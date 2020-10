Bottas snelste in enige training voor de Grand Prix van de Eifel

Nadat er een streep was gegaan door de eerste twee trainingen op vrijdag - door dichte mist kon de medische helikopter in geval van nood niet naar een nabij gelegen ziekenhuis vliegen - waren de omstandigheden op zaterdag een stuk beter. Er hing wel wat bewolking boven de Nürburgring, maar het zicht was uitstekend zodat er om 12.00 uur eindelijk begonnen kon worden aan het elfde raceweekend van het seizoen 2020.

De pitstraat stroomde vanzelfsprekend snel leeg nadat het licht aan het einde van de pits op groen werd gezet. Er waren immers maar zestig minuten om de auto goed afgesteld te krijgen voor de kwalificatie en race. Alleen Lance Stroll verscheen niet op de baan. De Canadees bleek zich niet honderd procent te voelen en nam om die reden niet plaats in zijn Racing Point RP20. "Zijn conditie zal na afloop van de sessie worden beoordeeld om te kijken of hij fit genoeg is om te rijden, waarna het team het plan voor de kwalificatie zal bevestigen", deelde de formatie uit Silverstone kort na de start van de sessie mee. Een mogelijke vervanger voor Stroll staat inmiddels klaar. Nico Hülkenberg, die eerder dit jaar in Engeland Sergio Perez verving, sprong bij het horen van het nieuws onmiddellijk in zijn Porsche om nog voor het einde van VT3 op de Nürburgring aan te komen.

Een buitentemperatuur van 8 graden en een baantemperatuur van 14 graden zorgden er ondertussen voor dat de situatie op het circuit verre van eenvoudig was voor de coureurs. Grote incidenten deden zich echter niet voor. Na iets meer dan een kwartier belandde Sebastian Vettel in een spin bij het uitkomen van de veertiende bocht, maar de Ferrari-coureur kon zonder problemen verder. Leider in het kampioenschap Lewis Hamilton ging na een klein half uur wijd in de eerste bocht, maar hield zijn Mercedes nog net uit het grind. George Russell ging er tijdens zijn run op de zachte band af bij de veertiende bocht, waarna hij een flink eind over het gras gleed. De Williams-rijder kwam echter ruim voor de bandenstapels tot stilstand waardoor ook zijn moment zonder grote gevolgen bleef. Kort voor het einde tekende Nicholas Latifi voor de laatste gele vlag door in de laatste bocht te spinnen.

Max Verstappen was meteen vanaf de eerste ronde snel onderweg op de Nürburgring. De Red Bull-coureur ging aan het begin van de training naar een 1.30.576, waarmee hij gelijk beslag legde op P1. De Nederlander verbeterde zich daarna meerdere keren om met een 1.28.684 aan de leiding te gaan in de tijdenlijst, tot het moment dat de coureurs massaal een snelle ronde op de soft gingen oefenen.

Nadat achtereenvolgens Esteban Ocon, Lando Norris en Daniel Ricciardo korte tijd snelste waren na hun ronde op de zachte band, keerde Verstappen terug bovenaan met een 1.27.071. De Mercedes-coureurs bleken echter nog meer in huis te hebben. Valtteri Bottas nam over met een 1.26.968, waarna hij er nog een 1.26.225 uitperste. Lewis Hamilton kwam kort voor het einde tot een 1.26.361, die hem naar P2 bracht. Charles Leclerc was verrassend best-of-the-rest. De Monegask klokte met zijn Ferrari een 1.26.681, waardoor Verstappen, die zich nog wel verbeterde naar een 1.26.896, uiteindelijk vierde was. Sebastian Vettel, die in 2013 de laatste winnaar was van een Formule 1-race op de Nürburgring, was met de andere Ferrari goed voor de vijfde tijd. Lando Norris, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Alexander Albon en Pierre Gasly vormden de rest van de top-tien.

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Eifel begint om 15.00 uur.

Uitslag van de derde vrije training voor de GP van de Eifel: