles Leclerc stond even bovenaan met een 55.253, waarna Valtteri Bottas zich - eindelijk - van voren liet zien door een 55.010 te noteren. Max Verstappen, die op vrijdag zware kritiek uitte op het circuit, sloot met een 55.194 aan op P2, alvorens kort voor de helft van de training een forse spin te maken tussen de eerste en tweede bocht. Russell nam vervolgens over op de eerste stek met een 55.000, maar Bottas was intussen alweer bezig aan een snellere ronde: 54.880. De Fin nam daarna meer afstand van zijn teamgenoot door rond te gaan in een 54.523.

De kwalificatiesimulaties moesten echter nog komen. Met nog iets meer dan een kwartier te gaan ging Bottas paars in de eerste en tweede sector. De nummer twee in het klassement kwam wijd uit de laatste bocht, maar haalde met een 54.270 wel een paar tienden van zijn tijd af. Russell wist daar niet aan te tippen. Hij reed een 54.664, waarmee hij uiteindelijk naar P7 zakte. Met nog tien minuten te gaan was het een drukte van belang op het circuit. Verstappen perste niettemin een 54.064 uit zijn RB16, waarmee hij twee tienden sneller was gegaan dan Bottas. Tijdens de laatste tien minuten ging niemand meer sneller met als gevolg dat Verstappen dus bovenaan eindigde in de generale repetitie voor de kwalificatie.

Bottas moest genoegen nemen met de tweede plek in de tijdenlijst, maar verloor met zijn foutje bij de laatste bocht waarschijnlijk enkele tienden, zodat het in de kwalificatie wel eens erg spannend kan worden tussen Verstappen en de Finse Mercedes-coureur. Pierre Gasly deed het uitstekend door zijn AlphaTauri naar de derde tijd te brengen. Esteban Ocon en Lando Norris besloten de top-vijf in de afsluiteinde training. Alexander Albon ging op een halve seconde van Verstappen naar de zesde tijd. Bij Ferrari gaat het nog altijd niet best. Charles Leclerc kwam niet verder dan de dertiende tijd en ging bij het uithangen van de vlag in de rondte bij de exit van de laatste bocht. Sebastian Vettel was maar vijftiende en miste bovendien het laatste deel van de training omdat het team uit Maranello uit voorzorg zijn power unit moet wisselen, wat een behoorlijke operatie is in de aanloop naar de kwalificatie. Doordat terug wordt gegrepen naar een motor die al eerder is gebruikt, krijgt de viervoudig wereldkampioen geen gridstraf.

De kwalificatie voor de Sakhir Grand Prix begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

