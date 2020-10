Verstappen dicht achter Mercedes in laatste training Portugal

Onder een strakblauwe hemel keerden de coureurs zaterdag terug op het circuit om zich verder voor te bereiden op de eerste Formule 1-race op de baan in de Algarve. Valtteri Bottas, die vrijdag snelste was in zowel de eerste als tweede vrije training, was de eerste die een tijd op de klokken bracht. Terwijl er voor de poorten van het circuit nog een lange file stond met fans, ging de Fin op de zachte band rond in een 1.17.888, waarmee hij op P1 stond tot teamgenoot Lewis Hamilton op dezelfde compound een 1.16.931 neerzette. De leider in het kampioenschap, die geen al te beste vrijdag kende, scherpte zijn tijd vervolgens nog aan naar een 1.16.680, waarop Max Verstappen beslag legde op de eerste stek in de tijdenlijst door op mediums een 1.16.659 te rijden. De tijd van de Nederlander werd echter geschrapt omdat hij tijdens zijn ronde buiten de baan was gegaan.

De coureurs van Mercedes kwamen daarna het circuit op voor een korte run op de soft. Bottas kwam daarbij tot een 1.16.654, die hem terug op de eerste plaats in het tijdenoverzicht bracht. Hamilton zwabberde van de baan bij de achtste bocht om een ronde later een 1.16.680 op de klokken te brengen. Zij waren hiermee nauwelijks sneller dan Verstappens beste tijd op de hardere medium band: een 1.16.812. Met nog een kwartier te gaan verscheen de Red Bull-coureur op het asfalt met de rood gemarkeerde band. De Limburger slaagde er echter niet in om een snellere tijd te rijden dan hij eerder op de mediums had gedaan, zodat hij de training achter de Mercedessen op P3 besloot. Verstappen merkte over de boordradio op dat de auto overal langzaam was, waarop zijn engineer opmerkte dat het te maken kon hebben met de wind. "Dat moet dan wel een orkaan zijn dan", grapte de Limburger.

Pierre Gasly, die zijn auto tijdens de tweede training op vrijdag nog aan de kant moest zetten vanwege brand, maakte een goede indruk door zijn AlphaTauri op nog geen drie tienden van Bottas naar de vierde tijd te brengen. Alexander Albon sloot met de tweede Red Bull aan op de vijfde stek. De Britse Thai was een kleine halve seconde van de snelste tijd verwijderd. Charles Leclerc beleefde in de openingsfase van de sessie een spin bij de veertiende bocht en klokte de zesde tijd. Carlos Sainz, Sergio Perez, Lando Norris en Esteban Ocon waren de andere coureurs in de top-tien. Met nog een minuut te gaan was er een rode vlag vanwege een losgekomen drainage-rooster, waardoor de sessie iets eerder eindigde dan de bedoeling was.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag derde training Grand Prix van Portugal: