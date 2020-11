Verstappen bovenaan in afsluitende training GP van Bahrein

Na een rustige openingsfase werd het na twintig minuten ineens een stuk drukker op het Bahrain International Circuit, dat kort voor aanvang van de sessie aankondigde dat de hond die vrijdag de tweede training verstoorde inmiddels is gevonden en naar een dierenopvang is gebracht. Verstappen legde tijdens zijn eerste run beslag op de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.29.617, om vervolgens nog een tandje harder te gaan met een 1.29.600. Alleen oogde zijn achtervleugel niet bepaald stabiel wanneer zijn DRS geactiveerd was.

Valtteri Bottas maakte aan begin van de training een weinig solide indruk, maar leek een kwartier voor het einde de zaakjes een stuk beter voor elkaar te hebben. De coureur uit Nastola kwam over de streep in een 1.28.721, waarmee hij met bijna een seconde verschil de eerste positie overnam van Verstappen. Lewis Hamilton, die op vrijdag in beide trainingen de rapste was, ging vervolgens nog een tiende van een seconde sneller dan zijn Mercedes-teamgenoot door een 1.28.618 te rijden. Met nog tien minuten te gaan liet Verstappen echter zien dat men straks wel degelijk rekening met hem moet houden in de kwalificatie door met een 1.28.355 drie tienden sneller te gaan dan Hamilton.

Na terugkeer in de pits bleek het DRS-probleem bij Verstappen nog niet helemaal verholpen. Er werd in de laatste minuten namelijk nog druk gekeken naar de achtervleugel, alvorens hij helemaal aan het einde van de sessie nog heel even op de baan verscheen. Bij Hamilton was er sprake van een elektrisch probleem in de slotfase van de training. De Brit wilde aan het einde nog naar buiten gaan voor een ronde, maar was net te laat. Bij de uitgang van de pits aangekomen sprong het licht op rood, waardoor zijn monteurs hem moesten ophalen.

Albon, die vrijdag een zware crash beleefde in de tweede training, stuurde de tweede Red Bull naar de vierde tijd met een 1.29.018. Daarachter kwamen McLaren en AlphaTauri als besten uit de bus. Carlos Sainz ging naar de vijfde tijd, op de hielen gevolgd door Pierre Gasly, Lando Norris en Daniil Kvyat, die de zesde, zevende en achtste tijd reden. De coureurs van Racing Point en Renault, die de posities negen tot en met twaalf confisqueerden, waren echter maar nauwelijks langzamer. Sebastian Vettel was de snelste Ferrari-coureur met de dertiende tijd. De Duitser moest anderhalve seconde toegeven op snelste man Verstappen. Charles Leclerc bleef steken op P15 en eindigde daarmee nog achter Antonio Giovinazzi in de Alfa Romeo.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein begint om 15.00 uur.

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Bahrein: