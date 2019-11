Verstappen snelste in afsluitende training Grand Prix van Amerika

De laatste oefensessie kende een rustig begin. Een aantal coureurs ging bij het groene licht naar buiten voor een installatieronde, terwijl anderen nog iets langer besloten te wachten, ondanks dat het zaterdag beter toeven is op het Circuit of the Americas dan vrijdag. Met een temperatuur van achttien graden was het liefst zeven graden warmer dan tijdens de eerste vrije trainingen. Echter, de baantemperatuur lag maar twee graden hoger.

Lees terug: Liveblog bij de derde training voor de GP van Amerika

Pas na een kwartier werd de eerste tijd neergezet, met dank aan Haas-coureur Romain Grosjean. De Fransman, die vrijdag in de tweede oefensessie een crash beleefde, opende het bal met een 1.36.579. Grosjean had zijn tijd nog maar net gereden of er kwam een rokende Ferrari in beeld. Charles Leclerc had zijn wagen naast de baan geparkeerd. “Er is iets mis met de motor”, meldde de Monegask over de boordradio.” Het incident was reden voor een korte virtuele safety car, zodat de SF90 naar een veilige plek achter de vangrail kon worden geduwd.

Nadat de neutralisatie was opgeheven, ging de snelste tijd van hand tot hand. Sebastian Vettel stond halverwege de training bovenaan met een 1.34.441. Max Verstappen ging naar de tweede tijd met een 1.34.458, alvorens de Duitser van de troon te stoten met een 1.34.186. De omstandigheden op de baan leken gedurende de sessie snel te verbeteren. Valtteri Bottas was de eerste die onder de 1.33.904 dook, waarna Vettel op een nieuwe set zachte banden een 1.33.523 noteerde. Verstappen klom op oude banden op naar P2 dankzij een 1.33.717, waarna ook de Nederlander naar buiten ging op verse softs. De Red Bull-coureur, die dit weekend zijn honderdste Grand Prix rijdt, ging nu rond in een 1.33.305, waarmee hij weer bovenaan stond in de tijdenlijst.

In de laatste vijf minuten veranderde er weinig meer in de bovenste regionen van de tijdenlijst. Verstappen was dus net als in de eerste training in Austin snelste. Vettel was goed voor de tweede tijd en Lando Norris imponeerde met de derde tijd in de McLaren. De Britse rookie eindigde daarmee boven Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, die op het laatste moment Alexander Albon nog voorbij ging voor P5. Carlos Sainz Jr. stuurde de andere McLaren naar de zevende tijd, terwijl Kimi Raikkonen, Pierre Gasly en Daniel Ricciardo de andere coureurs in de top-tien waren.

Sergio Perez kon zich door zijn straf - de Mexicaan moet zondag vanuit de pits starten omdat hij vrijdag aan het einde van de tweede training de weegbrug miste - volledig op de race richten en stond na een uur trainen slechts negentiende in de tijdenlijst. De coureur van Racing Point besloot ook maar meteen een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K te nemen, aangezien een gridstraf zijn situatie er toch niet op verandert. Leclerc eindigde de sessie door zijn motorprobleem zonder tijd. Na afloop van de training meldde Ferrari dat er sprake was van een olielek bij de Monegask en dat de motor nu wordt vervangen voor een exemplaar die al eerder is gebruikt.

De kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix begint om 22.00 uur.

Uitslag derde training Grand Prix van Amerika:

Een ronde over het Circuit of the Americas: