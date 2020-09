Hamilton leidt de dans in laatste training Rusland, Verstappen P6

Mercedes was vrijdag met afstand het snelste team op de baan aan de Zwarte Zee, maar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hadden zeker geen makkelijke dag achter het stuur van hun W11. Beiden worstelden met een flink tekort aan grip op het semipermanente circuit van Sochi en aan het begin van de derde oefensessie ging het nog altijd niet vlekkeloos bij de Duitse fabrieksformatie. Bottas ging in zijn eerste vliegende ronde wijd bij de zevende bocht en Hamilton ging er op dezelfde plek even naast. De Brit kwam met zijn auto boven op een oranje 'broodje' terecht, waardoor hij geen andere keuze had dan even te liften. "Het gripniveau is erg laag", merkte Bottas, die op vrijdag nog twee tienden sneller was dan zijn teamgenoot, op. Niettemin voerden Bottas en Hamilton in de openingsfase de tijdenlijst aan, met een 1.34.289 en een 1.34.499.

Max Verstappen en Red Bull kenden vrijdag eveneens een moeizame start van het weekend; de Nederlander stond aan het einde van de eerste dag slechts zevende in de tijdentabel. Verstappen zou pas halverwege de derde training zijn eerste tijd neerzetten maar nam met een 1.34.306 wel meteen plaats op P2, waarmee hij zich tussen de twee Mercedessen nestelde. Pierre Gasly bivakkeerde halverwege de oefensessie op een veelbelovende vierde plek in de tijdenlijst. De Fransman reed een 1.34.930, alvorens van de baan te spinnen bij de vijftiende bocht en nog maar net voor de kunststof blokken tot stilstand te komen.

Vervolgens was het al snel tijd om een snelle ronde te oefenen voor de kwalificatie. Bottas verbeterde zich naar een 1.34.055, maar Hamilton, die zondag het zegerecord van Michael Schumacher kan evenaren, dook daar ruim onder met een 1.33.279. Verstappen ging paars in de eerste sector, maar moest in het tweede gedeelte van het circuit van zijn gas en verbeterde zich zodoende niet ten opzichte van zijn eerdere tijd. Carlos Sainz Jr. had zijn McLaren intussen naar een 1.34.096 gestuurd, waarmee de Spanjaard op een paar honderdsten van Bottas derde stond op het tijdenscherm. Esteban Ocon en Sergio Perez brachten respectievelijk de vierde en vijfde tijd op de klokken, terwijl Verstappen zonder representatieve tijd op de soft naar P6 zakte.

Sebastian Vettel bracht zijn Ferrari, die voor de Russische Grand Prix van een update is voorzien, naar de zevende tijd. Lance Stroll, Daniil Kvyat en Daniel Ricciardo waren de andere namen in de top-tien. Laatstgenoemde had een zeer sterke vrijdag, maar kampte op zaterdagochtend tijdens zijn snelle ronde op de soft met een loszittende zijspiegel en maakte daarbij ook nog een foutje, waardoor de Renault-coureur in de afsluitende oefensessie anderhalve seconde moest toegeven op de snelste tijd. Alexander Albon zag zijn snelste tijd geschrapt worden vanwege het overschrijden van de track limits en was zodoende slechts negentiende. Lando Norris was de langzaamste man in de derde training.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Rusland - VT3