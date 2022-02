Waar het zonnetje de afgelopen dagen hoog aan de hemel stond bij het betreden van het circuit in Montmeló, was dat vrijdagochtend anders. Het was bewolkt bij het begin van de sessie en het duurde even voordat de zon iets meer macht kreeg. Het zorgde ervoor dat de omstandigheden niet bepaald representatief waren voor dat de teams eerder deze week getest hebben. Het weerhield coureurs, waaronder Max Verstappen, er niet van om kilometers te maken aan het begin van de sessie.

George Russell klokte 1.19.233 en was met 66 ronden bovendien de meest productieve coureur van het stel. Verstappen reed 58 ronden en kende een relatief probleemloze ochtend na de technische problemen waar Sergio Perez op donderdag mee te maken kreeg. Verstappen was een halve seconde langzamer dan Russell, maar hield Sebastian Vettel van Aston Martin wel achter zich. Charles Leclerc noteerde de vijfde tijd voor Nicholas Latifi. De Williams-rijders deden elk een halve ochtend.

Nikita Mazepin wordt vanwege de toestanden in Rusland en Oekraïne in de luwte gehouden, maar ook op de baan verliep het niet voorspoedig voor de Rus. Hij kon slechts negen ronden rijden toen zijn wagen te maken kreeg met een lek.

Vijf rode vlaggen halen vaart uit ochtendsessie

De vier uur durende ochtendsessie werd vrijdag maar liefst vijf keer stilgelegd. Halverwege de ochtend viel Fernando Alonso stil op de baan. De Alpine-coureur moest uitstappen toen zijn A522 hevig begon te roken. Aanleiding was een probleem met de hydrauliek van de wagen. De brandweer moest eraan te pas komen om de situatie onder controle te krijgen. Alpine heeft aangekondigd dat het team de rest van de vrijdag niet meer in actie komt omdat reparatie te veel tijd in beslag neemt.

Rond het middaguur ging Pierre Gasly in de fout. De Fransman vond zijn Waterloo in bocht 5, waar hij door het grind schoot en tegen de bandenstapels eindigde. De rechter voorkant van de AT03 was beschadigd en de hulpdiensten moesten op locatie komen om de beschadigde auto te bergen.

Enkele minuten nadat de baan weer vrijgegeven was, ging de enige Formule 1-debutant van dit seizoen in de fout. Guanyu Zhou spinde in bocht 10 en kwam in de grindbak terecht. Ook hier moest weer een rode vlag getoond worden waardoor de coureurs aan het eind van de ochtend nog 38 minuten hadden om op een droge baan te rijden. Zhou was niet veel later opnieuw de Sjaak toen zijn wagen stilviel in de laatste sector.

Alsof het niet genoeg was, viel Sebastian Vettel enkele minuten daarna stil op de baan. Het leek erop dat de Aston Martin-coureur getroffen werd door een motorisch probleem. Na die vijfde (!) rode vlag werd de sessie niet meer hervat.

Om 14.00 uur gaat het testen verder met nog eens vier uur actie. Coureurs zullen dan een nat Circuit de Barcelona-Catalunya betreden als gevolg van de watertankers die de baan voor een Pirelli-bandentest nat zullen spuiten.

Uitslag ochtendsessie F1-test Barcelona - vrijdag

Coureur Team Tijd Band Ronden 1 G. Russell Mercedes 1.19.233 C5 66 2 M. Verstappen Red Bull Racing 1.19.756 C3 58 3 S. Vettel Aston Martin 1.19.824 C5 48 4 C. Leclerc Ferrari 1.19.831 C3 44 5 N. Latifi Williams 1.20.699 C4 5 6 L. Norris McLaren 1.20.827 C3 52 7 F. Alonso Alpine 1.21.242 C3 12 8 G. Zhou Alfa Romeo 1.21.939 C3 41 9 P. Gasly AlphaTauri 1.22.469 C4 40 10 A. Albon Williams 1.22.652 C3 21 11 N. Mazepin Haas 1.26.229 C3 9