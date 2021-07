Hamilton voor Verstappen in laatste training GP van Hongarije

Na een bijzonder warme vrijdag op de Hungaroring is het zaterdag iets koeler op de baan bij Boedapest. Bij een temperatuur van 27 graden kwamen de eerste coureurs om 12.00 uur de baan om de laatste voorbereidingen te treffen voor de laatste kwalificatie voor de zomerstop.

Lewis Hamilton stuurde zijn Mercedes na een kwartier naar buiten op de zachte band. Zijn eerste snelle vliegende ronde verliep rommelig - de Brit kampte met behoorlijk wat overstuur - al was een 1.18.587 op dat moment wel de snelste tijd. Vijf minuten later ging ook Max Verstappen de baan op met de soft band. De leider in het kampioenschap begon de dag met een 1.17.510, waarmee hij dus ruim sneller was dan zijn titelconcurrent, die intussen een 1.18.204 achter zijn naam had staan. Valtteri Bottas, die vrijdag de snelste tijd reed, liet vervolgens echter zien dat er maar weinig tussen Mercedes en Red Bull zit door een 1.17.428 op de klokken te brengen.

Met nog twintig minuten te gaan was het moment aangebroken om nog eens op nieuwe zachte banden naar buiten te gaan om een snelle ronde te oefenen voor de kwalificatie. Carlos Sainz klom naar de tweede stek in de tijdenlijst door met zijn Ferrari rond te gaan in een 1.17.497, waarna Valtteri Bottas de snelste tijd nog wat scherper zette met een 1.17.055. De Fin was nog maar net over de streep of de rode vlag kwam tevoorschijn voor een crash van Mick Schumacher. De Duitser verloor in de elfde bocht de controle over zijn Haas Formule 1-auto, om vervolgens hard zijwaarts tegen de bandenstapels te klappen. Schumacher stapte ongedeerd uit, maar moet vrezen voor een versnellingsbakwissel, wat hem op een gridpenalty zou komen te staan.

Met nog iets meer dan acht minuten op de klok werd de baan weer vrijgegeven. De coureurs doken en masse terug de baan op. In de pitstraat ging het bijna mis tussen Antonio Giovinazzi en Lance Stroll. Alfa Romeo stuurde de Italiaan naar buiten terwijl de Aston Martin-coureur aan kwam rijden. Giovinazzi lette gelukkig zelf ook op en remde net op tijd, al kon hij niet meer voorkomen dat Stroll zijn voorvleugel zou aantikken. Het incident zal na afloop van de sessie nog worden bekeken door de wedstrijdleiding. Giovinazzi zorgde vervolgens opnieuw voor een angstig moment door in de laatste bochten langzaam over de racelijn te rijden. Pierre Gasly kon een botsing met de Alfa Romeo maar net vermijden door zijn AlphaTauri richting de ingang van de pitstraat te sturen. Ook voor dit incident moet Giovinazzi bij de stewards komen.

Verstappen noteerde in de slotfase een 1.16.914, waar Hamilton vervolgens nipt onder ging met een 1.16.826. Het was de regerend wereldkampioen die de laatste training zo bovenaan eindigde, al was het verschil met de huidige leider in het klassement nog geen tiende van een seconde. Bottas en Sainz waren met de tijden die zij voor de code rood reden derde en vierde in de afsluitende training. Charles Leclerc stuurde de tweede Ferrari nog naar de vijfde tijd, waarmee het Italiaanse team er een stuk beter voor lijkt te staan dan op vrijdag. Ook bij McLaren was er een goede stap voorwaarts, met Lando Norris op P6 en Daniel Ricciardo op P8. Sergio Perez heeft dit weekend vooralsnog moeite om in de buurt van Verstappen te komen: de Mexicaan was met een 1.17.917 een seconde langzamer dan zijn Nederlandse teamgenoot en slechts zevende in de tijdenlijst.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije begint om 15.00 uur.

Resultaten derde training F1 Grand Prix van Hongarije: