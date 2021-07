Verstappen terug bovenaan in derde training GP van Oostenrijk

Na het nieuws op zaterdagochtend dat Lewis Hamilton een nieuw tweejarig contract heeft getekend bij het Mercedes Formule 1-team, was het om 12.00 uur tijd om aan de laatste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk te beginnen. De meeste coureurs trapten de dag af op de testband van Pirelli, waarmee naar alle waarschijnlijkheid vanaf de Britse Grand Prix geracet wordt. AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda reed op die band na tien minuten een 1.06.045, waarmee hij de snelste was tijdens de openingsfase van de sessie, gevolgd door teamgenoot Pierre Gasly, die een 1.06.058 liet noteren.

Na twintig minuten gingen de eerste coureurs voor een run op de zachte band. Lando Norris stuurde zijn McLaren rond in een 1.05.762, waarmee hij de eerste positie in de tijdenlijst overnam van Tsunoda. De Brit scherpte zijn tijd even later aan naar een 1.05.700. De training was zo goed als halverwege toen Max Verstappen naar buiten kwam voor zijn eerste run van de dag. Charles Leclerc had net een nieuwe snelste tijd gereden met een 1.05.627, toen de Nederlander op de rode compound een 1.04.941 produceerde, waarmee hij op dat moment bijna zeven tienden sneller was dan de rest.

Tsunoda was bezig aan een aardige ronde, totdat hij bij het uitkomen van de snelle negende bocht in een spin belandde. De Japanner ving de wagen knap op en kon zijn weg vervolgen, maar schreef met die actie wel een setje zachten banden af. Tsunoda was echter niet de enige die een momentje beleefde. Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam net iets te wijd uit de vierde bocht zetten, wat hem op een uitje door de grindbak kwam te staan. Nikita Mazepin ging er eveneens bij de vierde bocht af. De Haas-coureur gebruikte het geasfalteerde paadje aan de buitenkant van de grindbak om terug te keren naar de baan. Foutjes in de laatste bocht waren er onder andere van Carlos Sainz en Lando Norris.

Lewis Hamilton ging na Verstappen de baan op om een snelle ronde te oefenen op de soft. De regerend wereldkampioen kwam in eerste instantie niet verder dan een 1.05.432, waarmee hij naar de tweede stek in de tijdenlijst ging maar nog wel een halve seconde langzamer was dan Verstappen. Na een paar rustige ronden zette de Brit opnieuw aan en kwam hij in een 1.05.277 over de streep, waarmee hij het verschil met de WK-leider terugbracht naar drie tienden.

Tijdens de laatste tien minuten van de training kwamen verschillende coureurs nogmaals op de zachte band naar buiten. Hamilton verbeterde zich naar een 1.04.944, maar hij zag die tijd geschrapt worden omdat hij bij het uitkomen van de laatste bocht buiten de baan was gegaan. Verstappen zette daarop een 1.04.591 neer, waarmee hij behoorlijk afstand nam van de concurrentie. Valtteri Bottas ging met de andere Mercedes rond in een 1.05.129 en ging daarmee Hamilton voorbij voor de tweede plek in de tijdentabel. Hamilton was door zijn geschrapte tijd derde in de derde training. Gasly deed het uitstekend door de vierde tijd te rijden en maar drie duizendsten langzamer te gaan dan Hamilton. Antonio Giovinazzi imponeerde eveneens, door de vijfde tijd op de klokken te brengen met de Alfa Romeo.

Carlos Sainz stuurde zijn Ferrari naar de zesde tijd, terwijl Sergio Perez de tweede Red Bull naar de zevende tijd bracht. Fernando Alonso was namens Alpine aanwezig in de top-tien met de achtste tijd. Charles Leclerc en Sebastian Vettel reden de negende en tiende tijd in de laatste training. George Russell liet met zijn Williams de veertiende tijd noteren en was daarmee sneller dan McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo, die slechts vijftiende en zestiende waren in VT3.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk begint om 15.00 uur.

Resultaten derde training F1 GP van Oostenrijk