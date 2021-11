Perez brengt Mexicaanse fans op de banken met snelste tijd in VT3

In de aanloop naar de laatste oefensessie werd duidelijk dat Lando Norris en Esteban Ocon voor het restant van het weekend naar een nieuwe power unit zijn overgestapt. De McLaren-rijder was de laatste van de coureurs met een Mercedes-motor die nog binnen het toegestane aantal krachtbronnen voor een seizoen zat, maar ook de Brit moet er dus aan geloven, met als gevolg dat hij in Mexico naar de achterkant van de grid verdwijnt. Hij en Ocon brengen daar Yuki Tsunoda en Lance Stroll gezelschap, waarvan vrijdag al bekend werd dat ze naar een nieuwe motor zijn gewisseld. Naast deze vier heeft ook George Russell een gridstraf opgelopen in Mexico. De Williams-coureur gaat vijf plekken achteruit omdat zijn versnellingsbak voortijdig vervangen moest worden.

De derde training voor de Mexicaanse Grand Prix kende een uitermate rustige start, mede doordat de omstandigheden op de baan niet optimaal waren. Tijdens de kwalificatie voor de Super Copa, een Mexicaans stock car-kampioenschap, was er namelijk olie op de baan beland bij de vierde bocht. De marshals hadden geprobeerd het goedje zo goed mogelijk op te ruimen, maar de situatie op het circuit was aan het begin van de Formule 1-training nog altijd verre van ideaal. Pas na vijf minuten kwam de eerste coureur de baan op en na twintig minuten waren er nog altijd maar vier rijders die een tijd achter hun naam hadden staan.

Daarna werd het drukker en drukker op de Mexicaanse omloop. Kort voordat de sessie halverwege was reed Lewis Hamilton op de zachte band een 1.18.770, waarmee hij rechtstreeks naar de eerste stek in de tijdenlijst ging. Een minuut later kwam Valtteri Bottas tot een 1.18.661, zodat hij P1 overnam van zijn teamgenoot. Sergio Perez probeerde daarna een snelle ronde en kwam in een 1.18.625 over de streep, die de thuisrijder bovenaan bracht.

De omstandigheden op het circuit werden alsmaar beter en dat zorgde ervoor dat de rondetijden snel verder omlaag gingen. Charles Leclerc zette zijn Ferrari op de eerste stek met een 1.18.213, waarna Perez terugsloeg met een 1.17.934. Max Verstappen was intussen echter ook op pad. De Nederlander, die vrijdag goed was voor de snelste tijd, bracht een 1.17.537 op de klokken, waarmee hij zich gelijk op P1 meldde. Bottas verbeterde zich daarop naar een 1.17.708, waarmee hij op een kleine twee tienden van Verstappen op de tweede positie plaatsnam. Maar de Limburger was nog niet klaar. Een nieuwe push lap leverde een 1.17.217 op, waardoor het verschil opliep naar een halve seconde.

Met nog een kwartier te gaan oefende Hamilton nog een snelle ronde. Dit keer ging de regerend kampioen rond in een 1.17.779, die op dat moment achter Verstappen en Bottas goed was voor P3. Perez ging er eveneens nog eens voor zitten. De coureur uit Guadalajara verbeterde zich aanvankelijk naar een 1.17.272, waarmee hij 0.055 langzamer was dan Verstappen. Vervolgens bracht hij het Mexicaanse publiek op de banken door met een 1.17.024 naar de eerste stek te gaan. Hamilton kwam ondertussen niet verder dan een 1.17.675 en kon zijn oren bijna niet geloven toen hem verteld werd dat hij 6,5 tienden van de snelste tijd zat. "6,5 tienden...", herhaalde de Brit bedrukt.

Bij Verstappen werd er tijdens de slotfase van de sessie druk aan de achterkant van de auto gesleuteld, maar met nog vijf minuten te gaan was het werk af, zodat ook hij nog even naar buiten kon op een nieuwe set zachte banden. Verstappen had tijdens zijn snelle ronde echter een paar momentjes en reed daardoor geen betere tijd. “Het is zo vreemd. Totaal geen grip”, kwam de Limburger op de boordradio, alvorens zijn Red Bull terug naar de pits te sturen om nog een oefenstart te kunnen maken. Perez eindigde de training zo als snelste, voor Verstappen. Hamilton en Bottas volgden met de derde en vierde tijd, maar moesten liefst zes tienden toegeven op de snelste Red Bull. Carlos Sainz tekende met de Ferrari voor de vijfde tijd. De Spanjaard was met een 1.18.029 nipt sneller gegaan dan Yuki Tsunoda in de AlphaTauri en Daniel Ricciardo in de McLaren, die respectievelijk zesde en zevende waren in de afsluitende oefensessie.

Om 21.00 uur Nederlandse tijd begint in Mexico de kwalificatie.

Uitslag derde training Formule 1 Grand Prix van Mexico